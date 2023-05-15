

بابل تحصد مراكز متقدمة

التعليم‮ ‬يعلن تصنيف الجامعات العراقية

كربلاء‮ – ‬أسيل عبد الجبار الربيعي‮ ‬

بغداد‮ – ‬ساري‮ ‬تحسين‮ ‬

أعلنت وزارة التعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي‮ ‬العراقية عن تصنيف الجامعات العراقيه وفق معامل هيرتش‮. ‬وذكر رئيس جامعة بابل قحطان هادي‮ ‬الجبوري‮ ‬حصول الجامعة على المركز الثالث وقد تحتل رتبه متقدمه في‮ ‬هذا التصنيف وفق معامل‮ ‬h-index‮ ‬لمستوعب سكوباس‮ ‬2017 – 2022‮). ‬

انتاجية الباحث

واضاف الجبوري‮ ‬ان‮ (‬مؤشر هيرش‮ ‬يفيد في‮ ‬قياس كلى من إنتاجية الباحث وتأثير البحوث المنشوره ونعني‮ ‬بالإنتاجية عدد الابحاث التي‮ ‬نشرتها الجامعه من خلال تدريسيهاويعني‮ ‬التأثير عدد الاستشهادات العالميه التي‮ ‬اعتمد عليها باحثين آخرين من دول خارج العراق وزيادة الاستشهادات معناها أن للباحثين تأثير‮). ‬واضح انه‮ (‬تم الاعتماد عليه من قبل باحثين آخرين في‮ ‬بحوثهم مما‮ ‬يزيد من أهمية البحث الأمر الذي‮ ‬يزيد من ثأثير الباحث في‮ ‬بحوث الآخرين‮).‬

وناقش رئيس الوزاراء،‮ ‬محمد السوداني،‮ ‬اهم العقبات التي‮ ‬تعوق التطوير والتحديث في‮ ‬المجال التعليمي‮ ‬داخل،‮ ‬وفق رؤية تنطلق من الخطط الحكومية،‮ ‬وفي‮ ‬مقدمتها الستراتيجية الوطنية للتعليم خلال العام الماضي‮ ‬والجاري،‮ ‬التي‮ ‬ستطلقها الحكومة قريباً،‮ ‬مؤكداً‮ ‬تقديمه الدعم الكامل للقائمين على العملية التعليمية‮. ‬

وقال بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬السوداني‮ ‬بحث مع رئيس واعضاء لجنة التعليم العالي‮ ‬في‮ ‬البرلمان،‮ ‬كيفية النهوض بالتعليم الحكومي‮ ‬والخاص‮)‬،‮ ‬مشيراً‮ ‬الى‮ (‬استعراض مؤشرات ومُتجهات التعليم ومُخرجاته،‮ ‬ومعالجة المعوقات التي‮ ‬تواجه تطوير الجانب التعليمي‮ ‬والتربوي‮)‬،‮ ‬واوضح ان‮ (‬البرنامج الحكومي‮ ‬يهتم بقضية تحديث وتطوير العملية التعليمية في‮ ‬الجامعات بما‮ ‬يلبّي‮ ‬احتياجات ومتطلبات سوق العمل،‮ ‬على ان تكون مخرجات الكلّيات والمعاهد عاملاً‮ ‬اساسياً‮ ‬في‮ ‬تأهيل الشباب‮)‬،‮ ‬مضيفاً‮ ‬ان‮ (‬رئيس الوزراء قدم دعمه الكامل للقائمين على العملية التعليمية،‮ ‬عبر تفعيل القوانين او التشريعات،‮ ‬سواء في‮ ‬القطاع التربوي‮ ‬او التعليم العالي،‮ ‬بما‮ ‬يؤمّن لهما بيئة سليمة تمكّنهم من اداء رسالتهم التعليمية‮). ‬واطلقت وزارة التربية حملة تشجير مدرسية واسعة النطاق في‮ ‬المؤسسات التربوية بالمحافظات،‮ ‬بضمن فعاليات الاسبوع الأخضر التربوي‮. ‬وذكر بيان امس ان‮ (‬الحملة جاءت انسجاماً‮ ‬مع المبادرة الوطنية التي‮ ‬اطلقها رئيس الوزراء لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات تحت شعار من أجل عراقٍ‮ ‬اخضر مستدام‮)‬،‮ ‬واوضح ان‮ (‬النشاط‮ ‬يهدف الى درء مخاطر التصحر وتنمية الغطاء النباتي‮ ‬لمواجهة الحرارة‮ ‬المرتفعة والتقليل من حدة تأثير العواصف الترابية التي‮ ‬يتعرض لها العراق صيفاً،‮ ‬الى جانب وتعزيز السلوكيات الاجتماعية وتعميق الوعي‮ ‬البيئي‮ ‬لدى المجتمع التربوي،‮ ‬وخلق جيل واعٍ‮ ‬يحافظ على الاستدامة البيئية عن طريق المشاركة في‮ ‬المبادرات المجتمعية الهادفة‮). ‬على صعيد متصل،‮ ‬اقامت وحدة تمكين المرأة في‮ ‬تربية كربلاء،‮ ‬بالتعاون مع مركز الثقافة الاسرية التابعة للعتبة العباسية،‮ ‬ورشة عمل توعوية بعنوان قضايا المرأة وكيف‮ ‬يحقق الاستقرار النفسي‮ ‬للأسرة العراقية العيش بإستقرار‮. ‬وقالت المحاضِرة عذراء العبادي،‮ ‬في‮ ‬تصريح امس ان‮ (‬الورشة تهدف الى تقديم الإرشادات الطبية والنفسية والاجتماعية والثقافية لتمكين قدرات المرأة على حل المشكلات الاجتماعية والأسرية‮).‬

