التعقيم في الهند.. مهمة محفوفة بالخطر على النساء

هودبارال‭ (‬الهند‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬في‭ ‬عيادة‭ ‬ريفية‭ ‬في‭ ‬الهند،‭ ‬تُسمع‭ ‬صرخات‭ ‬ألم‭ ‬من‭ ‬غرفة‭ ‬العمليات،‭ ‬فيما‭ ‬تنتظر‭ ‬كاجال‭ ‬التي‭ ‬أعطيت‭ ‬مخدّرا‭ ‬قويا‭ ‬دورها‭ ‬لتخضع‭ ‬لعملية‭ ‬تعقيم،‭ ‬وهي‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬لطالما‭ ‬استخدمت‭ ‬لتنظيم‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وقال‭ ‬مساعد‭ ‬طبي‭ ‬خارج‭ ‬العيادة‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬بهودبارال‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭ ‬حيث‭ ‬تنتظر‭ ‬نساء‭ ‬للخضوع‭ ‬لعملية‭ ‬ربط‭ ‬قناة‭ ‬فالوب‭ (‬التي‭ ‬تمر‭ ‬فيها‭ ‬البويضات‭) “‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬التخدير‭ ‬لم‭ ‬يسر‭ ‬مفعوله‭ ‬بعد‭”.‬

وتستغرق‭ ‬عملية‭ ‬التعقيم‭ ‬هذه‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تخلو‭ ‬من‭ ‬الأخطار‭ ‬في‭ ‬الهند،‭ ‬نحو‭ ‬خمسين‭ ‬دقيقة‭.‬

تكافح‭ ‬كاجال‭ (‬25‭ ‬عاما‭) ‬وزوجها‭ ‬ديباك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تغطية‭ ‬نفقاتها‭ ‬مع‭ ‬أطفالهما‭ ‬الثلاثة،‭ ‬لذلك‭ ‬اتخذا‭ ‬القرار‭ ‬بأن‭ ‬تخضع‭ ‬لعملية‭ ‬تعقيم‭. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬واردا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الزوج‭ ‬أن‭ ‬يختار‭ ‬الخضوع‭ ‬قطع‭ ‬القناة‭ ‬المنوية،‭ ‬وهو‭ ‬إجراء‭ ‬يستغرق‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬10‭ ‬دقائق‭.‬

وشرح‭ ‬ديباك‭ ‬وهو‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬معمل‭ “‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬سيجعلني‭ ‬ضعيفا‭”. ‬ستصبح‭ ‬الهند‭ ‬الدولة‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬السكان،‭ ‬وفقا‭ ‬لتقديرات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الصادرة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬بحلول‭ ‬منتصف‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬سيكون‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الصين‭ ‬التي‭ ‬انخفض‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1960‭.‬

كانت‭ ‬الهند‭ ‬أول‭ ‬بلد‭ ‬يتبنى‭ ‬تنظيم‭ ‬الأسرة‭ ‬كسياسة‭ ‬رسمية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1952،‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬حملة‭ ‬تعقيم‭ ‬الذكور‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تلق‭ ‬استحسانا‭ ‬في‭ ‬السبعينات،‭ ‬تحول‭ ‬التركيز‭ ‬إلى‭ ‬تعقيم‭ ‬الإناث‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬الرجال‭ ‬لديهم‭ ‬خيار‭ ‬قطع‭ ‬القناة‭ ‬المنوية‭ ‬بدون‭ ‬جراحة،‭ ‬فإن‭ ‬النساء،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬كاجال،‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يتعرضن‭ ‬لضغوط‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العاملين‭ ‬الصحيين‭ ‬الحكوميين‭ ‬للخضوع‭ ‬لعملية،‭ ‬مع‭ ‬تعويض‭ ‬مالي‭ ‬يعادل‭ ‬22‭ ‬يورو‭.‬

