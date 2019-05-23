التصويت على إقالة محافظ كربلاء

كربلاء – الزمان

صوت مجلس محافظة كربلاء يوم الخميس 23 آيار 2019، على اقالة المحافظ عقيل الطريحي.

وجاء التصويت على اقالة الطريحي غيابيا، بـ 17 صوتا من اصل 26 عضوا، وهذه الاقالة للمرة الثانية كانت بأغلبية مطلقة، وجاءت بناء على طلب عضو المجلس محمد طالقاني ولما قيل انها مخالفات مالية وادارية وقانونية.

ويرجح ان يرسل القرار للمحكمة الاتحادية ولم يستبعد مصدر في كربلاء ان يعاد مجدداً لمنصبه . وللمحافظ خمسة عشر يوما للتظلم القضائي .

وكان مجلس المحافظة قد أخفق في اجتماعه أول أمس الثلاثاء في التصويت على اقالة المحافظ الطريحي بعد انسحاب عدد من الاعضاء لأسباب غير معروفة.

يذكر ان مجلس محافظة كربلاء، صوت في 3 نيسان الماضي، بالأغلبية المطلقة على استجواب الطريحي مجدداً، وفي ذات اليوم ردت محكمة القضاء الاداري قرار المجلس باقالة المحافظ.

وصوت مجلس المحافظة، في 8 كانون الثاني الماضي، على إقالة الطريحي من منصبه، فيما ردت المحكمة الادارية، في 20 شباط الماضي قرار المجلس بشأن الإقالة.