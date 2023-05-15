بابل تحصد مراكز متقدمة
التعليم يعلن تصنيف الجامعات العراقية
كربلاء – أسيل عبد الجبار الربيعي
بغداد – ساري تحسين
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية عن تصنيف الجامعات العراقيه وفق معامل هيرتش. وذكر رئيس جامعة بابل قحطان هادي الجبوري حصول الجامعة على المركز الثالث وقد تحتل رتبه متقدمه في هذا التصنيف وفق معامل h-index لمستوعب سكوباس 2017 – 2022).
انتاجية الباحث
واضاف الجبوري ان (مؤشر هيرش يفيد في قياس كلى من إنتاجية الباحث وتأثير البحوث المنشوره ونعني بالإنتاجية عدد الابحاث التي نشرتها الجامعه من خلال تدريسيهاويعني التأثير عدد الاستشهادات العالميه التي اعتمد عليها باحثين آخرين من دول خارج العراق وزيادة الاستشهادات معناها أن للباحثين تأثير). واضح انه (تم الاعتماد عليه من قبل باحثين آخرين في بحوثهم مما يزيد من أهمية البحث الأمر الذي يزيد من ثأثير الباحث في بحوث الآخرين).
وناقش رئيس الوزاراء، محمد السوداني، اهم العقبات التي تعوق التطوير والتحديث في المجال التعليمي داخل، وفق رؤية تنطلق من الخطط الحكومية، وفي مقدمتها الستراتيجية الوطنية للتعليم خلال العام الماضي والجاري، التي ستطلقها الحكومة قريباً، مؤكداً تقديمه الدعم الكامل للقائمين على العملية التعليمية.
وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني بحث مع رئيس واعضاء لجنة التعليم العالي في البرلمان، كيفية النهوض بالتعليم الحكومي والخاص)، مشيراً الى (استعراض مؤشرات ومُتجهات التعليم ومُخرجاته، ومعالجة المعوقات التي تواجه تطوير الجانب التعليمي والتربوي)، واوضح ان (البرنامج الحكومي يهتم بقضية تحديث وتطوير العملية التعليمية في الجامعات بما يلبّي احتياجات ومتطلبات سوق العمل، على ان تكون مخرجات الكلّيات والمعاهد عاملاً اساسياً في تأهيل الشباب)، مضيفاً ان (رئيس الوزراء قدم دعمه الكامل للقائمين على العملية التعليمية، عبر تفعيل القوانين او التشريعات، سواء في القطاع التربوي او التعليم العالي، بما يؤمّن لهما بيئة سليمة تمكّنهم من اداء رسالتهم التعليمية). واطلقت وزارة التربية حملة تشجير مدرسية واسعة النطاق في المؤسسات التربوية بالمحافظات، بضمن فعاليات الاسبوع الأخضر التربوي. وذكر بيان امس ان (الحملة جاءت انسجاماً مع المبادرة الوطنية التي اطلقها رئيس الوزراء لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات تحت شعار من أجل عراقٍ اخضر مستدام)، واوضح ان (النشاط يهدف الى درء مخاطر التصحر وتنمية الغطاء النباتي لمواجهة الحرارة المرتفعة والتقليل من حدة تأثير العواصف الترابية التي يتعرض لها العراق صيفاً، الى جانب وتعزيز السلوكيات الاجتماعية وتعميق الوعي البيئي لدى المجتمع التربوي، وخلق جيل واعٍ يحافظ على الاستدامة البيئية عن طريق المشاركة في المبادرات المجتمعية الهادفة). على صعيد متصل، اقامت وحدة تمكين المرأة في تربية كربلاء، بالتعاون مع مركز الثقافة الاسرية التابعة للعتبة العباسية، ورشة عمل توعوية بعنوان قضايا المرأة وكيف يحقق الاستقرار النفسي للأسرة العراقية العيش بإستقرار. وقالت المحاضِرة عذراء العبادي، في تصريح امس ان (الورشة تهدف الى تقديم الإرشادات الطبية والنفسية والاجتماعية والثقافية لتمكين قدرات المرأة على حل المشكلات الاجتماعية والأسرية).
اخلاقيات عامة
مبينة ان (الورشة حضرها عدداً من الموظفين في تربية كربلاء واقسام الشُعب النسائية في قسم الاشراف التربوي)، واشارت الى (الاهتمام بالاخلاقيات العامة التي تخضع للضوابط والمعايير الرصينة المعمول بها داخل المجتمع، واهم الاسباب والمعوقات الفردية وكيفية التعامل معها، فضلاً الى شرح كيفية التعرف على انماط الشخصية الانسانية ومواصفاتها ومميزاتها)، منوهة الى (كيفية معالجة الانفعالات الصحية والاجتماعية للفرد بمستوى عاطفي وسلوكي، الى جانب كيفية معالجة الظروف النفسية التي يعاني منها المجتمع في العمل، خصوصاً فيما يتعلق بالضغوطات النفسية والصحية وتأثيرها على العلاقات)، من جانبها ذكرت مسؤولة قسم وحدة تمكين المرأة لقسم التخطيط التربوي التابع لتربية المحافظة، شروق كاني ياسين، ان (هذه الورشة تأتي في سلسلة الورش التي تقام من اجل توعية المجتمع وإيجاد ابسط انماط العلاقات بين الزوجين، ومعرفة الحلول وامكانية بقاء العلاقة صراعات قد تحدث بين دون الطرفين).
