الشطري: نعمل على إنشاء مركز وطني لمكافحة الفكر المتطرّف

التربية تطالب بحماية ملاكاتها عقب إغتيال تدريسيّين في الناصرية

المحافظات – مراسلو (الزمان)

طالبت وزارة التربية، الجهات الأمنية بالكشف عن ملابسات اغتيال اثنين من ملاكاتها في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار .وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في بيان تابعته (الزمان) امس (تلقينا خبر إغتيال عقيل الناصري، أحد الكفاءات التدريسية في الكلية التربوية المفتوحة بالمحافظة ،اثناء توجهه للدوام الرسمي لأداء مُحاضرة لطلبته امس الجمعة).واضاف ان (الوزير ابراهيم نامس الجبوري يعرب عن أسفه وتعازيه لأسرة ومحبي الفقيد ،ويطالب الجهات الأمنية بالكشف عن ملابسات الحادث وحيثياته مع تأكيده حماية الملاكات التعليمية والتدريسية والكفاءات التربوية). بدورها ،نعت عمادة كلية التربية المفتوحة ،الناصري الذي اغتيل على يد مجهولين في المحافظة . وقالت (ننعى الناصري الذي اغتيل قرب منزله في الناصرية)، واضافت ان (الراحل كان مثالا للاخلاق القويمة والامانة والمهنية الاكاديمية).من جانبه ،افاد مصدر امني بالمحافظة ، بان قوة امنية اعتقلت اثنين من قاتلي معلم وسط المحافظة بعد ساعات من ارتكاب الجريمة. وقال ان (مجهولين قاموا بقتل احد المعلمين الجامعيين ،بعدما اعترضوا طريقه في منطقة الحي العسكري وسط الناصرية وانهالوا عليه طعنا بسكاكين حادة)، واشار الى ان (قوة امنية داهمت منزلي متهمين اثنين واعتقلتهما على الفور بتهمة قتل المعلم الجامعي ، في ما تواصل البحث عن شخص ثالث لاذ بالفرار لجهة مجهولة)، وتابع ان (سبب ارتكاب الجريمة يعود لخلاف بين الطرفين اثناء حفل زفاف شقيق المجنى عليه ، فترصدوا له فجر امس اثناء عودته لمنزله وقتلوه على الفور بطعنات سكين ، وسط مدينة الناصرية). فيما أكد وكيل الامن الوطني حميد الشطري، ان القوات الأمنية انهت داعش عسكرياً وقريبا ستنتهي من داعش امنيا.وقال في لقاء على هامش ملتقى السليمانية تابعته (الزمان) امس إن (داعش لم يعد لديه القدرة على مسك الارض ، وهناك 500 عنصر فعال في العراق )، واشار الى ان (القوات الأمنية أنهت داعش عسكرياً وقريبا سننتهي من داعش امنيا)، وتابع ان (التحدي الاكبر الان هو كيفية معالجة التطرف)، ولفت الى ان (عناصر داعش استغلت مخيم الهول لبث افكارها المسمومة، وهناك 60 الف انسان في هذا المخيم يتغذى افكاره من داعش)، ومضى الى القول (نعمل على انشاء المركز الوطني لمكافحة التطرف). الى ذلك ،اوعز مدير الاحوال المدنية والجوازات و الاقامة في وزارة الداخلية اللواء رياض جندي الكعبي، بإن يكون يوم السبت دواماً رسمياً لتوزيع البطاقات الموحدة المنجزة.وقال بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس ان (الكعبي وجه بان يكون الدوام من الساعه 8 صباحاً وحتى الثامنة مساءً لتوزيع البطاقات المنجزة لدوائر مدينة الصدر و الرصافة والاعظمية و بغداد الجديدة والكرادة الشرقية). بدورها ،اعلنت مديرية المرور العامة، قطع جسر السنك لأربعة أيام.وذكرت المديرية في بيان تلقته (الزمان) امس انه (لوجود أعمال صيانة من قبل ملاكات أمانة بغداد سيتم قطع جسر السنك من الكرخ باتجاه الرصافة ابتداءً من اول امس ولمدة أربعة أيام لغرض تبديل المفصل الحديدي)، مؤكدا أن (بلدية الشعب بدأت بأعمال صيانة تخسف في شارع الصحة باتجاه سيطرة الشعب الملغاة)، وتابع أن (العمل يستمر من 7 الى 10 أيام ،ويرجى من مستخدمي الطريق سلك الطرق البديلة طريق السدة جزيرة بغداد السياحية لتجنب الكثافة المرورية). فيما تسعى الوزارة الى إيجاد أفضل السبل الكفيلة بخدمة منسوبيها والعمل على اعطائهم حقوقهم في مختلف مفاصلها وتشكيلاتها. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (في الوقت الذي تواصل فيه الوزارة ،العمل على مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف أشكالها فإنها بأمسِّ الحاجة إلى الدعم من قبل الجميع ليكون هذا الدعم حافزاً للعاملين فيها)، وتابع ان (بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء عن قيام الوزارة باستقطاع مبلغ 90 ألف دينار من منتسبي شرطة الطاقة مقابل عقد مع شركة أهلية لتجهيز الطعام لمدة 15 سنة، وهذا الأمر لا أساس له من الصحة ولم يتم إبرام أي عقد من قبل الوزارة بهذا الشأن)، وتابع أن (أبواب الوزارة مشرعة أمام الجهات الرقابية سواء في لجنة النزاهة النيابية او هيئة النزاهة). والقت القوات الامنية ، القبض على متهم بسرقة 4 الاف دولار وآخر بالتزوير في بغداد.وذكر بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (مفارز ودوريات مكتب الكرامة لمكافحة الإجرام ضمن مديرية مكافحة إجرام بغداد ،تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره4 الاف دولار من داخل أحد المحال التجارية .