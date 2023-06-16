التعسف في استعمال الحق – حجاز بهية

حجاز بهية

١

‏ في الصورة: شخص قرر أخذ نصيبه العادل من وجهة نظره الشخصية، فأفسد على الآخرين نصيبهم…هذا الشخص سيُقسم لك أنه أخذ حقه فقط ، هو صادق بالفعل ولكنه من المفسدين.

‏من حقك أن تأخد حقك ولكن ليس من حقك أن تأخذه بالشكل الذي تراه أنت (عدلًا)! (هذا هو: التعسف في استعمال الحق)”.

٢

النظام السياسي الذي بني على أساس المحاصصة الطائفية والحزبيلة، نظام لم يجلب غير الفساد والإرهاب والتهميش والجوع والأزمات وهو يوما بعد يوم يجلب أزمة تلو الأخرى ..

٣

ما قدمت عليه الحكومة من إجراءات التشغيل للشباب في عقود الأمن والدفاع لمواليد عام ٢٠٠٤ صعودا !!؟.

واهملت للشباب من ١٩٩٠ ولغاية ٢٠٠٣ . هنا تكمن خطورة التهميش وممكن أن يؤدي إلى نتائج كبيرة تؤثر مستقبلا على بلدنا من ناحية اقتصادية ومجتمعية تحتاج لتوقف جاد.

الاهتمام بالشباب بغض النظر عن العمر والجنس والعرق وان يكون الشباب العراقي متساوين في الحقوق والواجبات أمر في غاية الأهمية ..