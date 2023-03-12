الأكاديمية الرقمية تستعرض بيوم التواصل الحماية عبر الإنترنت

التربية: قرار إلغاء الإنتساب سيدعم إستمرار عملية التعليم

بغداد – ابتهال العربي

اوضحت وزارة التربية، تفاصيل قرار إلغاء الانتساب الذي قررته ابتداءً من العام الدراسي المُقبل. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (قرار إلغاء الانتساب جاء انسجاماً مع إطلاق مشروع المدرسة الالكترونية الحكومية)، لافتاً الى ان (المدرسة ستفسح المجال للطالب الذي لا يرغب بالدوام في المدارس النظامية او لايستطيع الالتحاق بالمدرسة الإلكترونية كخيار بديل عن الانتساب، وضمان استمرار العملية التعليمية)، واضاف ان (الوزارة الغت العمل بنظام الانتساب اعتباراً من العام الدراسي المُقبل، موجهة بإلغاء العمل بنظام الانتساب خلال العام الدراسي 2023، 2024 تزامناً مع إطلاقها مشروع المدرسة الالكترونية الحكومية، لتوفيرها مناهج دراسية عبر نافذة صفوف افتراضية بدءاً من شهر تموز المُقبل).

مدارس ألكترونية

وافتتح وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، المدرسة الإلكترونية الحكومية لدعم طلبة الخارجي. وقال الجبوري في تغريدة تابعتها (الزمان) امس ان (المدرسة الالكترونية تشكّل مشروعاً لتذليل صعوبات الانضمام الى المدارس النظامية، لاسيما طلبة الخارجي)، مشيراً الى (دعم هذه الشريحة عبر افتتاح مدرسة رقمية تتضمن مناهج دراسية عن طريق نافذة صفوف افتراضية في الاول من شهر تموز المقبل)، واوضح ان (هذه الخطوة جاءت انسجاماً مع الاتفاقات الدولية مع الامم المتحدة وتوجهاتها الرامية الى تطوير وتفعيل التعليم عن بعد، وتوظيفه بصورة حقيقية في خدمة الطلبة الذين لم يحصلوا على فرصة الانتظام في التعليم لاسباب مختلفة). واستأنفت وزارة التربية، العمل في 75 مشروعاً تربوياً للأبنية المدرسية في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك. وقال البيان ان (الوزارة ستشرف على نسب انجاز المشاريع بعد توقف دام اكثر من عشرة اعوام)، واضاف ان (هنالك اكثر من 106 مشروعاً تربوياً ستُنفذ بضمن البرنامج الحكومي، الى جانب انشاء المدارس). واستكملت مديرية تربية صلاح الدين، البرنامج الحكومي للدورات التدريبية المقرة من وزارة التربية. وذكر مدير عام تربية صلاح الدين، امجد محمد احمد، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (مديرية تربية المحافظة تعد اولى المديريات العامة في إستكمال البرنامج الحكومي للدورات التدريبية المقرة من قِبل الوزارة)، مبيناً ان (قسم الاعداد والتدريب في المديرية نفذ الدورات التدريبية الخاصة بالبرنامج الحكومي قبل المدة المحددة للتنفيذ عبر الدورات الحضورية)، لافتاً الى ان (الدورات شملت اكثر من الف متدرب من التدريسيين حضورياً، وفق المنهاج التدريسي المُعد من قِبل الوزارة)، واكد احمد ان (البرامج التدريبية شملت دورة للاختبارات الدولية، لمعلمي العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي)، موضحاً ان (عدد المتدربين بلغ 220 بمشاركة التدريسيين بدورات فنيات تعديل السلوك للمعلمين والمدرسين للصفوف الأولية والمرشدين التربويين، والتدريب قبل الخدمة، والمحادثة الانكليزية لمعلمي، ودمج التقنية في تدريس الرياضيات). على صعيد متصل، انجزت تربية محافظة النجف ، اكثر من ثلاثة الاف معاملة لتثبيت المحاضرين ذوي العقود. وقال المدير العام للتربية في المحافظة، مردان البديري، وجّه بترويج معاملات تثبيت المحاضرين العقود، وانجاز معاملات التثبيت)، واعرب البديري عن (تقديره لجهود المُكلفين في انجاز هذا الملف المهم استناداً الى توجيهات الوزارة ورئاسة الوزراء). في غضون ذلك، احتفت الاكاديمية العراقية للمهارات الرقمية، باليوم العراقي للتواصل الرقمي. وقال رئيس الاكاديمية صفد الشمري في بيان تلقته (الزمان) ان (المناسبة ستُعقد سنوياً للإحتفاء بالنتاجات التي تحققت في المجال الرقمي، والاعلان عن عدد من الفعاليات التي تُعزز من تحقيق المسار الرقمي العراقي لأهدافه، فضلاً عن اقامة الورش والحلقات النقاشية، بمشاركة القطاعات والنُخب المعنية)، مبيناً ان (الاحتفالية جاءت ضمن مساعي التأسيس لتقاليد جديدة تتعلق بالاستخدام الرقمي والتوجيه بدعوة الاكاديمية الى النخب لحضور الاحتفالية)، واشار المشرف العام على الأكاديمية، علاء المولى، الى (ضرورة تعزيزالتواصل الرقمي في القطاعات المشاركة في الاحتفالية، واستعداد الاكاديمية التعاون مع مجلس المسار الرقمي العراقي، في مجال الفعاليات الرقمية).

معايير مهنية

من جهته اكد رئيس المرصد للاعلام الرقمي،عادل عبد الرزاق الغريري، (اجراء اعتماد معايير مهنية دقيقة في اداء مهامه، بإعتماد الشراكات مع المؤسسات الرسمية والمجتمعية، بما يسهم في تمكين الاعلام الرقمي وبلوغ التنمية المستدامة)، مضيفاً ان (مجموعة الاقتصاد الرقمي العراقي، ستطلق فعالياتها ضمن هذا اليوم)، وذكر رئيس المجموعة، علي صادق الساعدي، انها (ستؤسس لمرحلة غير مسبوقة في مجال الاقتصاد الرقمي في البلاد، بوصفه النشاط الناتج عن الاتصالات اليومية عبر الانترنت، بعد شيوع استخدامات الاوعية الرقمية في المجالات كافة، واقامة ورشة عن آليات التصدي لجرائم الابتزاز الإلكتروني، بضمن خطط الاكاديمية العراقية للمهارات الرقمية في تمكين الشباب بالتعاون مع وزارة الداخلية، الى جانب تقديم حلقات نقاشية في الاعلام والاقتصاد الرقمي، في مقر الاكاديمية التدريبية).