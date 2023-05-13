التطبيقية تنظّم مهرجان المونتاج الثاني

بغداد – سراء محمد

نظم قسم تقنيات الاعلان في كلية الفنون التطبيقية المهرجان الثاني للمونتاج التلفزيوني لطلبة المرحلة الثانية .وضم المهرجان مائة عمل اعلاني ثقافي وتوعوي وتجاري عن مختلف المواضيع مثل مضار التدخين والمخدرات والحفاظ على البيئة ونشر القيم والاخلاق ودور الثقافة في نهضة المجتمع ونبذ العنف ضد المرأة والتعريف بمعالم بغداد وحضارة العراق. و حازت جميع الاعمال على اعجاب الحاضرين ودور عمادة الكلية في دعم الطلبة وتشجيعهم والاستمرار في اقامة هذه الفعاليات والأنشطة والتي تضع الطالب في الخطوة الاولى من اجل التهيئة والتحضير لمشاريع التخرج في المرحلة القادمة. والقى عميد الكلية صفاء حسن حسين كلمة اشاد فيها بدور القسم والاساتذة في تعزيز ثقافة الطالب الفنية والعلمية بتقديم هذه الاعمال ودور رئاسة قسم تقنيات الاعلان في الدعوة الى استخدام التنوع والتجديد في توصيل المادة العلمية من خلال هذه الورش والانشطة . وفي نهاية المهرجان قدم العميد شكره وتقديره لعمادة معهد التكنولوجيا وكرم العميد مجلي نعمة بدرع الكلية لمساهمته في اقامة المهرجان في قاعة الامام موسى الكاظم في المعهد .كما تم تكريم قائمين على المهرجان وتوزيع الشهادات التقديرية على جميع طلبة المرحلة الثانية ومنح الدروع للاعمال العشرة المتميزة فضلا عن تقديم الشهادات التقديرية لاساتذة وفني القسم المساهمين في انجاح المهرجان. من الجدير بالذكر ان الاعمال قيمت من خلال لجنة التقييم التي تكونت من الاكاديميين ميسون كاظم ومحمد معارج وعمر ياسين بالاضافة الى المشرف على المهرجان التدريسي علي قاسم.