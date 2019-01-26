حسم قضية غش للفيف من طلبة اعدادية الشعلة في الكرخ الثالثة

التربية تصدر ضوابط التسريع للعام الدراسي 2018 – 2019

بغداد – الزمان

اصدرت وزارة التربية الضوابط الخاصة بالطلبة والتــــــلاميذ الراغبين بالتسريع للــــــــعام الدراسي 2018- 2019 مبينةٍ أنها تندرج ضمن توجيهاتها الرامية للحفاظ على مستقبل العملية التربوية. وقال بيان للمكتب الإعلامي امس ان (ضوابط اعمار المتقدمين المشمولين بنظام التسريع لهذا العام هم من مواليد 2008 ولغاية 2009 /1/31بالنسبة لتلاميذ الصف الخامس الابتــــــــدائي ومواليد 2005 ولغـــــــــاية 2006 /1/31بالنسبة لطلبة الثاني المتوسط ومواليد 2002 ولغاية 2003 /1/31بالنسبة لطلبة الصف الخامس علمي ويجب ان لا يكون التلميذ او الطالب راسباً او مكملاً او تاركاً للدراسة مهما تكن الاسباب في المراحل الدراسية السابقة على ان يعزز ذلك بتأييد من ادارات المدارس التي درس فيها . مردفاً ان اختبارات التسريع تشمل طلبة الصفوف التي تسبق المرحلة الوزارية وهم تلاميذ الصف الخامس الابتدائي وطلبة الثاني المتوسط والخامس الاعدادي وفي حالة اجتيازهم الاختبارات الكاملة ويعبرون صفوف المراحل المنتهية يكون مؤهلاً للدوام في الصف الاول المتوسط بالنسبة لتلاميذ الخامس الابتدائي وفي الصف الرابع الاعدادي بالنسبة للطلبة المسرعين من الثاني المتوسط وفي الكليات بالنسبة لطلبة الخامس الاعدادي) .وأوضح البيان أن (الضوابط تنص على أن معدلات المتقدمين يجب ان لا تقل عن 98 بالمئة للدرجات النهائية لتلاميذ الخامس الابتدائي وهو الناتج الحاصل عن جمع درجات السعي السنوي ودرجة الامتحان النهائي مقسوماً على اثنين، اما بالنسبة لطلبة الثاني المتوسط يجب ان لا يقل معدل نهاية الكورس الاول ونهاية الكورس الثاني وللدور الاول لنهاية كل كورس فقط كلاً على انفراد عن 98% كمعدل عام وليس لكل درس في الدروس التي يمتحن فيها الطالب الامتحانات التحريرية عدا (التربية الرياضية والفنية) ، اما بالنسبة لمعدل طلبة الصف الخامس الاعدادي العلمي (الاحيائي والتطبيقي) فهي ان لا يقل معدل نهاية الكورس الاول ونهاية الكورس الثاني وللدور الاول فقط كلاً على انفراد عن (96 بالمئة) في كل درس من الدروس التي يؤدي فيها الطالب الامتحان لكلا الكورسين .مبيناً ان (تزويد التلميذ أو الطالب الراغب بالتسريع بكتاب تأييد من قبل أدارة المدرسة يتضمن الدرجات النهائية في الدروس التي امتحن فيها في الصف الخامس بالنسبة للمرحلة الابتدائية ، ودرجات نهاية الكورس الأول والثاني بالنسبة للصف الثاني متوسط والصف الخامس العلمي، مشيراً الى ان التقديم يبدأ بعد اعلان نتائج امتحانات الدور الاول النهائية ولمدة عشرة ايام فقط بالنسبة لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي، اما موعد التقديم بالنسبة لطلبة الثاني المتوسط والخامس الاعدادي فيبدأ بعد اعلان نتائج الكورس الثاني ولمدة عشرة ايام أيضاً)، وأضاف البيان ان (التلميذ والطالب الراغب بالتسريع يخضع لاختبارات القدرات العقلية والاختبارات التحصيلية التي تجريها لجنة التسريع في المديرية العامة للتقويم والامتحانات ويكون الامتحان التحصيلي من مناهجهم حصراً وبدرجة قطع لا تقل عن 75 بالمئة، واكد البيان في ختامه أنهُ يحق للتلاميذ والطلبة الاعتراض على النتائج خلال اسبوع من تاريخ اعلانها وعن طريق مديرياتهم العامة) .

وأكدت وزارة التربية حسمها لقضية اتهام مجموعة من طلبة اعدادية الشعلة للبنين وهي احدى مدارس مديرية الكرخ الثالثة بظاهرة الغش الجماعي أثناء ادائهم للامتحانات النهائية للعام الدراسي 2014 – 2015 للدور الثالث للفرع الأدبي . واوضح بيان امس ان (الوزارة شكلت لجنة تحقيقيه في حينها وأغلقت الملف في المدة ذاتها) مبينة ان الشكوى رصدت مرة اخرى من خلال احدى البرنامج الترفيهية الذي يعرض على احدى الفضائيات العراقية). وبين ان (المديرية العامة للتقويم والامتحانات في الوزارة اوعزت في وقتً سابق الى مركز الدراسة الاعدادية بتشكيل لجنة لتقصي حقائق قضية لفيف من طلبة اعدادية الشعلة للبنين لممارستهم ظاهرة الغش اثناء الامتحان وعلى ضوئها باشرت اللجنة إعمالها واخرجت النتائج لثبوت تلك الأسماء الـ5 بالغش الجماعي وفق تقرير زودوا به من خلال لجان الفحص أذ بينت اللجنة ثبوت الغش لديهم واعتبارهم راسبين لذلك العام). واشار البيان الى (قيام المديرية بمقابلة الطلبة واعطائهم فرصة اخرى عن طريق التقديم للامتحان الخارجي للعام الدراسي الحالي 2018 – 2019 وأبدى الطرف الثاني موافقتهُ للاشتراك في الامتحان ولم يتم التقديم من قبلهم الى الآن ولا تمتلك الوزارة اسباب عزفهم عن التقديم آنذاك).