‭- ‬قطع‭ ‬القناة‭ ‬المنوية‭ ‬تعني‭ “‬العجز‭ ‬الجنسي‭” -‬

بحسب‭ ‬بونام‭ ‬موتريجا‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ “‬بوبوليشن‭ ‬فاونديشن‭ ‬أوف‭ ‬إنديا‭”‬،‭ ‬فإن‭ ‬المخاوف‭ ‬التي‭ ‬أثارها‭ ‬ديباك‭ ‬شائعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ “‬المجتمع‭ ‬الذكوري‭ ‬للغاية‭”.‬

وقال‭ ‬موتريجا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ “‬الخرافة‭ ‬الأكثر‭ ‬شيوعا‭ ‬بين‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬عن‭ ‬قطع‭ ‬القناة‭ ‬المنوية‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬الرجل‭ ‬يفقد‭ ‬رجولته‭”.‬

وأضافت‭ “‬إنها‭ ‬خرافة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أساس‭ ‬علمي‭… ‬لكنها‭ ‬حقيقة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الناس‭” ‬في‭ ‬الهند‭.‬

بدوره،‭ ‬أكّد‭ ‬الدكتور‭ ‬أشيش‭ ‬غارغ‭ ‬المشرف‭ ‬الطبي‭ ‬للمركز‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬بهودبارال‭ “‬لدى‭ ‬الناس‭ ‬فكرة‭ ‬خاطئة‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬قطع‭ ‬القناة‭ ‬المنوية‭ ‬بدون‭ ‬مشرط‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬العجز‭ ‬الجنسي‭. ‬لقد‭ ‬أصبح‭ ‬من‭ ‬المحرمات‭”.‬

من‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬جرى‭ ‬تعقيم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬180‭ ‬امرأة‭ ‬وستة‭ ‬رجال‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭.‬

تكثر‭ ‬مراكز‭ ‬التعقيم‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الريفية‭ ‬الشاسعة‭ ‬حيث‭ ‬يعيش‭ ‬ثلثا‭ ‬السكان،‭ ‬كما‭ ‬تكثر‭ ‬العمليات‭ ‬الجراحية‭ ‬الفاشلة‭.‬

في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬توفيت‭ ‬أربع‭ ‬نساء‭ ‬وتوجّب‭ ‬نقل‭ ‬تسع‭ ‬أخريات‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬بعد‭ ‬تعقيمهن‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬تيلانغانا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭.‬

في‭ ‬العام‭ ‬2014،‭ ‬توفيت‭ ‬11‭ ‬امرأة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بعد‭ ‬تعقيمهن‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬صحي‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬تشهاتيسغاره‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬البلاد‭.‬

وبحسب‭ ‬موتيرجا،‭ ‬ينبغي‭ ‬للحكومة‭ ‬أن‭ ‬تبذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الترويج‭ ‬لوسائل‭ ‬منع‭ ‬الحمل‭. ‬وأضافت‭ “‬إنها‭ ‬حبة‭ ‬سحرية‭” ‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬أيضا‭ ‬تشجيع‭ ‬الرجال‭ ‬على‭ ‬الخضوع‭ ‬للتعقيم‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬هاربير‭ ‬سينغ‭ (‬64‭ ‬عاما‭) ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬بهودبارال،‭ ‬إن‭ ‬قطع‭ ‬القناة‭ ‬المنوية‭ ‬يسلب‭ ‬الرجال‭ “‬القوة‭” ‬التي‭ ‬يحتاجون‭ ‬إليها‭ ‬للعمل‭ ‬وإطعام‭ ‬الأسرة‭.‬

وقدّرت‭ ‬موتريجا‭ ‬أن‭ ‬العقليات‭ ‬ستتغير‭ ‬فقط‭ ‬بإرادة‭ ‬سياسية‭ ‬وتعليم‭ ‬أفضل‭.‬

وختمت‭ ‬بالقول‭ “‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬يقلّل‭ ‬التكاليف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للأسر‭ ‬والبلاد‭ ‬أيضا‭”.‬