اخلاقيات عامة

مبينة ان‮ (‬الورشة حضرها عدداً‮ ‬من الموظفين في‮ ‬تربية كربلاء واقسام الشُعب النسائية‮ ‬في‮ ‬قسم الاشراف التربوي‮)‬،‮ ‬واشارت الى‮ (‬الاهتمام‮ ‬بالاخلاقيات العامة التي‮ ‬تخضع للضوابط والمعايير الرصينة المعمول بها داخل المجتمع،‮ ‬واهم الاسباب والمعوقات الفردية وكيفية التعامل معها،‮ ‬فضلاً‮ ‬الى شرح كيفية التعرف على انماط الشخصية الانسانية ومواصفاتها ومميزاتها‮)‬،‮ ‬منوهة الى‮ (‬كيفية معالجة الانفعالات الصحية والاجتماعية للفرد بمستوى عاطفي‮ ‬وسلوكي،‮ ‬الى جانب كيفية معالجة الظروف النفسية التي‮ ‬يعاني‮ ‬منها المجتمع في‮ ‬العمل،‮ ‬خصوصاً‮ ‬فيما‮ ‬يتعلق بالضغوطات النفسية والصحية وتأثيرها على العلاقات‮)‬،‮ ‬من جانبها ذكرت مسؤولة قسم وحدة تمكين المرأة لقسم التخطيط التربوي‮ ‬التابع لتربية المحافظة،‮ ‬شروق كاني‮ ‬ياسين،‮ ‬ان‮ (‬هذه الورشة تأتي‮ ‬في‮ ‬سلسلة الورش التي‮ ‬تقام من اجل توعية المجتمع وإيجاد ابسط انماط العلاقات بين الزوجين،‮ ‬ومعرفة الحلول وامكانية بقاء العلاقة صراعات قد تحدث بين‮ ‬دون الطرفين‮).‬

بابل تحصد مراكز متقدمة

التعليم‮ ‬يعلن تصنيف الجامعات العراقية

كربلاء‮ – ‬أسيل عبد الجبار الربيعي‮ ‬

بغداد‮ – ‬ساري‮ ‬تحسين‮ ‬

أعلنت وزارة التعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي‮ ‬العراقية عن تصنيف الجامعات العراقيه وفق معامل هيرتش‮. ‬وذكر رئيس جامعة بابل قحطان هادي‮ ‬الجبوري‮ ‬حصول الجامعة على المركز الثالث وقد تحتل رتبه متقدمه في‮ ‬هذا التصنيف وفق معامل‮ ‬h-index‮ ‬لمستوعب سكوباس‮ ‬2017 – 2022‮). ‬

انتاجية الباحث

واضاف الجبوري‮ ‬ان‮ (‬مؤشر هيرش‮ ‬يفيد في‮ ‬قياس كلى من إنتاجية الباحث وتأثير البحوث المنشوره ونعني‮ ‬بالإنتاجية عدد الابحاث التي‮ ‬نشرتها الجامعه من خلال تدريسيهاويعني‮ ‬التأثير عدد الاستشهادات العالميه التي‮ ‬اعتمد عليها باحثين آخرين من دول خارج العراق وزيادة الاستشهادات معناها أن للباحثين تأثير‮). ‬واضح انه‮ (‬تم الاعتماد عليه من قبل باحثين آخرين في‮ ‬بحوثهم مما‮ ‬يزيد من أهمية البحث الأمر الذي‮ ‬يزيد من ثأثير الباحث في‮ ‬بحوث الآخرين‮).‬

وناقش رئيس الوزاراء،‮ ‬محمد السوداني،‮ ‬اهم العقبات التي‮ ‬تعوق التطوير والتحديث في‮ ‬المجال التعليمي‮ ‬داخل،‮ ‬وفق رؤية تنطلق من الخطط الحكومية،‮ ‬وفي‮ ‬مقدمتها الستراتيجية الوطنية للتعليم خلال العام الماضي‮ ‬والجاري،‮ ‬التي‮ ‬ستطلقها الحكومة قريباً،‮ ‬مؤكداً‮ ‬تقديمه الدعم الكامل للقائمين على العملية التعليمية‮. ‬

