التسطيح والكلام الكسيح – حسين الصدر

-1-

برزت في العراق الجديد العديد من بؤر الاحتقان والتوتر ، وقادت الى تسجيل الفشل بامتياز في المحصلة النهائية – للأسف الشديد-، دون أنْ يقتصر هذا الفشل على ميدان واحد ، بل امتد الى معظم النواحي والميادين ..!!

-2-

والمعروف عند الجميع :

انّ المشاكل لا تنشأ غالباً من النصوص الدستورية والقانونية ، وانما تنشأ من الالتفاف عليها ، ومن التفسيرات الخاطئة لها ، ومن التلاعب والتحايل في تطبيقاتها …

-3-

وقد أصبحت ” مجالس المحافظات إحدى من أكثر المفردات الشائكة، ابتداءً بعمليات الترشيح والانتخابات، وانتهاءً بالنتائج الرهيبة التي تمخّضت عنها ، طيلة الاعوام الماضية ..

-4-

وقد ظهرت للعلن هذه الأيام – بالصوت والصورة – مشاهدُ لبعض الجلسات الرسمية لبعض تلك المجالس ، وهي تعكس الصراعات والخلافات والتحديات الكبرى لكل الخطوط الحمر فزادت الطين بلة …

-5-

الانطباع السائد عند عامة المواطنين

انّ مجالس المحافظات –للاسف الشديد – لم تخدم – في غالب الاحوال- تلك المحافظات .

ولم تُنجزْ لها المشاريع الحيوية المطلوبة ، وما كان نصيبُ سُكانّها منها الاّ الأوجاع والاحزان والشكاوى المتكررة من سوء الخدمات ، ناهيك عن النهب المنظم للمال العام …!!

-6-

انّ الرواتب الضخمة ، والمخصصات ، والايفادات ، والحمايات ، والعجلات …

تُصبح تبذيراً واضحا للمال العام في ظلّ تضاؤل الانجازات وتزايد الاخفاقات .

-كما هو واضح – لكل ذوي الألباب ..

كما انها ارهاق كبير للموازنة العامة ..

-7-

وليت الأمر يقتصر على قبض الرواتب والمخصصات .. ولا يتعداه الى المشبوه من الصفقات، والاستحواذ على المال العام بشتى الوسائل الشيطانية ، وكبش الفداء في كل ذلك هو المواطن العراقي المظلوم ..

-8-

وبصراحة :

فان مجالس المحافظات أصبحت أحد ميادين الصراع الحادّ بين الكتل السياسية والجهات النافذة في البلاد ، وخرجت عن كونها الهيئات المعنية بالاعمار والتنمية وتأمين متطلبات العيش الكريم للمواطنين..

-9-

ولا نريد ان نبخس المخلصين ممن عملوا في تلك المجالس حَقَّهم ، ولكننا لا نستطيع أن نعتبر كفتهم الراجحة – مع مزيد الأسف –

-10-

لقد تعالت الصيحات والمطالبات بتجميد ( مجالس المحافظات) – كحد أدنى- والعمل على إلغائها في نهاية المطاف، انطلاقاً من وجوب رعاية المصالح الوطنية لا الحفاظ على المصالح الشخصية والفئوية .

-11-

وعارض البعض ذلك محتجا (بالدستور) الذي نصّ على (مجالس المحافظات) ..!!

انّ الدستور لم يُكتبْ ليكون سببا لشقاء البلاد والعباد، وانما كُتَب مِنْ أجل ارساء دعائم الأمن والاستقرار والخير في البلاد ، والنهوض بكل ما تتطلبه الدولة الحديثة من أجهزة ومشاريع ..

وحين لا يتحقق ذلك لا يصحّ أنْ نحمّل الدستور مسؤولية الفشل، وتتذرع به لمواصلة أشواط التخلف والنكوص عن اشباع الحاجات الحياتية الملّحة التي أثقلت كاهل المواطنين بالأعباء والأثقال ..

انّ رعاية مصالح المواطنين العراقيين هي الأساس ، وهي المطلوبة على وجه التحديد .. دون غيرها من المصالح …

توضيح وتصحيح

نشرت (الزمان) مشكورةً في عددها الصادر يوم الأحد 17 /2/2019 ، وفي صفحتها الثانية خبراً عن توقيع كتابنا (بين عشّاق الذات وعشّاق الوطن )

ولكن الخبر لم يكن دقيقا في جزء منه ، حيث قلنا في كلمتنا الختامية :

{ انّ عشق الذات وعشق الوطن متضادان }

بينما جاء في الخبر :

( وعشق الذات من عشق الوطن ، وعشق الوطن من عشق الذات }

وهذا مالم نقله على الاطلاق لذلك نرجو نشر هذا التوضيح وفقاً للاصول والمواضعات المعروفة مع الشكر .