العبودي يبحث مع اتحاد مجالس البحث العلمي التعاون الأكاديمي

التربية تتّخذ إجراءات مسبقة تحضيراً لإمتحانات الصفوف المنتهية

بغداد – ابتهال العربي

بدأت وزارة التربية، تحضرياتها المسبقة لموعد إعلان امتحانات الصفوف المنتهية عبر سلسلة اجراءات منها تهيئة القاعات الامتحانية التي يجير التباحث مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاقامتها في الجامعات.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزير إبراهيم نامس الجبوري بحث مع وزير التعليم نعيم العبودي ،بحضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية حسين صبري اللامي ومدير عام التقويم والإمتحانات شاكر نعمة عبد عون ،سبل التعاون المشترك من اجل تحقيق تنمية مستدامة بمخرجات رصينة داعمة للتعليم ترتكز على أسس قوية من الممكن إعتمادها لبناء جيل واعٍ ومتطلع للقمم من خلال تأهيلهم ودعمهم بوسائل تعليمية وبحثية حديثة ).

اقامة امتحانات

واشار الى ان (اللقاء شهد مناقشة استعدادات أداء الامتحانات الوزارية في الكليات والجامعات). بدوره ، قال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في تصريح امس إنه (بمجرد اكتمال المتطلبات والاشتراطات الخاصة بإقامة الامتحانات، يتم تحديد موعد امتحانات الصفوف المنتهية)، واشار الى ان (مجموعة من التفاصيل المهمة تعمل الوزارة على حسمها هذا العام)، وتابع ان (تحديد مواعيد امتحانات الصفوف المنتهية تسبقها إجراءات، منها تهيئة القاعات، كون الأسئلة وزارية وتوزع في وقت واحد).

نجاح تجربة

ولفت إلى أن (اجتماعاً تشاورياً في الوزارة عقد قبل نصف العام الحالي، وضعت خلاله الخطوط وبتنسيق عالٍ أدى إلى نجاح الامتحانات، الأمر الذي تأمل الوزارة تحقيقه بالمدة المقبلة وتكرار نجاح تجربة الامتحانات النصفية).

ومضى الى القول ان (الوزارة، لم تقرر إلغاء أي مواد للمرحلتين السادس الابتدائي والثالث المتوسط)، وبشأن المدرسة الالكترونية الخاصة بالطلبة الخارجيين، قال السيد أن (تجربة المدرسة الالكترونية ستطبق لأول مرة في البلاد، وتهدف إلى الوصول إلى من يحتاج التعليم عن بعد).

مبيناً أن (هذه التجربة جديدة معتمدة في كل دول العالم وتتضمن الدمج بين الالكتروني والحضوري)، واستطرد بالقول انه (ستكون هناك مواد ودروس مسجلة وكتب الكترونية وبالتالي ستحقق هذه المدرسة خط شروع نحو رقمنة التعليم والاتجاه نحو أساليب جديدة وحديثة في التعليم).

في غضون ذلك ،أكد وزير التعليم العالي ، أن التعليم الجامعي في العراق مقبل على تحديث مهم على صعيد الأنظمة التعليمية والمناهج. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (العبودي جدد خلال استقباله الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية عبد المجيد بن محمد الحبيب بنعماره ، حرص العراق ومؤسساته الأكاديمية على التعاون العلمي والبحثي مع الدول العربية من خلال اتحاد مجالس البحث العلمي العربية بما يحقق التكامل الإيجابي بين الجامعات والمراكز البحثية العربية).

واشار الى (أهمية تطوير الشراكات العلمية التي من شأنها الاسهام في تلبية مجالات التنمية المستدامة وأهدافها)، مؤكدا ان (التعليم الجامعي في العراق مقبل على تحديث مهم على صعيد الأنظمة التعليمية والمناهج مما استدعى من الوزارة تبني مشروع ادرس في العراق، لقبول الطلبة الدوليين في الجامعات المحلية، ولاسيما بعد ارتقائها في مسار التنافس ضمن التصانيف العالمية).

من جهته، أشاد بنعماره بـ (مشروع استقطاب الطلبة الدوليين في العراق)، معربا عن (تمنياته بنجاح المبادرة وبرنامجها المخصص للدراسة في الجامعات العراقية)، وتابع ان (اتحاد مجالس البحث العلمي العربية يحرص على تنمية تبادل الخبرات وعقد المؤتمرات التي تدعم تطوير التعاون في المجالات التخصصية المختلفة).