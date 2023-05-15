التربية تعلن ضوابط نقل التدريسيين والإتصالات ترفض قطع الأنترنت
التعليم يسمح لأربع حالات تأجيل الإمتحانات ويحدّد موعد تقديم الطلب
بغداد – ابتهال العربي
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، اربعة اسباب لتأجيل الامتحانات النهائية التي ستنطلق بعد ايام في الجامعات. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي ،توجيها للوزارة بشان الامتحانات النهائية تضمن (تبليغ جميع الطلبة بأنه لا يوجد تأجيل في الامتحانات النهائية إلا للحالات الاستثنائية التي يصادق عليها مجلس الكلية ويكون تقديم طلب التأجيل حصراً في صباح يوم الامتحان النهائي، وليس قبله او بعده)، واشار الى ان (الحالات الاستثنائية هي الاسباب الصحية وحالات الوفاة من الدرجة الاولى والسجن او توقيف الطالب اثناء الامتحانات النهائية او الزواج اثناء مدة الامتحانات). واعلنت المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي في وزارة التربية ، ضوابط السماح للهيئات التعليمية والتدريسية بالنقل الخارجي بين المحافظات عدا إقليم كردستان.وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (عملية التقديم الى النقل تبدأ من مطلع الشهر المقبل وتستمر حتى نهاية ايلول المقبل)، واضاف انه (يحق للمتزوجات اللواتي يرغبن بالنقل إلى المحافظة التي يعمل فيها الزوج شرط تقديم ما يؤيد ذلك ، والأرامل والمطلقات اللواتي يرغبن بالنقل إلى مقر سكن ذويهن بعد تقديم المستمسكات الثبوتية، وكذلك حسب مسقط الرأس و سكن أزواجهم و لكلا الجنسين شرط تقديم هوية الأحوال المدنية وللمعينين حسب الدرجات التعويضية من الإناث حصراً لأسباب حدثت بعد التعيين مثل عقد الزواج ووفاة الزوج والطلاق وانتقال عمل الزوج)، مضيفا (والمتعينين الجدد الذين لم يكملوا شرط الخدمة وفقاً للتعهد الموقع بعد بيان رأي المدير العام للتربية وللحالات الزواج والطلاق ووفاة ولي الأمر أو الزوج بعد التعيين وللحالات الإنسانية الحرجة، على أن يتم تنسيبهم لسد الشاغر في المدارس الواقعة في المناطق النائية والبعيدة إيفاءً بتعهداتهم، كما يحق للمعينين حديثاً على وفق الدرجات التعويضية من الاناث حصراً وبنفس الشروط المذكورة آنفا على أن يكملن خدمة 5 سنوات في المناطق البعيدة والنائية المنقولات إليها)، مؤكدا (عدم نقل مدرسي ومعلمي مادة الحاسوب إلا بعد استحصال موافقة شعبة الحاسوب، ومعلمي ومدرسي اللغة الفرنسية إلا بعد استحصال موافقة المديرية العامة للمناهج، ومعلمي ومدرسي الدراسة التركمانية والكردية إلا بعد استحصال موافقة قسم الدراسة التركمانية والكردية بالمديريات العامة للتربية، علاوة على ذلك عدم نقل المعلمات اختصاص رياض الأطفال والتربية الخاصة إلا بعد ممارسة الاختصاص نفسه ويثبت ذلك الاختصاص في استمارة النقل)، ولفت الى ترويج طلبات النقل للحالات الاستثنائية يكون بعد مطلع تشرين الاول المقبل ،نظراً لقرب انتهاء السنة الدراسية). ورفضت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، طلبا يتعلق بقطع خدمة الإنترنت خلال الامتحانات الوزارية للصفوف المنتهية.وقالت الياسري في تصريح امس إن (التربية قدمت طلباً بقطع خدمة الإنترنت خلال الامتحانات الوزارية كما يحدث كل عام، وان الوزارة رفضت ذلك)، ومضت الى القول ان (الوزارة تتابع ملف إطلاق القمر الصناعي العراقي).