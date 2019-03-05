التربية تعلن مواعيد الإمتحانات النهائية للعام الجاري

بغداد – الزمان

اعلنت وزارة التربية عن مواعيد الامتحانات النهائية للعام الدراسي الجاري ، مؤكدة أن الامتحانات الوزارية للمراحل المنتهية الابتدائية تبدأ في 14 من ايار المقبل، فيما تبدأ امتحانات المرحلة المتوسطة في 28 من الشهر ذاته، وتجرى الامتحانات الوزارية لمرحلة الاعدادية في 27 من شهر ايار ايضا.وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان امس إن (المديرية العامة للتقويم والامتحانات حددت مواعيد الامتحانات الوزارية للمراحل المنتهية في 14من ايار موعد بدء امتحانات المرحلة الابتدائية، وتحديد الـ 28 منه موعدا لاجراء امتحانات المرحلة المتوسطة فيما حددت الوزارة 27 من حزيران المقبل موعدا لاجراء الامتحانات الوزارية لمرحلة الاعدادية).وأضاف البيان أنه تم (تحديد الثاني من ايار المقبل موعد اجراء الامتحانات النهائية للمراحل الابتدائية غير المنتهية وتنتهي في التاسع من الشهر نفسه)، مؤكداً (تحديد 14 من ايار موعد اجراء الامتحانات النهائية للمراحل الثانوية وتنتهي في 23 من الشهر نفسه على ان يجري الطلبة امتحاناتهم الشفوية قبل اسبوع من موعد بدء الامتحانات).ولفت البيان الى أنه (اذا كانت هناك عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول)، مشيراً الى أن (الامتحان يبدأ الساعة الثامنة صباحاً وايام السبت ستكون ضمن ايام الامتحانات).