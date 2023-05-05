التسرع والعصبية بأتخاذ القرار خطأ قاتل – وليد الشطري

الخدمات في مطار بغداد منذُ عام 2003 ليومنا هذا سيئة جداً .. رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان متسرع جداً بتوبيخ مدير مطار بغداد الرجل لا يتحمل المسؤولية الكاملة بكل ما حصل ويحصل بمطار بغداد يا دولة الرئيس الرجل أستلم المنصب قبل ثلاثة أشهر..!؟رجائي ثم رجائي لا تتسرع..!؟ وبخ وحاسب من كان السبب ممن سبقوه من المدراء ..!؟وبخ وحاسب شركة فلاي بغداد التي أساءت لسمعة العراق في ألغاء الرحلات وعدم المصداقية بالتعامل وفق القانون الدولي للطيران ..!؟وبخ وحاسب من أستغل ويستغل في أبشع صور الفساد نقل المسافر من ساحة أبن فرناس لمطار بغداد بعشرة ألالاف دينار .!؟وبخ وحاسب مزوري الشهادات في المناصب السيادية .!؟

وبخ وحاسب من سرق المليارات من قوت الشعب قادة الكتل والأحزاب الفاسدة ساسة الرياء والدجل ..كيف يقبل ضميرك توبخ مدير عام مطار بغداد الدولي وأمام وسائل الأعلام المرئي وهو في المنصب منذُ ثلاثة أشهر..!؟؟موقفك وتسرعك يا دولة الرئيس الأستاذ محمد شياع السوداني يذكرني

( بألو عماد) ..!؟

اللهم أني بلغت فأشهد..