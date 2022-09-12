التعليم يطلق دليل القبول بالجامعات الأهلية

التربية تستثني طلبة مدارس المتميّزين من شرط معدل البقاء

بغداد – ساري تحسين

استثنت وزارة التربية، طلبة مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد من شرط معدل البقاء المحدد 70 بالمئة للعام الدراسي الجديد .واطلعت (الزمان) على وثيقة مذيلة بتوقيع مدير عام التعليم العام والاهلي والاجنبي وكالة منير عويد محسن ،جاء فيها ان (الوزير علي حميد الدليمي ، وافق على استثناء طلبة مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد من شرط معدل البقاء المحدد 70 بالمئة للعام الدراسي الجديد، في ما سمح لطلبة السادس العلمي المعيدين للعام الدراسي الجاري بالدوام في المدارس نفسها)، وتابع ان (القرار جاء مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد). ونعى الدليمي في وقت سابق ،المدير العام لتربية الكرخ الثالثة السابق عبد المحسن الموسوي. وقدم الوزير في بيان امس (خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي كان له باع طويل في العمل والعطاء والتطوير على الصعيد التربوي، في غضون ذلك ، اطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،دليل الطالب للقبول في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي الجديد. وذكر بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (الدليل المنشور في موقع الوزارة الرسمي والبوابة الالكترونية لدائرة التعليم الجامعي الأهلي ، يتضمن شروط وضوابط قبول الطلبة في الجامعات والكليات الأهلية والأسس العامة التي يعتمدها نظام التقديم الإلكتروني للدراستين الصباحية والمسائية وقنوات القبول وآليات التقديم والحدود الدنيا للتقديم ومدخلات القبول للعام الدراسي المقبل)، داعيا الطلبة الى (الاطلاع على الدليل والتعرف على الخيارات المتعلقة بالجامعات والكليات الأهلية والأجور الدراسية للأقسام العلمية والإنسانية التي سيتاح للطالب التقديم اليها في الاستمارة الإلكترونية). وفي تطور، اعلنت الوزارة ،نتائج قبول المعلمين المجازين دراسيا للعام الدراسي المقبل. واوضح البيان ان (نتائج القناة العامة المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة، تضمنت قبول 634 طالبا ،في ما اشتملت نتائج قبول ذوي الشهداء على 81 طالبا).