

التعليم‮ ‬يدعو إلى الإهتمام بالجودة وتوسيع كليّات الطب‮ ‬

التربية تعدّل ضوابط التقديم لإختبارات التسريع‮ ‬

بغداد‮ – ‬ساري‮ ‬تحسين‮ ‬

عدّلت وزارة التربية،‮ ‬ضوابط التقديم لإختبارات التسريع للعام الدراسي‮ ‬الجاري‮. ‬وذكر بيان تلقته‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬المديرية العامة للتقويم والإمتحانات عدّلت ضوابط التقديم لإختبارات التسريع للتلاميذ والطلبة الراغبين بعبور المرحلة الدراسية المنتهية،‮ ‬بعد استحصال موافقة وزير التربية ابراهيم نامس،‮ ‬مراعاة لظروف الطلبة والتلاميذ‮)‬،‮ ‬واشار الى‮ (‬تعديل شروط التقديم لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي‮ ‬وطلبة الثاني‮ ‬متوسط،‮ ‬بمعدل العام‮ ‬97‮ ‬بالمئة بدلاً‮ ‬98‮ ‬بالمئة،‮ ‬بدون جبر للكسور‮)‬،‮ ‬مبيناً‮ ‬ان‮ (‬طلبة الخامس الاعدادي‮ ‬الحاصلين على معدل‮ ‬94 فما فوق لمادة او مادتين‮ ‬يسمح لهم بالمشاركة،‮ ‬شرط ان لايقل المعدل عن‮ ‬96‮)‬،‮ ‬واضاف ان‮ (‬التقديم لإختبارات الترسيع تم تمديده حتى‮ ‬يوم الخميس من ايار الجاري،‮ ‬ولايتم النظر بطبات استثناء اخرى‮).‬

جودة المدخلات

من جهته حثَ‮ ‬وزير التعليم العالي‮ ‬والبحث العلمي،‮ ‬نعيم العبودي،‮ ‬على الاهتمام بجودة مدخلات العملية التعليمية وربط تخصصاتها ومخرجاتها مع حاجة المجتمع الى الخدمات التخصصية،‮ ‬والمشاركة في‮ ‬حل مشكلاته المتغيرة التي‮ ‬تفرض على المؤسسات التعليمية مراعاة المرونة والتجدد ومسايرة المستحدثات في‮ ‬مجال المعرفة‮. ‬

وقال خلال الافتتاح الرسمي‮ ‬للمؤتمر العلمي‮ ‬الدولي‮ ‬التاسع عشر،‮ ‬لكلية الطب في‮ ‬جامعة بغداد،‮ ‬بحضور عدد من النواب ورؤساء الجامعات ومختصين عراقيين واجانب،‮ ‬ان‮ (‬هذا المؤتمر‮ ‬يمثّل فرصة مناسبة لتوفير مناخ اكاديمي‮ ‬ملائم للمراجعة المطلوبة لبيئة التعليم والتحديات التي‮ ‬ترافقه،‮ ‬وقياس مؤشر الاداء بشكل عام‮)‬،‮ ‬مبيناً‮ ‬ان‮ (‬كليات الطب بلغت‮ ‬31 كلية تتنوع انظمتها التعليمية بين التكاملي‮ ‬والكورسات والفصلي‮ ‬والسنوي،‮ ‬وتتشابه في‮ ‬الرسالة والهدف التي‮ ‬تحددها الوزارة للوصول الى اعلى مستوى من الأداء والتفاعل الذي‮ ‬يقوم على مؤسسة الأستاذ والطالب والمنهج‮).‬

واشار الى ان‮ (‬التعامل مع مؤشر زيادة أعداد الطلبة في‮ ‬كليات الطب لن‮ ‬يكون على حساب الطاقة الاستيعابية واشتراطات الجودة‮)‬،‮ ‬مؤكداً‮ ‬ان‮ (‬كليات الطب في‮ ‬العراق لم تحتفظ بجهد للوصول الى ابعد نقطة في‮ ‬مساحة طاقتها الاستيعابية لإحتواء المدخلات ذات الأثر الكمّي،‮ ‬وصارت تحتضن اكثر من‮ ‬37‮ ‬الف طالب في‮ ‬المراحل كافة،‮ ‬وتُخرج اكثر من الفين و800‮ ‬طبيب سنوياً،‮ ‬داعياً‮ ‬الى التوسع المدروس في‮ ‬هذه الكليات افقياً‮ ‬وعمودياً،‮ ‬في‮ ‬حال توفير المستشفيات التعليمية والملاكات التدريسية المختصة‮).‬

