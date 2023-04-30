التعادل السلبي ينهي لقاءين في دوري الممتاز

بغداد- الزمان

تعادل فريق القوة الجوية مع ضيفه فريق دهوك سلبيا من دون أهداف ضمن منافسات الجولة 26 للدوري الممتاز لكرة القدم، في مباراة احتضنها ملعب الشعب الدولي.

وبهذه النتيجة رفع رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 52 بالمركز الأول، ورفع دهوك رصيده للنقطة 37 بالمركز التاسع.

وفي الوقت نفسه على ملعب النجف الدولي وضمن المنافسات ذاتها، تعادل فريق نادي نفط الوسط مع ضيفه فريق نادي النفط سلبياً من دون أهداف.

وبهذه النتيجة رفع نفط الوسط رصيده للنقطة 31 بالمركز 15، ورفع ونظيره النفط إلى 21 نقطة بالمركز 18.