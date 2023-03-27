التربية تحدّد مواعيد امتحانات الصفوف المنتهية

بغداد – ندى شوكت

حددت وزارة التربية، مواعيد اجراء الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية الابتدائية والمتوسطة والإعدادية للعام الدراسي الجاري. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية تبدأ يوم 21 ايار المقبل وتنتهي يوم 28 من الشهر نفسه، أما امتحانات الدراسة المتوسطة ستكون في الاول من حزيران وتنتهي يوم 17 من الشهر ذاته ، وفي ما يخص موعد إمتحانات الدراسة الإعدادية بفروعها كافة ستنطلق يوم 21 حزيران وتنتهي يوم 15 تموز المقبل)، واشار الى ان (أداء الامتحان بالنسبة للدراسة الابتدائية يبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحاً اما موعد أداء الامتحان للدراستين المتوسطة والاعدادية سيكون عند الساعة السابعة صباحاً)، واستطرد بالقول انه (في حال صادف يوم الامتحان عطلة رسمية ينقل موعد الامتحان الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول المعلن). كما اعلنت الوزارة ، أسماء المشمولين بالتعيين والواردة إليها من قبل مجلس الخدمة العامة لحملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل ضمن الدفعة الثالثة والبالغ عددهم 2112. وقال البيان ان (أسماء المشمولين بالتعيين والواردة إلينا من قبل مجلس الخدمة لحملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل ضمن الدفعة الثالثة ،بلغ عددهم 2112).