‮ ‬واوضح العبودي‮ ‬ان‮ (‬جودة مدخلات العملية التعليمية ومخرجاتها تحتل الأولوية في‮ ‬اجندة الوزارة،‮ ‬خصوصاً‮ ‬ما‮ ‬يتعلق بالتعليم الطبي‮ ‬الذي‮ ‬يبدو في‮ ‬مستوى إيجابي،‮ ‬بعد حصول العديد من كليات الطب في‮ ‬الجامعات على الاعتماد البرامجي‮ ‬من المجلس الوطني،‮ ‬ويمثل نتيجة واضحة وملموسة للتركيز على الاشتغال الصحيح في‮ ‬مجال الجودة النوعية للبرامج التعليمية‮)‬،‮ ‬وذكر رئيس الجمهورية بالنيابة خلال المؤتمر،‮ ‬ان‮ (‬كلية الطب في‮ ‬جامعة بغداد مشهودة رصانتها وعراقتها مايجعلها كفيلة بإثراء المؤتمر العلمي‮ ‬بالتميز،‮ ‬وجزءاً‮ ‬جوهرياً‮ ‬من الإرث العلمي‮ ‬والاكاديمي‮).‬

من جانبه اكد ممثّل رئيس الوزراء،‮ ‬صالح ضمد،‮ ‬ان‮ (‬الكلية تمثّل صرحاً‮ ‬علمياً‮ ‬يفتخر به الجميع،‮ ‬لاثرها الكبير في‮ ‬تقديم الخدمات الطبية‮)‬،‮ ‬وقال رئيس جامعة بغداد،‮ ‬منير السعدي،‮ ‬ان‮ (‬المؤتمر‮ ‬يهدف الى الانفتاح على المؤسسات العالمية من اجل بناء شراكات علمية متميزة تسهم في‮ ‬الارتقاء بالتعليم الطبي‮)‬،‮ ‬لافتاً‮ ‬الى ان‮ (‬مبادرة ادرس في‮ ‬العراق التي‮ ‬اطلقها التعليم شهِدت تسجيل اكثر من‮ ‬600‮ ‬طالب من‮ ‬12 دولة للدراسة في‮ ‬كليات جامعة بغداد‮).‬

تحقيق شراكة

واوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في‮ ‬العراق،‮ ‬احمد زويتن،‮ ‬ان‮ (‬المنظمة حريصة على التعاون مع كلية الطب،‮ ‬من أجل تحقيق شراكة متكاملة للنهوض بالعلوم الطبية وضمان التغطية الصحية الشاملة‮)‬،‮ ‬وشارك في‮ ‬المؤتمر‮ (‬ممثل الكلية الملكية البريطانية،‮ ‬عبد المجيد السلماسي،‮ ‬وممثل الأطباء العرب ميرفت أبو المعاطي،‮ ‬وعميد كلية الطب في‮ ‬جامعة بغداد أمين العلواني‮).‬

من جانبه اكد رئيس اتحاد الاطباء العراقيين في‮ ‬المملكة المتحدة واوربا،‮ ‬بالمؤتمر،‮ ‬محمد السوداني،‮ (‬كلية الطب قدمت لنا دروساً‮ ‬في‮ ‬العلوم الطبية،‮ ‬وستستمر في‮ ‬تطورها ومواكبتها التقدم العلمي‮ ‬والتكنولوجي‮ ‬والحفاظ على مركزها الريادي‮ ‬في‮ ‬المنطقة والعالم،‮ ‬بدعم جميع الخبرات والقدرات العلمية لتحقيق الانجازات البنّائة والنهوض بالواقع الصحي‮ ‬والطبي‮ ‬في‮ ‬العراق‮). ‬على صعيد متصل،‮ ‬اكد العبودي،‮ ‬خلال احتفالية بجامعة كلكامش،‮ ‬ضرورة رصانة التعليم في‮ ‬الجامعات الحكومية والأهلية،‮ ‬وتطوير الموارد البشرية وتنميتها لأنها تمثل الركيزة الاساسية للتميز وتمكينها من المنافسة العلمية التي‮ ‬من شأنها تعزيز مواقع المؤسسات في‮ ‬المحافل الجامعية العالمية الرصينة والإسهام الفاعل في‮ ‬تحقيق أهداف التنمية المستدامة‮.‬

‮ ‬وذكر بيان امس ان‮ (‬جامعة كلكامش احتفت بتخرج كوكبة من طلبتها بحضور وزير التعليم،‮ ‬وعدداً‮ ‬من رؤساء الجامعات والأكاديميين‮)‬،‮ ‬وذكر بيان امس ان‮ (‬الوزير كرّم الطلبة المتميزين بالنجاح،‮ ‬واستيفاءهم التحصيل العلمي‮ ‬اللازم في‮ ‬تخصصاتهم‮)‬،‮ ‬من جهته نوه رئيس الجامعة،‮ ‬بهاء عدنان‮ ‬يحيى،‮ ‬الى‮ (‬خصوصية تخرج الدفعة الأولى من طلبة الجامعة،‮ ‬والتفاهمات العلمية التي‮ ‬من شأنها ان تطور بيئتها التعليمية وبرامجها الأكاديمية‮). ‬