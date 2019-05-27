التعادل السلبي يحسم لقاء الديوانية وأربيل

الديوانية ـ حسن ظاهر الخزاعي

صامَ لاعبو فريقي الديوانية واربيل عن تسجيل الاهداف لتنتهي نتيجة اللقاء الذي جمع بينهما على اديم ملعب الديوانية ضمن الجولة الثامنة والعشرين للدوري العراقي الممتاز بالتعادل السلبي العادل وكان تأثير الأجواء الصيفية وارتفاع درجة الحرارة واضحة على اداء الفريقين حيث كانت المباراة مملة ولم ترتق للممتاز خاصة خلال الشوط الاول الذي كانت فيه الكفة تميل لصالح اربيل بعد أن أدى سيطرته على مجريات المباراة التي ادارها الحكام محمد رياض و رائد حبيب و ظافر سعيد و محمد مهدي و د. محمد عرب مقيماً للحكام وحميد عبد اهلال منسقا امنياً وعلاء البصري منسقاً اعلامياً . الشوط الاول ..سجل لاعبو الديوانية حضورا واضحاً في بداية المباراة رغم غياب عدد كبير من لاعبيه الاساسيين و جلوس البعض منهم على مسطبة الاحتياط لسبب او لآخر و سرعان ما ادرك لاعبو اربيل الحال واخذوا البحث عن فرض سيطرتهم واعادة الروح لأدائهم ، وهذا ما تحقق لهم بعد الدقيقة 15 إثر التمريرات العديدة التي تبادل بها لاعبوه حيث ساعدهم في ذلك المستوى المتذبذب والانانية المبالغ فيها لحيازة الكرة والتي لم تكن في محلها لبعض لاعبي الديوانية لذا نجد غياب الخطورة على مرمي الفريقين عدا فرصة واحدة للاعب اربيل انور رستم الذي نفذ كرة قوية انقذها مدافع الديوانية كرار نور الى ركنية ، في المقابل انقذ حارس مرمى اربيل ريتاز عبد الله الكرة الثابتة التي نفذها لاعب الديوانية علي عصام في الدقيقة 43 من كرة ثابتة , ليبقى اللعب بعدها سجالاً دون اي خطورة تذكر على المرميين .

الشوط الثاني .. واصل تألقه فريق نادي اربيل خلال الشوط الثاني وكانت السيطرة واضحة له , في المفابل كانت هناك هجمات متواضعة للديوانيين حيث سدد انور مهدي كرة خطرة في الدقيقة 54 مرت من قرب القائم الايسر لمرمى اربيل ، وسدد كابتن اربيل حيدر قرمان كرة قوية في الدقيقة 60مرت من قرب القائم الايمن لمرمى الديوانية ، وشهدت الدقيقة 68ضياع اخطر فرصة للاعب اربيل البرازيلي تياكو ادوار عندما تلاعب بمدافع الديوانية انور مهدي وحارسه الا ان تباطئه في تسديده للكرة حالت دون تسجيله هدف السبق لتجد طريقها الى ركنية وسط استغراب الجمهور الحاضر , وتصاعد اداء لاعبي الديوانية بعد الدقيقة 70 إثر التغييرات المتأخرة التي اجراها مدرب الديوانية الكابتن رزاق فرحان باشراك اللاعبينِ علي حامد واحمد عبد الرزاق ، وسنحت عدة فرص خطرة للاعبي الديوانية لم تستغل بالشكل الصحيح كان أخطرها في الدقيقة 89تسديدة قوية وجميلة لمهاجم الديوانية فلاح عبد الكريم مرت كرته من قرب القائم الايسر لمرمى اربيل وليعلن بعدها الحكم محمد رياض عن انتهاء المباراة بنتيجة التعادل السلبي وليضيف كلا الفريقين نقطة واحدة لرصيدهم الذي اصبح لفريق اربيل 33نقطة و بالمركز 12 فيما اصبح رصيد الديوانية 31نقطة وبالمركز 14 . وبعد المباراة زحف جمهور الديوانية الغفير مناشداً الحكومة المحلية في الديوانية بفرعيها التشريعي والتنفيذي لدعم فريقهم الذي يعتبر ماركة المحافظة المسجلة في المحافل الرياضية معنويا وماديا.