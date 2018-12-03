التزحلق بقشر الموز في الاعلام

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فاتح عبد السلام

هناك‭ ‬ضجة‭ ‬كبيرة‭ ‬اليوم،‭ ‬وتدخلت‭ ‬الشرطة‭ ‬وألقت‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬مشجع‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬متحمس‭ ‬وغاضب‭ ‬رمى‭ ‬قشرة‭ ‬موز‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ . ‬واجتمعت‭ ‬اللجان‭ ‬التي‭ ‬أوصت‭ ‬بحرمان‭ ‬هذا‭ ‬المشجع‭ ‬عاثر‭ ‬الحظ‭ ‬وسيء‭ ‬التصرف‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬ومنعه‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬الملاعب‭ ‬وتشجيع‭ ‬ناديه‭ ‬،‭ ‬ولو‭ ‬أُتيح‭ ‬لهم‭ ‬لكان‭ ‬قرروا‭ ‬حرمانه‭ ‬من‭ ‬مشاهدة‭ ‬المباريات‭ ‬والتصفيق‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬منزله‭.‬

هناك‭ ‬نقطة‭ ‬ضوء‭ ‬يجري‭ ‬تسليطها‭ ‬في‭ ‬الاعلام‭ ‬على‭ ‬شيء‭ ‬بمساحة‭ ‬قشرة‭ ‬موز،‭ ‬فيما‭ ‬تمر‭ ‬مصائب‭ ‬شعوب‭ ‬كاملة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تلحظها‭ ‬الكاميرات‭ .‬

هذا‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬الاعلام‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬متقدمة‭ ‬،‭ ‬تؤسس‭ ‬عليه‭ ‬مراحل‭ ‬أخرى‭ ‬يجري‭ ‬فيها‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬شخصية‭ ‬سياسية‭ ‬أو‭ ‬دولة‭ ‬بعينها‭ ‬،‭ ‬فيتم‭ ‬شيطة‭ ‬زعيم‭ ‬معين‭ ‬بقدر‭ ‬شيطنة‭ ‬رامي‭ ‬قشرة‭ ‬الموز‭ ‬،‭ ‬ويحتل‭ ‬الاثنان‭ ‬مساحات‭ ‬متقاربة‭ ‬في‭ ‬البث‭ ‬الاعلامي‭ ‬،‭ ‬غير‭ ‬انّ‭ ‬مشجع‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المشاغب‭ ‬تمضي‭ ‬قصته‭ ‬للاختفاء‭ ‬والنسيان‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اعادة‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬او‭ ‬ساعات‭ ‬أحياناً‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتم‭ ‬تكرار‭ ‬قصة‭ ‬الزعيم‭ ‬بأشكال‭ ‬مختلفة‭ ‬حتى‭ ‬تستنفد‭ ‬ويتم‭ ‬طيّها‭ .‬

وهكذا‭ ‬نرى‭ ‬في‭ ‬الصحافة‭ ‬الغربية‭ ‬صاحب‭ ‬القضية‭ ‬الكبيرة‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬شخص‭ ‬هامشي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬،‭ ‬اتاح‭ ‬له‭ ‬صانعو‭ ‬طبخة‭ ‬الميديا‭ ‬والسياسة‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬نجماً‭ ‬ليوم‭ ‬أو‭ ‬بعض‭ ‬يوم‭ . ‬في‭ ‬حين‭ ‬نرى‭ ‬انّ‭ ‬الصفحات‭ ‬الأولى‭ ‬للصحف‭ ‬العربية‭ ‬تتوافر‭ ‬على‭ ‬القصص‭ ‬الكبيرة‭ ‬حصراً‭ ‬ومن‭ ‬النادر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تسلل‭ ‬قصص‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬طياتها،‭ ‬فنادراً‭ ‬أن‭ ‬تقبل‭ ‬الصحف‭ ‬العربية‭ ‬وأغلبها‭ ‬ذو‭ ‬تمويل‭ ‬حكومي،‭ ‬أن‭ ‬ينافس‭ ‬مواطن‭ ‬زعيماً‭ ‬أو‭ ‬وزيراً‭ ‬متنفذاً‭ ‬في‭ ‬الواجهات‭ ‬الاعلامية‭.‬

ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬الاعلام‭ ‬الغربي‭ ‬هو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬ثقافة‭ ‬المساواة،‭ ‬والنظر‭ ‬الى‭ ‬أي‭ ‬منصب‭ ‬عال‭ ‬بوصفه‭ ‬مجرد‭ ‬وظيفة‭ ‬من‭ ‬الوظائف‭ ‬لا‭ ‬تتفوق‭ ‬في‭ ‬معناها‭ ‬الحكومي‭ ‬والوطني‭ ‬على‭ ‬وظيفة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬مصنع‭ ‬أو‭ ‬بلدية‭ ‬أو‭ ‬مرافق‭ ‬صحية‭ . ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يخلو‭ ‬الاعلام‭ ‬الاوروبي‭ ‬عموماً‭ ‬،‭ ‬وبدرجة‭ ‬تالية‭ ‬الامريكي،‭ ‬من‭ ‬اجادة‭ ‬توجيه‭ ‬القضايا‭ ‬الصغيرة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬يمهد‭ ‬للتأثير‭ ‬في‭ ‬العقل‭ ‬الجمعي‭ ‬حين‭ ‬يتم‭ ‬تناول‭ ‬القضلايا‭ ‬الكبيرة،‭ ‬وفي‭ ‬أوقات‭ ‬الازمات‭ ‬الدولية‭ ‬والحروب‭ ‬غالباً‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬الحربين‭ ‬الامريكيتين‭ ‬على‭ ‬العراق‭ ‬عامي‭ ‬1991‭ ‬و2003،أو‭ ‬الحرب‭ ‬الفرنسية‭ ‬الايطالية‭ ‬على‭ ‬ليبيا‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬أو‭ ‬حرب‭ ‬سوريا‭ ‬المستمرة‭. ‬وتبقى‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬فنّاً‭ ‬واحترافاً‭ .‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية