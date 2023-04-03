التصنيف.. الجودة.. الاعتماد – صلاح الدين الجنابي

مصطلحات ومفاهيم يحاول الجميع طرحها والتغني بأهميتها وفوائدها، وهي موجودة في مواقع كل الجامعات في العالم ويتم تداولها يوميا ولكن هناك جامعات يشار اليها بالبنان وجامعات يشار اليها بالتراجع والفشل، فالمشكلة ليست بهذه الكلمات وانما في من يتعامل معها ويحاول فهمها ومن ثم توظيفها لذلك تجد ان هناك اكثر من سبب لعدم التكيف أو التبني أو التطبيق غير الصحيح أهمها: (الحاجة الى بيئة حاضنة، والحاجة الى خبراء يستطيعون توظيف هذه المصطلحات والمفاهيم بطريقة فريدة تتلائم والبيئة التعليمية من جهة وتلبي حاجات أصحاب المصالح من جهة أخرى).

فاذا غابت الأولى واستبعد الخبراء القادرين على إيجاد استراتيجيات وطرائق وأساليب فريدة للتطبيق عندها يشار للجامعة بالتراجع والفشل لتتحول الى مكان يمنح الشهادة دون رقابة أو تفاعل مع أصحاب المصالح لتقييم الأثر على سوق العمل من جهة وتقويم العمليات التعليمية والبحثية والمجتمعية من جهة اخرى.