تأكيد إعداد أسئلة مناسبة لمستويات الطلبة

التربية لـ (الزمان): الإمتحانات ستنطلق بإستعدادات متكاملة تختلف عن السابق

بغداد – ندى شوكت

اكدت وزارة التربية، استعدادها للامتحانات النهائية بعد انجاز جميع المتطلبات الفنية واللوجستية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الامنية الساندة، واشارت الى ان الاجراءات المتخذة لتأمين الامتحانات ستختلف عن سابقاتها من حيث التنظيم ومنع تسريب الاسئلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد لـ (الزمان) امس ان (التربية انهت استعداداتها للامتحانات النهائية في وقت مبكر هذا العام ،وتزامن ذلك مع اجراء الامتحانات التمهيدية ونصف السنة ،اذ تحرص الوزارة على تمكين الاسر وابنائهم الطلبة من معرفة اولية بمواعيد الامتحانات للتهيؤ لها والاستعداد لخوضها دون خوف او ارباك).

إمتحانات مرتقبة

واشار الى ان (الوزارة تولي حرصا واهتمام كبيرين في تأمين الامتحانات المرتقبة ومنع تسريب الاسئلة ، كما تطمح الى توفير الحماية الامنية للمراكز الامتحانية وتغيير جميع الاليات التي جرى تنفيذها خلال الامتحانات الماضية وتحديثها وفق أسس مدروسة ومتكاملة الاركان من اجل ضمان نجاح الامتحانات دون معوقات تذكر)، واستطرد بالقول انه (تم تسخير جميع الامكانات والجهود للاشراف على التفاصيل المتعلقة بالامتحانات ،كما جرى فتح قنوات تواصل وتنسيق مع الوزارات والجهات الامنية الساندة لخطة الوزارة، لتوفير الطاقة الكهربائية وتأمين المراكز الامتحانية ،وايضا تسهيل وصول الاسئلة الامتحانية في وقت مبكر ، ونأمل ان تجري هذه الامتحانات بمستوى عالي ووفق ما خطط لها)، وتابع ان (الامتحانات الوزارية الخاصة بالمرحلة الابتدائية تنطلق بعد ايام من الان ،تتبعها امتحانات المرحلة المتوسطة في مطلع الشهر المقبل ومن ثم الثانوية العامة). وكان السيد قد اكد في تصريح متلفز ان (الوزير إبراهيم نامس الجبوري ، وجه بمبيت المديرين العامين بالمراكز الامتحانية لتأمين عدم تسريب الأسئلة الامتحانية)، وأضاف أن (هذا الإجراء يأتي بعد تكرار تسربها وخاصة في ساعات الليل). بدوره ، قال وكيل الوزارة فلاح القيسي ،ان اسئلة الامتحانات الوزارية ستكون مناسبة لمستويات الطلبة. وقال في تصريح امس ان (الدخول بـ 3 دروس و10 درجات لن يعتمد لدخول الطلبة العام المقبل)، واضاف ان (مستويات الطلبة العراقيين مقارنة بنظرائهم جيدة، لكننا بحاجة الى الدعم)، واشار الى ان (الاسئلة الوزارية ستكون واضحة ،لكن بعضها ستميز بين الطلبة لقياس مستويات الذكاء)، مؤكدا ان (7 الاف طالب حازوا درجات تراواحت بين 90 الى مئة بالمئة). واتخذت الوزارة في وقت سابق، تدابير أمنية احترازية لتأمين الامتحانات النهائية.وقال بيان امس انه (عملاً بتوجيهات الوزير ،وحرصاً على حفظ العملية الامتحانية، عقدت الوزارة اجتماعا برئاسة وكيلها للشؤون الفنية ورئيس اللجنة الدائمة للامتحانات حسين صبري اللامي، لمناقشة ضمان انسيابية الامتحانات وتأمينها)، واشار الى (وضع إجراءات وتدابير أمنية واحترازية مع آليات جديدة تعنى بصورة خاصة بالعملية الامتحانية، بعد مناقشات ودراسات مستفيضة خلال الاجتماع، وستعرض أمام الوزير للموافقة عليها).

حالة إختراق

مؤكدا ان (الوزارة عازمة على سير الامتحانات النهائية بانسيابية عالية وعدم تكرار حالة الاختراق للأسئلة التي حصلت في العام الماضي وحفاظاً على مجهود الطالب الدراسي). بدورها ، اوعزت وزارة الكهرباء بالتجهيز الكامل للطاقة إلى مراكز الامتحانات. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (الوزير زياد علي فاضل، أوعز بتجهيز جميع المراكز الامتحانية بالطاقة الكهربائية، بغية إنجاح امتحانات الطلبة وعلى مستوى جميع المحافظات)، مشددا على (تشكيل غرف عمليات في مقر الوزارة ومراكز السيطرة للتنسيق مع التربية ومديرياتها ودواوين المحافظات على تحقيق ذلك، كما وجه جميع الشركات العامة للتوزيع بالعمل على تهيئة جرودات كاملة بالمراكز الامتحانية ومواقعها)، داعيا الى (متابعة مسارات الخطوط والمغذيات وشبكات التوزيع الفرعية ضمن الاحياء السكنية في بغداد والمحافظات للتأكد من أهليتها وكفاءة أدائها)، وأكد أن (تجهيز الطاقة في عموم بغداد والمحافظات شبه متكامل تقريباً وبوضع جيد نتيجة للجهود الكبيرة من قبل الإدارة العليا في مقر الوزارة والشركات العامة وتنفيذ ملاكاتها العاملة استكمال خطتها الاستعدادية لفصل الصيف الجاري وذروة الاحمال المتوقعة).