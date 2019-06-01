التعليم يوّفر 233 زمالة بحثية لحملة شهادة الدكتوراه

إنهاء تكليف 11 رئيس جامعة من مناصبهم

التعليم يوفّر 233 زمالة بحثية لحملة شهادة الدكتوراه

بغداد – كمال مصطفى صالح

أعلنت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي عن 233 زمالة بحثية للتدريسيين ممنوحة من دول أمريكا ورومانيا وتركيا وإيران . واوضح بيان تلقته (الزمان) امس ان (الزمالات الدراسية توزعت على 106 زمالة من امريكا و10 زمالات بحثية من رومانية و 17 زمالة من تركيا و 100 زمالة من إيران ولمختلف الاختصاصات).

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل قد وافق على رفع حالة التريث بالإجازات الدراسية خارج البلاد للاختصاصات العلمية والانسانية. و دعا الوزير( الوزارت والجهات غير مرتبطة بالوزارة والهيئات والرئاسات الثلاثة الى ترشيح منتسبهم للدراسة خارج العراق وللاختصاصات التي تكون وفق إحتياجات دوائرهم وألتاكيد على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التعليم العالي والتخطيط تقوم بمراجعة طلبات وتخصصات المرشحين). الى ذلك اعفى السهيل احد عشر رئيس جامعة من اصل 35 منصبا خاصا في وزارة التعليم والعمل جار على تقييم واعادة النظر لباقي المناصب.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (حصلت الموافقة على صدور الاوامر الوزارية بانهاء تكلييف 11 رؤساء جامعات حكومية وهي كل من بغداد وميسان وذي قار والمثنى وبابل والقادسية وتكريت وكركوك وواسط والمستنصرية والتكنولوجية واعادة تكليف جامعتي الموصل ونينوى ) كجزء من عملية الاصلاح والتصحيح لمسار الوزارة التعليم العالي ). واضاف انه (سيتم إعفاء جميع رؤساء الجامعات والعمداء الذين تم تعينهم بالوكالة وكذلك مراجعة واعادة تقييم لباقي العمداء ورؤساء الجامعات والمناصب الخاصة الذين مضى أكثر من 4 سنوات بتسلمهم المنصب علما ان عدد المناصب الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي هي 35 منصب بدرجة خاصة).

واعلنت عمادة كلية التربية للبنات / جامعة الكوفة عن حاجتها لتدريسيين من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه في الأختصاصات اللغة العربية والعلوم التربوية والنفسية وعلوم حياة وعلوم كيمياء للتعاقد معهم في الدراسة المسائية للعام الدراسي 2019-2020 وفقاً لتعليمات الوزارة.

سحب اعتراف

كما حصلت موافقة السهيل على تحديد عدد الفروع المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي العراقية لجامعة ازاد الاسلامية الايرانية بعدد سبعة فروع (وكما مدرج ادناه) مع تعليق القبول في الدراسة في فرع محافظة مشهد في دليل الجامعات الموصى بها (النفقة الخاصة) والمحدث بتاريخ 21/اب/2016 وبأمكان الطلبة الدارسين المستمرين بالدراسة الان بالجامعة الاستمرار بها لحين التخرج . علماً أن التعليق لا يعني سحب الاعتراف بالفرع والجامعة وانما التوقف عن قبول الطلبة في ذلك الفرع لازدياد عدد الطلبة عن المسموح به وفي حالة دراسة الطالب في فرع مشهد بوجود التعليق لا يتم الاعتراف بشهادتة بعد تاريخ الاعلان .مع الاشارة الى ان هذا القرار ينطبق على الطلبة الجدد ابتداء من تاريخ نشر الاعلان.

والفروع التي تم سحب الاعتراف منها في جامعة ازاد هي (فرع طهران – علوم تحقيقات – وفرع طهران جنوب طهران وفرع محافظة قزوين وفرع محافظة اصفهان وفرع محافظة مشهد و فرع محافظة كرمنشاه وفرع محافظة شيراز)