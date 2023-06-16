التربية تُلزم نقل الطلبة بموافقة الآباء حصراً

النجف – الزمان

حددت وزارة التربية، ضوابط قبول وإنتقال التلاميذ داخل المحافظة الواحدة وبين المحافظات للعام الدراسي 2023 – 2024 موجهة بعدم نقل الطلبة الا بموافقة ولي امر الطالب فقط. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة حددت الضوابط وفق التعليمات والفقرات المدرجة في كتاب رسمي يتضمن البدء بتسجيل التلاميذ الجدد اعتبارأ من الشهر الجاري، واعتماد استمارة الفحص الطبي من المراكز الصحية، كما تلزم المدرسة بقبول الاطفال ضمن الرقعة الجغرافية وحسب خطة التعليم الالزامي، بإعتماد المستمسكات الرسمية في تسجيل التلاميذ)، مشيراً الى (زج مالايزيد عن 35 تلميذاً في الصف الواحد مراعاة للظروف الاستثنائي، فضلاً عن قبول الطلبة بالمدارس الاساسية من جنس المدرسة حصراً حسب طاقتها الاستيعابية)، وبشأن نقل التلاميذ اوضح ان (طلبات النقل يتم ترويجها من شهر ايلول الى نهاية كانون الاول المقبل للعام الجاري لنصف السنة، ونقل تلاميذ الصف السادس الابتدائي في شباط من العام المقبل للتهيئة للامتحانات)، موجهاً (بعدم نقل التلميذ الا بموافقة ولي امر الطالب، ويستثنى هذا الشرط في حال وفاة الاب الى ولاية الام)، واضاف انه (لايسمح لمن تجاوز عمره 16 سنة الاستمرار في المرحلة الابتدائية بالتعليم العام، ويمكن له ان يستكمل دراسته في مدارس التعليم المسرع واليافعين بشرط عمره لايزيد عن 15 سنة).

نقل التلاميذ

منوهاً الى (عدم قبول الاطفال بصيغة مستمع، كما يمكن نقل التلاميذ الى المدارس الاهلية بالتنسيق مع شُعب التعليم الاهلي والاجنبي)، وتابع (بإمكان الطلبة من مواليد 2007 والطالبات مواليد 2005 الدوام في الصف السادس الابتدائي بالمدارس المسائية)، مؤكداً انه (يسمح للطلبة التقديم الى الامتحان الخارجي حسب الاعمار المحددة بضمن التعليمات الخاصة بالشهادة الابتدائية). واعلن الوزير ابراهيم الجبوري، خلال زيارته الى محافظة النجف، عن ترشيق المواد الدراسية في العام المقبل. وبحسب البيان فإن (الوزارة تسعى لترشيق المواد بالاختصاص الأدبي والعلمي فقط)، لافتاً الى (تكييف بعض المناهج لأكثر من الف صفحة، فضلاً عن العمل على إطلاق المدرسة الإلكترونية مطلع الشهر المقبل).