التربية والصناعة يطلقون النار – عادل الربيعي

في الوقت الذي استلم به رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني وكلمته التي ألقاها على مجلس الوزراء المكلف حيث حثهم على العمل وتدارك الامور وانه لا يسمح بتصرفات غير لائقة مما استبشرنا واستبشر الشارع العراقي بهذه الكلمة ولكن عند اعلان اسماء الوزراء وخاصة وزارة التربية وزارة الصناعة وفي فديو متداول على التواصل الاجتماعية شاهدنا وشاهد العراقيين كيف تصرفت عائلة وزير التربية ووزير الصناعة بأطلاق العيارات النارية بأسلحة حتى الدولة لا تملكها اذا كيف سيقود وزير للتربية الاجيال وهو يتصرف بهذه الطريقة التي نقلت الى العالم واين هو كلام رئيس الوزراء .. كان من المفروض اثبات قوة رئيس الوزراء بإقالة كل من وزير التربية ووزير الصناعة لتصرفهم هذا لكن اعتقد انهم مفروضون عليه ولا يستطيع اتخاذ اجراء بحقهم مما يثبت بأن هذه الدولة او الحكومة الجديدة ايضا غير قوية وغير قادرة على تطبيق القانون الا يقولون بان القانون فوق الكل ام ان رئيس الوزراء لا يتخذ القرار الا بموافقة حزبه الذي هو من يقود البلد وراء الستار والكل يعلم …

– بغداد