التربية تعتمد شهادة الدراسة الإسلامية للمحاضرين المتعاقدين

بغداد – ساري تحسين

اعتمدت وزارة التربية ، شهادة خريجي الدراسة الاسلامية للوقفين الشيعي والسني من المحاضرين الذين تم التعاقد معهم كمعلمين في المدراس الابتدائية. وطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع وكيل الوزارة فلاح محمود القيسي ،موجهة الى المديريات العامة للتربية في المحافظات عدا اقليم كردستان تحت عنوان شهادة المدارس التابعة للوقفين الشيعي والسني جاء فيها (استناداً الى كتابنا في السادس من نيسان الجاري ،الذي تضمن اجابتنا الموجهة الى النائبة سعاد الوائلي في ما يخص الفقرتين ثانيا وثالثا وحصول موافقة الوزير بهامشه المثبت على اصل مذكرتنا ، يتم اعتماد شهادة خريجي المدارس الاسلامية الاعدادية للوقفين من المحاضرين المجانيين الذين تم التعاقد معهم كملعمين في المدارس الابتدائية)، واضافت ان (ذلك يأتي استنادا الى ما ورد في الفقرتين المذكورتين بكتابنا في اعلاه، لاتخاذ ما يلزم والعمل بموجبه). كما نفت الوزارة ، وجود أي تعيينات على ملاكها بالوقت الحاضر.وقال المتحدث باسمها كريم السيد في بيان تلقته (الزمان) امس (تردنا اتصالات وتساؤلات عن تداول أخبار بشأن وجود تعيينات في التربية بناء على طلب حاجة من المديريات العامة واستغلال للخريجين بهذا الوصف والعنوان)، واضاف ان (الوزارة تود الإبلاغ بعدم وجود أي تعيينات في الوقت الحاضر)، واشار الى ان (إجراءات الوزارة في طلبها من المديريات العامة غرضها الاحصاءات وتسوية ومعرفة حركة الملاكات الحالية، وليس لطلب التعيينات كما يتم ترويجه في منصات التواصل الاجتماعي).