بابل تحصد مراكز متقدمة
التعليم يعلن تصنيف الجامعات العراقية
كربلاء – أسيل عبد الجبار الربيعي
بغداد – ساري تحسين
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية عن تصنيف الجامعات العراقيه وفق معامل هيرتش. وذكر رئيس جامعة بابل قحطان هادي الجبوري حصول الجامعة على المركز الثالث وقد تحتل رتبه متقدمه في هذا التصنيف وفق معامل h-index لمستوعب سكوباس 2017 – 2022).
انتاجية الباحث
واضاف الجبوري ان (مؤشر هيرش يفيد في قياس كلى من إنتاجية الباحث وتأثير البحوث المنشوره ونعني بالإنتاجية عدد الابحاث التي نشرتها الجامعه من خلال تدريسيهاويعني التأثير عدد الاستشهادات العالميه التي اعتمد عليها باحثين آخرين من دول خارج العراق وزيادة الاستشهادات معناها أن للباحثين تأثير). واضح انه (تم الاعتماد عليه من قبل باحثين آخرين في بحوثهم مما يزيد من أهمية البحث الأمر الذي يزيد من ثأثير الباحث في بحوث الآخرين).
وناقش رئيس الوزاراء، محمد السوداني، اهم العقبات التي تعوق التطوير والتحديث في المجال التعليمي داخل، وفق رؤية تنطلق من الخطط الحكومية، وفي مقدمتها الستراتيجية الوطنية للتعليم خلال العام الماضي والجاري، التي ستطلقها الحكومة قريباً، مؤكداً تقديمه الدعم الكامل للقائمين على العملية التعليمية.
وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني بحث مع رئيس واعضاء لجنة التعليم العالي في البرلمان، كيفية النهوض بالتعليم الحكومي والخاص)، مشيراً الى (استعراض مؤشرات ومُتجهات التعليم ومُخرجاته، ومعالجة المعوقات التي تواجه تطوير الجانب التعليمي والتربوي)، واوضح ان (البرنامج الحكومي يهتم بقضية تحديث وتطوير العملية التعليمية في الجامعات بما يلبّي احتياجات ومتطلبات سوق العمل، على ان تكون مخرجات الكلّيات والمعاهد عاملاً اساسياً في تأهيل الشباب)، مضيفاً ان (رئيس الوزراء قدم دعمه الكامل للقائمين على العملية التعليمية، عبر تفعيل القوانين او التشريعات، سواء في القطاع التربوي او التعليم العالي، بما يؤمّن لهما بيئة سليمة تمكّنهم من اداء رسالتهم التعليمية). واطلقت وزارة التربية حملة تشجير مدرسية واسعة النطاق في المؤسسات التربوية بالمحافظات، بضمن فعاليات الاسبوع الأخضر التربوي. وذكر بيان امس ان (الحملة جاءت انسجاماً مع المبادرة الوطنية التي اطلقها رئيس الوزراء لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات تحت شعار من أجل عراقٍ اخضر مستدام)، واوضح ان (النشاط يهدف الى درء مخاطر التصحر وتنمية الغطاء النباتي لمواجهة الحرارة المرتفعة والتقليل من حدة تأثير العواصف الترابية التي يتعرض لها العراق صيفاً، الى جانب وتعزيز السلوكيات الاجتماعية وتعميق الوعي البيئي لدى المجتمع التربوي، وخلق جيل واعٍ يحافظ على الاستدامة البيئية عن طريق المشاركة في المبادرات المجتمعية الهادفة). على صعيد متصل، اقامت وحدة تمكين المرأة في تربية كربلاء، بالتعاون مع مركز الثقافة الاسرية التابعة للعتبة العباسية، ورشة عمل توعوية بعنوان قضايا المرأة وكيف يحقق الاستقرار النفسي للأسرة العراقية العيش بإستقرار. وقالت المحاضِرة عذراء العبادي، في تصريح امس ان (الورشة تهدف الى تقديم الإرشادات الطبية والنفسية والاجتماعية والثقافية لتمكين قدرات المرأة على حل المشكلات الاجتماعية والأسرية).
اخلاقيات عامة
مبينة ان (الورشة حضرها عدداً من الموظفين في تربية كربلاء واقسام الشُعب النسائية في قسم الاشراف التربوي)، واشارت الى (الاهتمام بالاخلاقيات العامة التي تخضع للضوابط والمعايير الرصينة المعمول بها داخل المجتمع، واهم الاسباب والمعوقات الفردية وكيفية التعامل معها، فضلاً الى شرح كيفية التعرف على انماط الشخصية الانسانية ومواصفاتها ومميزاتها)، منوهة الى (كيفية معالجة الانفعالات الصحية والاجتماعية للفرد بمستوى عاطفي وسلوكي، الى جانب كيفية معالجة الظروف النفسية التي يعاني منها المجتمع في العمل، خصوصاً فيما يتعلق بالضغوطات النفسية والصحية وتأثيرها على العلاقات)، من جانبها ذكرت مسؤولة قسم وحدة تمكين المرأة لقسم التخطيط التربوي التابع لتربية المحافظة، شروق كاني ياسين، ان (هذه الورشة تأتي في سلسلة الورش التي تقام من اجل توعية المجتمع وإيجاد ابسط انماط العلاقات بين الزوجين، ومعرفة الحلول وامكانية بقاء العلاقة صراعات قد تحدث بين دون الطرفين).