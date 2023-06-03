الزوبعي لـ (الزمان): أنجزنا جميع المستلزمات لدعم التلاميذ بإسناد حكومي

التربية تعلن نتائج الإمتحان الوزاري للسادس الإبتدائي

النجف – سعدون الجابري

بغداد – إبتهال العربي

اطلقت وزارة التربية، امس نتائج الامتحانات الوزارية للصف السادس الابتدائي، للدور الاول، في المديريات حسب الاسم ورقم الجلوس. واطلعت (الزمان) امس على المنصة العراقية للتعليم الالكتروني، المخصصة لتقديم نتائج الصف السادس الابتدائي).

وكان المتحدث بأسم الوزارة، كريم السيد، قد ذكر ان (مديريات التربية في المحافظات ستعلن نتائج السادس الابتدائي قريباً). على صعيد متصل، وافقت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على تخفيض 50 بالمئة من اجور الدراسات المسائية للطلبة المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وتأجيل امتحانات الدور الأول لطلبة الجامعات المشمولين بأداء فريضة الحج للعام الجاري. وذكر بيان امس ان (الوزير نعيم العبودي، وجّه بمتابعة وتكثيف خطة الدورات التدريبية الخاصة بتطبيق مسار بولونيا في الجامعات العراقية للفئات المستهدفة، وإنجاح هذا المسار للعام الدراسي الجاري، وتعزيز بيئة الجامعة المنتجة، وتمكين الخريجين من ريادة الأعمال وصناعة البرامج والابتكار على غرار مشروع الايكوسيستم، الذي جرى إطلاقه في الجامعة التكنولوجية كمرتكز هام بأتجاه التنمية وصناعة البرامج وابتكار المشاريع، وإعادة طلبة الدراسات العليا الراسبين بالدور الثاني بثلاث مواد او اكثر الى مقاعد الدراسة على النفقة الخاصة للسنة اللاحقة).

