

التربية تعلن ضوابط نقل التدريسيين والإتصالات ترفض قطع الأنترنت

التعليم‮ ‬يسمح لأربع حالات تأجيل الإمتحانات ويحدّد موعد تقديم الطلب

بغداد‮ – ‬ابتهال العربي

حددت وزارة التعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي‮ ‬،‮ ‬اربعة اسباب لتأجيل الامتحانات النهائية التي‮ ‬ستنطلق بعد ايام في‮ ‬الجامعات‮. ‬وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي‮ ‬،توجيها للوزارة بشان الامتحانات النهائية تضمن‮ (‬تبليغ‮ ‬جميع الطلبة بأنه لا‮ ‬يوجد تأجيل في‮ ‬الامتحانات النهائية إلا للحالات الاستثنائية التي‮ ‬يصادق عليها مجلس الكلية ويكون تقديم طلب التأجيل حصراً‮ ‬في‮ ‬صباح‮ ‬يوم الامتحان النهائي،‮ ‬وليس قبله او بعده‮)‬،‮ ‬واشار الى ان‮ (‬الحالات الاستثنائية هي‮ ‬الاسباب الصحية وحالات الوفاة من الدرجة الاولى والسجن او توقيف الطالب اثناء الامتحانات النهائية او الزواج اثناء مدة الامتحانات‮). ‬واعلنت المديرية العامة للتعليم العام والأهلي‮ ‬والأجنبي‮ ‬في‮ ‬وزارة التربية‮ ‬،‮ ‬ضوابط السماح للهيئات التعليمية والتدريسية بالنقل الخارجي‮ ‬بين المحافظات عدا إقليم كردستان.وقال بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس إن‮ (‬عملية التقديم الى النقل تبدأ من مطلع الشهر المقبل وتستمر حتى نهاية ايلول المقبل‮)‬،‮ ‬واضاف انه‮ (‬يحق للمتزوجات اللواتي‮ ‬يرغبن بالنقل إلى المحافظة التي‮ ‬يعمل فيها الزوج شرط تقديم ما‮ ‬يؤيد ذلك‮ ‬،‮ ‬والأرامل والمطلقات اللواتي‮ ‬يرغبن بالنقل إلى مقر سكن ذويهن بعد تقديم المستمسكات الثبوتية،‮ ‬وكذلك حسب مسقط الرأس و سكن أزواجهم و لكلا الجنسين شرط تقديم هوية الأحوال المدنية وللمعينين حسب الدرجات التعويضية من الإناث حصراً‮ ‬لأسباب حدثت بعد التعيين‮ ‬مثل عقد الزواج ووفاة الزوج والطلاق وانتقال عمل الزوج‮)‬،‮ ‬مضيفا‮ (‬والمتعينين الجدد الذين لم‮ ‬يكملوا شرط الخدمة وفقاً‮ ‬للتعهد الموقع بعد بيان رأي‮ ‬المدير العام للتربية وللحالات الزواج والطلاق ووفاة ولي‮ ‬الأمر أو الزوج بعد التعيين وللحالات الإنسانية الحرجة،‮ ‬على أن‮ ‬يتم تنسيبهم لسد الشاغر في‮ ‬المدارس الواقعة في‮ ‬المناطق النائية والبعيدة إيفاءً‮ ‬بتعهداتهم،‮ ‬كما‮ ‬يحق للمعينين حديثاً‮ ‬على وفق الدرجات التعويضية من الاناث حصراً‮ ‬وبنفس الشروط المذكورة آنفا على أن‮ ‬يكملن خدمة‮ ‬5 سنوات في‮ ‬المناطق البعيدة والنائية المنقولات إليها‮)‬،‮ ‬مؤكدا‮ (‬عدم نقل مدرسي‮ ‬ومعلمي‮ ‬مادة الحاسوب إلا بعد استحصال موافقة شعبة الحاسوب،‮ ‬ومعلمي‮ ‬ومدرسي‮ ‬اللغة الفرنسية إلا بعد استحصال موافقة المديرية العامة للمناهج،‮ ‬ومعلمي‮ ‬ومدرسي‮ ‬الدراسة التركمانية والكردية إلا بعد استحصال موافقة قسم الدراسة التركمانية والكردية بالمديريات العامة للتربية،‮ ‬علاوة على ذلك عدم نقل المعلمات اختصاص رياض الأطفال والتربية الخاصة إلا بعد ممارسة الاختصاص نفسه ويثبت ذلك الاختصاص في‮ ‬استمارة النقل‮)‬،‮ ‬ولفت الى ترويج طلبات النقل للحالات الاستثنائية‮ ‬يكون بعد مطلع تشرين الاول المقبل‮ ‬،نظراً‮ ‬لقرب انتهاء السنة الدراسية‮). ‬ورفضت وزيرة الاتصالات هيام الياسري،‮ ‬طلبا‮ ‬يتعلق بقطع خدمة الإنترنت خلال الامتحانات الوزارية للصفوف المنتهية.وقالت الياسري‮ ‬في‮ ‬تصريح امس إن‮ (‬التربية قدمت طلباً‮ ‬بقطع خدمة الإنترنت خلال الامتحانات الوزارية كما‮ ‬يحدث كل عام،‮ ‬وان الوزارة رفضت ذلك‮)‬،‮ ‬ومضت الى القول ان‮ (‬الوزارة تتابع ملف إطلاق القمر الصناعي‮ ‬العراقي‮). ‬