التظاهرات‭ ‬تستقبل‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬

الخرطوم‭ – ‬الزمان‭ ‬

أدى‭ ‬محمد‭ ‬طاهر‭ ‬ايلا‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السوداني‭ ‬الجديد‭ ‬الاحد‭ ‬اليمين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬نزل‭ ‬محتجون‭ ‬مجددا‭ ‬الى‭ ‬الشارع‭ ‬للمطالبة‭ ‬برحيل‭ ‬الرئيس‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬اعلن‭ ‬حالة‭ ‬الطوارىء‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬البلاد‭ ‬وأقال‭ ‬الحكومة‭ ‬السابقة‭.‬

وكان‭ ‬محمد‭ ‬طاهر‭ ‬ايلا‭ ‬شغل‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬منصب‭ ‬حاكم‭ ‬ولاية‭ ‬الجزيرة‭.‬

كما‭ ‬ادى‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬اللواء‭ ‬عوض‭ ‬ابن‭ ‬عوف‭ ‬اليمين‭ ‬بصفته‭ ‬الجديدة‭ ‬كنائب‭ ‬اول‭ ‬للرئيس‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬اقالة‭ ‬سلفه‭ ‬بكري‭ ‬حسن‭ ‬صالح‭ ‬وهو‭ ‬حليف‭ ‬قديم‭ ‬للبشير‭ ‬وكان‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬النافذة‭ ‬في‭ ‬النظام‭.‬

وادى‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬ضباط‭ ‬الجيش‭ ‬وآخران‭ ‬من‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للاستعلامات‭ ‬والامن،‭ ‬اليمين‭ ‬كولاة‭ ‬للولايات‭ ‬ال18‭ ‬في‭ ‬السودان‭.‬

وقال‭ ‬البشير‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬اداء‭ ‬الولاة‭ ‬اليمين‭ ‬«اليوم‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬السودان‭ ‬وهذه‭ ‬المرحلة‭ ‬تتطلب‭ ‬جهدا‭ ‬خاصا‭ ‬من‭ ‬ناس‭ ‬خاصين‭ ‬وهي‭ ‬مرحلة‭ ‬تحتاج‭ ‬الي‭ ‬أناس‭ ‬من‭ ‬امثالكم‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الولايات»‭. ‬وأضاف‭ ‬«المرحلة‭ ‬تتطلب‭ ‬جهدا‭ ‬مضاعفا‭ ‬يضمن‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار»‭.‬

وكان‭ ‬البشير‭ ‬أعلن‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬الى‭ ‬الشعب‭ ‬فرض‭ ‬حالة‭ ‬الطوارىء‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬وحل‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬المستويين‭ ‬الاتحادي‭ ‬والمحلي‭.‬

ويتوقع‭ ‬ان‭ ‬يعلن‭ ‬قريبا‭ ‬عن‭ ‬تشكيلة‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬بعد‭ ‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬ادخلها‭ ‬في‭ ‬اعلى‭ ‬هرم‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للاستجابة‭ ‬للتظاهرات‭ ‬التي‭ ‬تهز‭ ‬السودان‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين‭.‬

ويشهد‭ ‬السودان‭ ‬منذ‭ ‬19‭ ‬كانون‭ ‬الاول/ديسمبر‭ ‬2018‭ ‬تظاهرات‭ ‬شبه‭ ‬يومية‭ ‬اندلعت‭ ‬اثر‭ ‬رفع‭ ‬السلطات‭ ‬سعر‭ ‬الخبز‭.‬

وسريعا‭ ‬ما‭ ‬تحول‭ ‬الاحتجاج‭ ‬الى‭ ‬حركة‭ ‬تطالب‭ ‬برحيل‭ ‬الرئيس‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬(75‭ ‬عاما)‭ ‬الذي‭ ‬يحكم‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬1989‭ ‬وينوي‭ ‬الترشح‭ ‬لولاية‭ ‬ثالثة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬لعام‭ ‬2020‭.‬

ورد‭ ‬منظمو‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬على‭ ‬الاجراءات‭ ‬التي‭ ‬اعلنها‭ ‬البشير‭ ‬بتأكيد‭ ‬انها‭ ‬لن‭ ‬تمنعهم‭ ‬من‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬التظاهر‭ ‬والمضي‭ ‬في‭ ‬حركتهم‭ ‬والمطالبة‭ ‬برحيل‭ ‬البشير‭ ‬الذي‭ ‬يواجه،‭ ‬بحسب‭ ‬خبراء،‭ ‬أكبر‭ ‬تحد‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭.‬

وقالت‭ ‬سوسن‭ ‬بشير‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تتظاهر‭ ‬في‭ ‬ام‭ ‬درمان‭ ‬قرب‭ ‬الخرطوم‭ ‬«نريد‭ ‬ان‭ ‬نقول‭ ‬للرئيس‭ ‬ان‭ ‬حالة‭ ‬الطوارىء‭ ‬لن‭ ‬تثنينا»‭ ‬عن‭ ‬التظاهر،‭ ‬مضيفة‭ ‬«هدفنا‭ ‬هو‭ ‬اسقاط‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬وسننجح»‭.‬

وتم‭ ‬قمع‭ ‬التظاهرات‭ ‬بشدة‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬انحاء‭ ‬البلاد‭. ‬وبحسب‭ ‬حصيلة‭ ‬رسمية‭ ‬قتل‭ ‬31‭ ‬شخصا‭ ‬منذ‭ ‬19‭ ‬كانون‭ ‬الاول/ديسمبر‭.‬

لكن‭ ‬منظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬تقول‭ ‬ان‭ ‬51‭ ‬شخصا‭ ‬قتلوا‭ ‬بينهم‭ ‬اطفال‭ ‬وكوادر‭ ‬طبية‭ ‬في‭ ‬الاحتجاجات‭.‬

واعتبرت‭ ‬مجموعة‭ ‬الازمات‭ ‬الدولية‭ ‬ان‭ ‬الوضع‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يتدهور‭ ‬أكثر‭ ‬مع‭ ‬فرض‭ ‬حالة‭ ‬الطوارىء‭. ‬وقال‭ ‬موريتي‭ ‬موتيغا‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬«البشير‭ ‬سيحتكر‭ ‬السلطات‭ ‬وسيؤدي‭ ‬هذا‭ ‬الى‭ ‬مواجهة‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬الاحتجاج‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تصبح‭ ‬أعنف»‭.‬