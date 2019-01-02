التعليم يحدد أجور الدراسة الصباحية للمقبولين على القناة الحكومية

بغداد – الزمان

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأجور الدراسية للطلبة المقبولين على قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي للسنة الدراسية المقبلة. وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي فؤاد قاسم محمد في بيان امس إن (الوزير قصي السهيل وافق على تحديد الأجور الدراسية للطلبة المقبولين على قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي). لافتا الى انه (تقرر اعتماد تحديد الاجور الدراسية على قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي ابتداءً من السنة الدراسية 2019 / 2020 اذ حددت الأجور الدراسية لكليات الطب بتسعة ملايين دينار وكليات طب الاسنان بسبعة ملايين و500 الف دينار وكليات الصيدلة بستة ملايين و500 الف دينار واقسام النفط والمعماري في كليات الهندسة بثلاثة ملايين دينار والاقسام الهندسية الاخرى بمليونين و250 الف دينار).

واضاف ان (الاجور الدراسية لكليات التقنيات الهندسية حددت بمليوني دينار وكليات التمريض والطب البيطري بمليون و750 الف دينار بينما حددت الأجور الدراسية لكليات التقنيات الطبية بمليونين و250 الف دينار وكليات العلوم والتخصصات العلمية الاخرى بمليون و500 الف دينار وكليات القانون بمليون و200 الف دينار والكليات الإنسانية 900 الف دينار، وكليات التقنيات الادارية بمليون دينار والمعاهد التقنية الطبية بمليوني دينار والمعاهد التكنولوجية بمليون و200 الف دينار وكذلك تحديد الأجور الدراسية لبقية المعاهد بـ 750 الف دينار).

وتابع انه (سيتم اعتماد الأجور الدراسية الجديدة لاحتساب أجور طلبة التعليم الحكومي الخاص الصباحي وفقا للنسب المعتمدة لاستيفائها) مشيرا الى (إحتساب الأجور الدراسية للطلبة الراسبين في بعض الدروس على وفق عدد وحدات الدرس الواحد مقسوما على مجموع عدد وحدات دروس السنة الدراسية مضروبا بالقسط السنوي). كما وافقت الوزارة على اعادة طلبة الدراسات العليا المرقنة قيودهم الى مقاعد الدراسة على ان يشمل القرار الطلبة الذين رسبوا باكثر من مادتين او بالمعدل في الدور الثاني او الذين ادوا الامتحان التكميلي ولم يحققوا النجاح.

وذكرت وثيقة تحمل توقيع المدير العام لدائرة البحث والتطوير غسان حميد عبد المجيد إن (السهيل وافق على إعادة طلبة الدراسات العليا المرقنة قيودهم الذين رسبوا باكثر من مادتين وبالمعدل في الدور الثاني او الذين ادوا الامتحان التكميلي ولم يحققوا النجاح والاحتفاظ بمقاعدهم الدراسية وتحويلهم الى النفقة الخاصة).

لافتة الى ان (هذا التعديل يشمل طلبة الأعــــــــــوام 2017/2016 و2018/2017 و2019/2018 ).

وتابعت الوثيقة ان (السهيل اوعز بتشكيل لجان في الجامعات برئاسة المساعد العلمي للنظر في معالجة المرقنين للاعوام الدراسية قبل السنة الدراسية 2016/2017 والذين لديهم حالات انسانية على ان تنفذ بعد مصادقة رؤساء الجامعات).