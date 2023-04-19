السوداني يكافئ عمال الخدمة بمبلغ مئة ألف دينار

التربية والتعليم تصادقان على تعيين دفعة من حملة الشهادات

بغداد – ساري تحسين

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، أمرا وزاريا بتعيين 32 من حملة شهادتي الماجستير والبكالوريوس استنادا إلى القرارات والتشريعات النافذة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (العبودي أصدر أمرا وزاريا بتعيين 32 من حملة شهادات الماجستير والبكالوريوس استنادا إلى القرارات والتشريعات النافذة)، داعيا المشمولين بـ (التعيين المنشورة أسماؤهم في الموقع الرسمي للوزارة إلى الحضور لمركز الوزارة لاستكمال إجراءات التعيين الأصولية التي تتطلب استصحاب المستمسكات الثبوتية الأربعة بنسخها الأصلية فضلا عن النسخ الملونة والصور الشخصية ووثائق التخرج أو تأييد التخرج أو قرار التقييم الخاص بمنح الشهادة ، والشروع بالمباشرة في مدة أقصاها 10 أيام عمل في ضوء الأمر الوزاري الصادر). بدوره ،صادق وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، على تثبيت محاضري ديالى على الملاك الدائم.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجبوري، صادق على تثبيت محاضري ديالى على الملاك الدائم وإعتبار مباشرتهم من الاول من كانون الثاني)، متمنياً (لهم التوفيق في مسيرتهم التربوية)،واضاف ان (عدد المحاضرين المثبتين على ملاك تربية ديالى بلغ 30860 مثبتاً). ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، شكره وتقديره للموظفين العاملين في مجال الخدمة والنظافة على أن يتم منحهم مكافأة مالية قيمتها مئة ألف دينار.واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع مدير مكتب رئيس الوزراء وكالة إحسان ياسين العوادي جاء فيها أنه (تثميناً للجهود المبذولة في أداء الواجبات المناطة بالموظفين العاملين في مجال الخدمة والنظافة حصراً وإخلاصهم في العمل وحرصهم في أداء واجباتهم بالمهام المكلفين بها، وجه السوداني شكره وتقديره لهم ،متمنياً الاستمرار بذات النهج وتقديم المزيد من العطاء خدمة لبلدنا وشعبنا على أن يتم منحهم مكافأة مالية بمبلغ مئة ألف دينار للفئات أعلاه تقدم من التخصيصات المالية لجهات ارتباطهم). ووجه مصرف الرافدين، بإيقاف استقطاع أقساط سلف المتقاعدين والعسكريين والموظفين.وقال المصرف في بيان تلقته (الزمان) امس إنه (تقرر إيقاف استقطاع أقساط سلف موظفي دوائر الدولة والمتقاعدين والعسكريين لشهر نيسان فقط)، مبينا أن (ذلك جاء عملاً بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء)،ووجه المصرف فروعه بـ(إيقاف استقطاع القسط الشهري لسلف موظفي دوائر الدولة والمتقاعدين والعسكريين للشهر الجاري ، وذلك استنادا إلى توجيهات الحكومة والبنك المركزي لمناسبة عيد الفطر). في تطور ،علق عضو لجنة الامن والدفاع النيابية وعد قدو، بشأن عودة جميع المفسوخة عقودهم الى الخدمة.وقال قدو في تصريح امس ان (موضوع المفسوخة عقودهم شائك وفيه الكثير من التشعبات ويجب ان يخضع لضوابط في ما يتعلق بالاطر المؤسساتية والقوانين التي تعمل عليها تلك المؤسسات)، واشار الى انه (لا يمكن ان تكون هناك عودة لجميع المفسوخة عقودهم كونه يتعارض مع قوانين واطر تلك المؤسسات ونظامها الداخلي).