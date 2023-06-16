التربية تحدّد المراكز الإمتحانية لإجراء إختبارات التسريع

بغداد – ياسين ياس حددت وزارة التربية، المراكز الإمتحانية لإجراء اختبارات التسريع في بغداد والمحافظات. وذكر بيان امس أنه (تم تحديد المراكز الامتحانية لإجراء اختبارات التسريع في بغداد، للمرحلة المتوسطة والإعدادية / الصف الثاني متوسط مدارس التعليم العام ومدارس المتميزين و الصف الخامس العلمي مدارس التعليم العام ومدارس المتميزين). وقال اعمام بتوقيع شاكر نعمة عبد عون اطلعت عليه (الزمان) امس ان ( يكون موعد اختبارات يوم الاثنين المصادف 19 حزيران الجاري لمحافظة بغداد (الكرخ 1، الكرخ 2، الكرخ 3، الرصافة 1، الرصافة 2، الرصافة 3)، في مدرسة الابتكار الأساسية / الكائن في شارع فلسطين (محلة 505، زقاق 10) خلف شارع الاطباء. والمحافظات (البصرة ، نينوى، صلاح الدين، الانبار، كركوك ، ديالى، ذي قار، بابل ، القادسية، النجف الاشرف، كربلاء المقدسة، واسط، ميسان، المثنى، اربيل، دهوك، سليمانية) في ثانوية فلسطين للمتميزات / المكائن في شارع فلسطين حي المهندسين / خلف محطة تعبئة وقود المهندسين بجانب نادي الشباب (محلة 505، زقاق 45). واضافت ان (الصف الخامس العلمي مدارس التعليم العام ومابي المتميزين يكون موعد اختبارات يوم الاثنين المقبل أيضاً المحافظة بغداد (الكرخ 1، الكرخ 2، الكرخ 3، الرصافة 1، الرصافة 2، الرصـافة 3)، في ثانوية 14 تموز/ الكائن في شارع فلسطين (محلة 505، زقاق 10) خلف شارع الاطبة. والمحافظات (البصرة ، نينوى، صلاح الدين، الانبار، كركوك ، ديالى، ذي قار، بابل ، القادسية، النجف الاشرف، كربلاء المقدسة، واسط، ميسان، المثنى، اربيل، دهوك، سليمانية) في مدرسة ماريوحنا / الكائن في شــــارع فلسطين (محلة 505، زقاق 10، بناية 3) خلف شارع الاطباء).