وقال بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬السوداني‮ ‬بحث مع رئيس واعضاء لجنة التعليم العالي‮ ‬في‮ ‬البرلمان،‮ ‬كيفية النهوض بالتعليم الحكومي‮ ‬والخاص‮)‬،‮ ‬مشيراً‮ ‬الى‮ (‬استعراض مؤشرات ومُتجهات التعليم ومُخرجاته،‮ ‬ومعالجة المعوقات التي‮ ‬تواجه تطوير الجانب التعليمي‮ ‬والتربوي‮)‬،‮ ‬واوضح ان‮ (‬البرنامج الحكومي‮ ‬يهتم بقضية تحديث وتطوير العملية التعليمية في‮ ‬الجامعات بما‮ ‬يلبّي‮ ‬احتياجات ومتطلبات سوق العمل،‮ ‬على ان تكون مخرجات الكلّيات والمعاهد عاملاً‮ ‬اساسياً‮ ‬في‮ ‬تأهيل الشباب‮)‬،‮ ‬مضيفاً‮ ‬ان‮ (‬رئيس الوزراء قدم دعمه الكامل للقائمين على العملية التعليمية،‮ ‬عبر تفعيل القوانين او التشريعات،‮ ‬سواء في‮ ‬القطاع التربوي‮ ‬او التعليم العالي،‮ ‬بما‮ ‬يؤمّن لهما بيئة سليمة تمكّنهم من اداء رسالتهم التعليمية‮). ‬واطلقت وزارة التربية حملة تشجير مدرسية واسعة النطاق في‮ ‬المؤسسات التربوية بالمحافظات،‮ ‬بضمن فعاليات الاسبوع الأخضر التربوي‮. ‬وذكر بيان امس ان‮ (‬الحملة جاءت انسجاماً‮ ‬مع المبادرة الوطنية التي‮ ‬اطلقها رئيس الوزراء لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات تحت شعار من أجل عراقٍ‮ ‬اخضر مستدام‮)‬،‮ ‬واوضح ان‮ (‬النشاط‮ ‬يهدف الى درء مخاطر التصحر وتنمية الغطاء النباتي‮ ‬لمواجهة الحرارة‮ ‬المرتفعة والتقليل من حدة تأثير العواصف الترابية التي‮ ‬يتعرض لها العراق صيفاً،‮ ‬الى جانب وتعزيز السلوكيات الاجتماعية وتعميق الوعي‮ ‬البيئي‮ ‬لدى المجتمع التربوي،‮ ‬وخلق جيل واعٍ‮ ‬يحافظ على الاستدامة البيئية عن طريق المشاركة في‮ ‬المبادرات المجتمعية الهادفة‮). ‬على صعيد متصل،‮ ‬اقامت وحدة تمكين المرأة في‮ ‬تربية كربلاء،‮ ‬بالتعاون مع مركز الثقافة الاسرية التابعة للعتبة العباسية،‮ ‬ورشة عمل توعوية بعنوان قضايا المرأة وكيف‮ ‬يحقق الاستقرار النفسي‮ ‬للأسرة العراقية العيش بإستقرار‮. ‬وقالت المحاضِرة عذراء العبادي،‮ ‬في‮ ‬تصريح امس ان‮ (‬الورشة تهدف الى تقديم الإرشادات الطبية والنفسية والاجتماعية والثقافية لتمكين قدرات المرأة على حل المشكلات الاجتماعية والأسرية‮).‬

اخلاقيات عامة

مبينة ان‮ (‬الورشة حضرها عدداً‮ ‬من الموظفين في‮ ‬تربية كربلاء واقسام الشُعب النسائية‮ ‬في‮ ‬قسم الاشراف التربوي‮)‬،‮ ‬واشارت الى‮ (‬الاهتمام‮ ‬بالاخلاقيات العامة التي‮ ‬تخضع للضوابط والمعايير الرصينة المعمول بها داخل المجتمع،‮ ‬واهم الاسباب والمعوقات الفردية وكيفية التعامل معها،‮ ‬فضلاً‮ ‬الى شرح كيفية التعرف على انماط الشخصية الانسانية ومواصفاتها ومميزاتها‮)‬،‮ ‬منوهة الى‮ (‬كيفية معالجة الانفعالات الصحية والاجتماعية للفرد بمستوى عاطفي‮ ‬وسلوكي،‮ ‬الى جانب كيفية معالجة الظروف النفسية التي‮ ‬يعاني‮ ‬منها المجتمع في‮ ‬العمل،‮ ‬خصوصاً‮ ‬فيما‮ ‬يتعلق بالضغوطات النفسية والصحية وتأثيرها على العلاقات‮)‬،‮ ‬من جانبها ذكرت مسؤولة قسم وحدة تمكين المرأة لقسم التخطيط التربوي‮ ‬التابع لتربية المحافظة،‮ ‬شروق كاني‮ ‬ياسين،‮ ‬ان‮ (‬هذه الورشة تأتي‮ ‬في‮ ‬سلسلة الورش التي‮ ‬تقام من اجل توعية المجتمع وإيجاد ابسط انماط العلاقات بين الزوجين،‮ ‬ومعرفة الحلول وامكانية بقاء العلاقة صراعات قد تحدث بين‮ ‬دون الطرفين‮).‬