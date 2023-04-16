التربية تنهي الإستعداد للإمتحانات الوزارية في حزيران المقبل

بغداد – ساري تحسين

انهت وزارة التربية ،الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بالامتحانات الوزارية للعام الدراسي الجاري ،التي ستنطلق في حزيران المقبل بمشاركة 950 ألف طالب في مرحلتي الثالث المتوسط والسادس الإعدادي.وقال الوكيل الإداري في الوزارة فلاح القيسي في تصريح امس إن (الوزارة بدأت منذ وقت مبكر،بتهيئة الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بالامتحانات الوزارية التي تنطلق في حزيران المقبل، حيث سيشارك فيها نحو 950 ألف طالب وطالبة في مرحلتي الثالث المتوسط والسادس الإعدادي ،موزعين بواقع 500 ألف طالب للمرحلة المتوسطة و450 ألفاً للسادس الإعدادي). ووحددت الوزارة في وقت سابق، 21 آيار المقبل ،موعداً لانطلاق الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الابتدائي، والأول من حزيران لامتحانات الثالث المتوسط و21 من الشهر نفسه لامتحانات السادس الإعدادي بفروعه كافة. وذكر بيان انه (من المقرر إكمال طبع البطاقات الامتحانية خلال الأسبوع المقبل، ليتسنى للمدارس توزيعها بين طلبة المراحل المنتهية)، واشار الى ان (الوزارة سبق أن حذفت مادة الاجتماعيات خلال جائحة كورونا لظروف خاصة ، منها الدوام الذي كان حينها متذبذباً، إلا أن العام الحالي سيتم إدخال المادة للامتحانات الوزارية، لاستقرار الدوام من جميع النواحي). كما صادق الوزير إبراهيم نامس الجبوري، على تثبيت محاضري ثلاث محافظات.وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس أن (الجبوري، صادق على تثبيت محاضري تربية الكرخ الثانية في بغداد ومحافظة البصرة)، واضاف ان (عدد المثبتين على الملاك الدائم في محافظة بابل الذين باشروا في الاول من كانون الثاني الماضي بلغ 26850 متعاقد).