هيئة رأي

مبيناً ان (ذلك جاء خلال ترأسه الاجتماع الاعتيادي الخامس لهيئة الرأي بحضور اعضاء الملاك المتقدم ورؤساء الجامعات الحكومية)، وحث العبودي على (الاستمرار بمتابعة تعزيز المجلات العراقية الى المستوعبات العالمية، والتركيز على البحث والنشر العلمي الرصين من اجل الارتقاء بمؤشر البحث العلمي العراقي والمجلات الأكاديمية المحلية، في بيئة التنافس الدولي)، مؤكداً (اهمية توفير متطلبات السلامة والأمان في المختبرات، ودعم مجالس الاعتماد وفريق المقيمين الوطني التابعة لها، وتسهيل مهامهم التي تهدف الى تطوير وتحسين مجالات التعليم العالي والبحث العلمي)، من جانب اخر، باشرت الوزارة بتنفيذ الاجراءات الخاصة باجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني. واوضح البيان ان (مركز الوزارة ابرم عقداً مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية، لفتح حساب مصرفي وتهيئة اجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني لإستكمال اجراءاتها)، واضاف ان (الوزارة باشرت بتشغيل المنظومة حسب الموعد المحدد مطلع الشهر الجاري، بالتعاون مع الشركة المتعاقد استناداً الى قرار مجلس الوزراء المرقم 23044 للعام الجاري، وتوجيهات الوزير بالمضي في تنفيذ المنظومة وتقديم الخدمات للمراجعين). واكدت وزارة التربية، عدم تسجيل اي خرق او تسريب او مخالفات في اليوم الاول لأمتحانات الثالث المتوسط. وقال المتحدث بأسم الوزارة، كريم السيد، لـ(الزمان) امس ان (جميع الامور المتعلقة بأمتحانات الطلبة جرت بإمتياز)، مبيناً ان (الاسئلة كانت واضحة ويسيرة، الى جانب الانضباط العالي في المراكز، حيث لم يتم تسجيل اي حالات خرق او تسريب او مخالفة)، وحذر عبر صفحته بالفيسبوك، الطلبة واسرهم من (محاولات استغلالهم من قِبل ضعاف النفوس والتأثر بالاشاعات في المنصات الرقمية عن وجود تسريبات مقابل مبالغ مالية). من جانبه ذكر مدير عام تربية الرصافة الاولى، حسين فليح الزوبعي، لـ(الزمان) ان (الوزارة انجزت هيأت جميع مستلزمات العملية الامتحانية، من حيث المراقبين وتنظيم القاعات الامتحانية وتبريدها، والاشراف على المراكز الامتحانية)، مشيراً الى ان (مديريات التربية، دورها توفير وسائل الراحة لدعم المنجز التعليمي للطالب، عن طريق تجهيز كل مايتعلق بأداء الامتحانات وسيرها بسلاسة دون تشتيت ذهن التلاميذ في عديد من القضايا مثل ضيق القاعات وعدم وجود مقاعد دراسية كافية او سوء في التبريد تزامناً مع ارتفاع درجات الحراراة)، واوضح الزوبعي ان (المديرية لديها 250 مركز امتحاني، و670 الف طالب للوزراة بأكملها)، وبشأن قطع الانترنت اعرب عن (امتنانه لموافقة رئيس الوزراء، محمد السوداني، على قطع الانترنت من الرابعة فجراً حتى الثامنة صباحاً)، مؤكداً ان (كثيراً من الواقع الالكترونية تظلل المعلومات وتؤثر على الطلبة ومعنوياتهم، مايسبب الكثير من المتاعب للوزارة والتلاميذ)، واضاف ان (اليوم الاول كان جيد وفق التوجيهات الوزارية، وبإسناد من وزارتي التعليم العالي والكهرباء، وتشكيلات وزارة الداخلية للحفاظ على المعيار التعلمي ونجاح الامتحانات وسمعة البلد). واوضحت الوزارة ضبطها أجهزة غش داخل مركز امتحاني لطلبة الثالث المتوسط في بغداد. وذكر بيان امس ان (أجهزة الغش جرى ضبطها في إحدى المراكز الامتحانية بمنطقة المنصور، بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني). واكدت الوزارة في وقت سابق، استكمال جميع الاستعدادات المتعلقة بأمتحانات الدور الاول للطلبة، وتأمين المراكز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم العملية الامتحانية، نافية صدور قرار بتأجيل امتحانات السادس الإعدادي.

بدء إمتحانات

وقال البيان ان (الاخبار التي تتعلق بتأجيل الامتحانات الى مابعد عيد الاضحى، ليس لها صحة)، واضاف ان (الوزارة كانت قد حددت الحادي والعشرين من حزيران الجاري موعداً لبدء امتحانات السادي الإعدادي الدور الأول)، منوهاً الى (عودة خدمة الانترنت بعد قطعها لاربع ساعات تزامناً مع العملية الامتحانية للطلبة، وفق التوجيهات الحكومية والوزارية). على صعيد متصل، اطلقت تربية النجف، إمتحانات الثالث المتوسط بمشاركة 33 الف طالباً و طالبة. وبحسب البيان فأن (تربية المحافظة وجهت التلاميذ لأداء الإمتحانات النهائية لللعام الدراسي الجاري، موزعين بين 286 مركزاً امتحانياً )، لافتاً الى ان (المديرية العامة لتربية النجف، انجزت استعداداتها لدعم العملية الإمتحانية في المحافظة، بإشراف المدير العام للتربية، مردان البديري، على توزيع مغلفات الاسئلة بين مدراء المراكز بحضور المعاونه الاداري و مدير قسم الإمتحانات، مجرياً جولة ميدانية في عدد من المراكز الإمتحانية، للإطلاع المباشر على سيرها و متابعة إحتياجات المراكز ، و توفير الأجواء المناسبة للطلبة في قاعاتهم الإمتحانية)، واوعز البديري قسم الإمتحانات و مدراء المراكز الإمتحانية (بحسن الاداء وتوفير الخدمات الضرورية للطلبة، اهمها توفير الكهرباء والمولدات والمبردات)، واعرب عن (تقديره للجهات الأمنية و دوائر الصحة والكهرباء و العتبة العلوية، و أمانة مسجد الكوفة المعظم، وكل من ساند المديرية لأداء الامتحانات).