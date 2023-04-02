مناشدة من الصميم لتفادي إزالة ماتبقى من تراث النجف العظيم

التطوير يجب ألا يعني التدمير – احسان فتحي

الى:

الدكتور حيدر الشمري

رئيس ديوان الوقف الشيعي المحترم

رئاسة مجلس الوزراء – جمهورية العراق

تحية طيبة وبعد،

لا يخفى عليكم، وعلى جميع محبي مدينة النجف وتراثها المتميز، من اهلها الكرام والعراقيين الى ملايين المسلمين في كل مكان، بان هذه المدينة التاريخية الفريدة قد تعرضت، وتتعرض حاليا، الى هدم وازالة مباشرة لتراثها المعماري، وتستبدل ابنيتها التراثية ومحلاتها بعمران حديث من القطاع الخاص يتمثل اما بابراج فندقية عالية أومشاريع استثمارية وتجارية بحتة رديئة التصميم غالبا، تغلغلت داخل المنطقة التاريخية وحوطت وخنقت الروضة الحيدرية واخفتها بصريا، بموافقة ومباركة من البلدية نفسها. والكل يعلم ايضا، بانه منذ هدم سور النجف التاريخي في عام 1938 انكشفت المدينة التاريخية المتميزة بتراص نسيجها العمراني وهويته المعمارية الخاصة، الى عدد كبير من المشاريع الحكومية العملاقة التي لم تراع ابدا خصوصية النجف ولا قياسها الانساني اوطابعها المعماري وذاكرتها الحضرية، كما تعمل به الدول المتحضرة. وتسبب هذا ” التطوير” قطع أوصال و”قص” هذا النسيج الفريد بطرق سيارات عريضة ومنها شوارع السيد الطوسي، والامام زين العابدين، والرسول، والامام الصادق، وغيرها، دونما أدنى احترام لابنيتها التاريخية.

مساحة هائلة

هذا، اضافة الى تنفيذ فكرة (مدينة الزائرين التي طرحت اصلا في الثمانينات) والتي سببت في هدم اكثر من 100 ألف متر مربع من محلة العمارة واستبدالها بمشروع صحن السيدة فاطمة الزهراء (ع)، والذي ازال كل هذه المساحة الهائلة دون مراعاة وجود عشرات الابنية التراثية المتميزة التي كان من المفروض ان يحافظ عليها وتدمج معماريا ووظيفيا مع العمران الجديد. وبمعنى اخر، فان بامكان أي تطوير أوتجديد، ان كان لابد منه داخل اي مدينة تاريخية، ان يستوعب الابنية التراثية المتميزة ضمن التصميم، بل يوظفها لصالحه والحفاظ على ذاكرة المكان وروحيتها، بدلا من قلعها وازاتها من الوجود الى الابد. هذا الاسلوب التعسفي والعنيف اتبع في اغلب المدن العراقية التاريخية وسبب في الخسارة الابدبة للجزء الاكبر من تراثها، يعتبرالان عالميا بمثابة “جرائم ثقافية” من الناحيتين الاخلاقية والقانونية.

من هذا المنظور، فان ما اعلن عن نية العتبة العلوية الكريمة بالقيام بتوسعة الروضة الحيدرية بجميع الاتجاهات، واجرت استملاكات العقارات اللازمة في المساحات المحيطة، وبدإت فعلا في عملية الهدم، سيجابه مشكلة تواجد عدد مهم من المدارس الدينية التراثية الهامة، ومساجد، واضرحة، وبيوت تراثية. ولا تتوفر لدينا حاليا اي مخططات هندسية معلنة تبين لنا عن مصير هذه الابنية التراثية. يقول البعض بان المشروع سيزيل تماما جميع الابنية، تراثية او غير تراثية، وينفذ تصاميمه الجديدة، ويستند هذا الاستنتاج الى التجارب التطويرية السابقة في النجف والعتبات المقدسة الاخرى في العراق. وان صح هذا الاستقراء، وارجو ان يكون خاطئا، فان هذا “التطوير” سيكون بمثابة كارثة كبرى جديدة في تدمير التراث النجفي سيتحمله تاريخيا جميع المسؤولين والمشاركين في هذا المشروع.

ومن بين اهم المساجد التاريخية في النجف والعراق هو “مسجد الهندي”، الذي شيد في عام 1813 ويقع ضمن منطقة التطوير ولايزال محافظا على اصالته المعمارية، وهي حالة نادرة جدا جدا في العراق الان. وفي الحقيقة لا يمكن ابدا لاي نجفي، او أي عراقي, حتى في التفكير بخدش هذا الجامع الذي يعتبرحقا تحفة معمارية فريدة ، بل نرى انه من المستحيل ان توافق العتبة العلوية على هدم هذا الجامع او اية ابنية تراثية اخرى في منطقة التطوير، وهي المفروض ان تكون المؤتمنة الامينة على النــــــجف وتراثها العظيم. ان كل هذه الاحداث والمؤشرات تفرض على الجميع، وخاصة الجهات المسؤولة عن مستقبل المدينة التاريخية كالعتبة العلوية ومحافظة وبلدية النجف، ومفتشية الاثار والتراث، التفكير جديا بتشكيل هيئة استشارية للحفاظ على تراث النجف ممثلة باعضاء مختصين من هذه الجهات الرسمية اضافة الى عدد مختار من المختصين والمؤرخين يكون لها الفصل في اي مشروع داخل المدينة التاريخية.

هيئة مختصة

وفي الحقيقة، انه ليس من المعقول ابدا ان لا يكون للنجف العظيمة، ومساحتها تشكل الان اقل من 1 بالمئة من مساحة النجف الكبرى، جهة او هيئة مختصة ترعاها وتضمن الحفاظ على تراثها للاجيال القادمة.

ما تبقى الان من النسيج التاريخي لايمثل الا حوالي ثلث المساحة الاصلية وهو مهدد بالهدم… واذا استمر التوسع والتحديث بهذه الطريقة الحالية فسوف تزول النجف التاريخية الفريدة بطابعها المعماري في العالم الى الابد …. لن تكون هناك أي محلات سكنية مثل العمارة والحويش والمشراق والبراق…ستختفي الازقة وبيوت الشناشيل المذهلة والساباطات وسراديب السن… وتحل محلها مدينة ابراج عالية…بلا روحية وبلا هوية وبلا ذاكرة…بل هي تعيسة في تصاميمها حتى من منظورالحداثة… فهل هذا هو المطلوب؟

{ متخصص بالحفاظ على التراث

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