رشيد يدعو إلى إعتماد مناهج تنمّي مهارات الطلبة

التربية لـ (الزمان): آلية التقديم لمدارس الموهوبين تطلق قريباً

بغداد – ابتهال العربي

اكدت وزارة التربية امس ،استعدادها لاطلاق الية التقديم الى مدارس الموهوبين للعام الدراسي المقبل. وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد لـ (الزمان) امس ان (الوزارة وضعت الية لتقديم الطلبة الى مدارس الموهوبين للعام الدارسي المقبل التي سيتم اعلان تفاصيلها قريبا). وبدأ اولياء امور الطلبة بالتفكير من الان عن كيفية قبول ابنائهم في هذه المدارس. وطالبوا عبر (الزمان) الوزارة بـ (نشر تعليمات القبول في مدارس الموهوبين ،ليتسنى الاطلاع عليها والاستعداد فور اطلاق التقديم). وجددت الوزارة في وقت سابق ،استعداداها للامتحانات الوزارية للثالث المتوسط والسادس الاعدادي.وقال السيد انه (ومع اقتراب موعد امتحانات المرحلة المتوسطة، الاستعدادات لا تزال جارية)، مؤكدا انه (تم تأمين الاسئلة الوزارية ،وان جميع الخطط موجودة مع توجيهات الوزير الى مديري المراكز الامتحانية). فيما استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ، مديرة مدرسة قدموس الدولية روعة كمال شوريز يرافقها عدد من الأساتذة ونخبة من الطلبة المتميزين.وأكد رشيد خلال اللقاء (أهمية اعتماد المناهج التربوية الحديثة التي تنمي مهارات الطلبة في مراحل الدراسة الأولية وقدراتهم الذهنية والإبداعية وبما سينعكس إيجاباً على مستقبلهم وما يمكن أن يقدموه لبلدهم، مشيرا إلى أهمية التركيز على النشاطات اللاصفية خاصة في الجوانب الصحية والبيئية والتعايش السلمي).