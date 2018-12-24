كتلة الحكمة تطالب وزارة التعليم بإعادة العمل بنظام التحميل

التربية: منهج الإسلامية للمراحل كافة يخلو من الإساءة لمكوّن عراقي

– بغداد – الزمان

أكدت وزارة التربية ان كتب التربية الاسلامية لجميع المراحل الدراسية تخلو من أي اساءة لأي مكون في المجتمع العراقي وأن ما يروج له البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي عار عن الصحة. وذكر بيان للوزارة امس ان (الطبعات المعتمدة في كتب التربية الاسلامية للمراحل كافة هي طبعة العام الدراسي 2016/2017 و2017/2018 وعام 2018/2019 والطبعة التي ستعتمد في العام الدراسي المقبل 2019/2020 ومما يؤسف له استمرار مسلسل الكذب والافتراء وتزييف الحقائق التي يمارسها البعض واخرها وليس اخيرا الادعاء الباطل بوجود موضوعات في المنهج العراقي تتنافى مع قيم المجتمع العراقي من خلال عرض صفحة مأخوذة من منهج لاحدى الدول المجاورة في العراق والادعاء زوراً وبهتاناً بأنها موجودة في المنهج العراقي). وأضاف ان (مما يؤسف له ايضا محاولة البعض زج الرموز الدينية المحترمة ذات المكانة الرفيعة في المجتمع العراقي والعربي والعالمي في هذا الامر عبر إيصال صفحة مزورة وهذه سابقة خطيرة لم تحصل سابقا وهي غريبة على العراقيين ودخيلة على تقاليد العمل الاعلامي العراقي المشهود له بالأمانة والدقة والصدق في تناول الامور). وأبدت وزارة التربية استغرابها من الإساءة اليها في هذا الوقت ولا تعلم ما هو الافتراء القادم.

نظام تحميل

وطالبت كتلة الحكمة النيابية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعادة العمل في نظام التحميل للطلبة. وقال نواب الحكمة في بيان تلاه النائب جاسم البخاتي خلال مؤتمر صحفي امس انه (وفي الوقت الذي نبدي ثقتنا بالادارة الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونشد على أيديهم للتقدم بهذا القطاع الحيوي والمهم في العراق، نجدد مطالبتنا بإعادة العمل بنظام التحميل للطلبة، لما فيه من إنصاف لجهودهم ومراعاة لظروفهم). وأضاف البيان (اننا لا نرى أي مبرر للقرار الذي اتخذته الوزارة في العام الماضي بإلغاء نظام التحميل، لذا بات من الضروري اعادة العمل بهذا النظام وهو معمول به منذ سنوات في العراق كما انه من الانظمة المعمول بها في الجامعات الدولية). وأشار البيان الى ان (عجلة التقدم والتطور لايمكن ان تتقدم بوضع العراقيل امام مسيرة الطلبة، وإلغاء نظام التحميل ما هو الا عرقلة تعيق جهود طلبتنا، لذا ومن منبر مجلس النواب نطالب الوزير باعادة العمل بهذا النظام كما نطالب اعضاء المجلس بمساندة هذا المطلب خدمة لطلبتنا).