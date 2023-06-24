التربية تغيّر موعد إمتحان الإنكليزي وتحذّر من كتابة الأسماء داخل الدفاتر

بغداد – ساري تحسين

اكدت اللجنة الدائمة للإمتحانات المهنية التابعة وزارة التربية ،تغيير موعد امتحان اللغة الإنجليزية إلى يوم 17 تموز المقبل للفروع المهنية الزراعي والفنون التطبيقية والتجاري والسياحة والفندقة.واشار بيان تلقته (الزمان) امس الى (تغيير موعد امتحان اللغة الإنجليزية إلى يوم 17 تموز المقبل للفروع المهنية الزراعي والفنون التطبيقية والتجاري والسياحة والفندقة)، واضاف ان (الإمتحانات العملية والتطبيقية للفروع الصناعي والحاسوب وتقنية المعلومات والسياحة والفندقة سيكون موعدها يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 18و19 تموز المقبل، مع الإبقاء على المواد الأخرى كما معلن عنها سابقاً دون أي تغيير وللفروع والاختصاصات كافة). ووجه الوزير إبراهيم نامس الجبوري، في وقت سابق ،طلبة السادس الإعدادي بعدم كتابة الأسماء داخل الدفتر الامتحاني.وقال البيان ان (الجبوري وجه رسالة تأكيد الى القائمين على العملية الامتحانية من مديري مراكز ومراقبين بضرورة التعامل الحسن مع الممتحنين ومراعاة ظروفهم النفسية وتجنب التشتيت الذهني بالتحدث او التصوير داخل القاعات وتكرار العبارات المقلقة مثل تذكيرهم بما تبقى من وقت الامتحان او سحب الدفتر الإمتحاني وبعض الجُمل التي قد تؤثر سلباً لا إيجاباً على واقع الاداء إضافة إلى الإبتعاد عن استخدام الكلمات القاسية والمربكة)، داعيا الى (تبليغ الطلبة بعدم كتابة الاسماء داخل الدفتر،لانها تعد من حالات الغش وان كانت دون قصد). الى ذلك ،وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دعوة للطلبة الذين يرومون التقديم لقناتي تعديل الترشيح وقبول طلبة السنة السابقة. واوضح بيان تلقته (الزمان) امس ان (الطلبة الذين يرومون التقديم الى قناتي تعديل الترشيح وقبول طلبة السنة السابقة العامة وذوي الشهداء من خريجي السنة الدراسية الماضية ممن فقدوا أرقامهم السرية إلى مراجعة أقرب جامعة لمحل سكناهم للحصول على أرقامهم السرية ،مستصحبين معهم المستمسكات الرسمية والبطاقة الامتحانية). كما أعلنت الوزارة ،توفر عشرين منحة بحثية ممنوحة من الحكومة الفرنسية للتدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه لغرض تطوير القدرات وتبادل الخبرات وإجراء البحوث العلمية المشتركة.وأوضحت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في بيان تلقته (الزمان) امس انه (على التدريسيين الراغبين بالتقديم للمنحة ،التسجيل على الرابط الالكتروني الخاص بالدائرة وسيتم إهمال اي تقديم خلاف ذلك)، واشار الى ان (الجانب الفرنسي يتحمل الراتب الشهري 500 يورو وتذكرة السفر لمرة واحدة ذهابا وإيابا ونفقة الضمان الاجتماعي)، مشددا على (ملء وتقديم السيرة الذاتية باللغة الفرنسية أو الإنكليزية وحسب النموذج المرفق في الرابط)، مؤكدا ان (اخر موعد للتقديم سيكون في 18 تموز المقبل).