التربية تتوعّد بملاحقة المتجاوزين على ملاكاتها

بغداد – ساري تحسين

توعد وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري ، المتجاوزين على الملاكات التربوية بأشد العقوبات. وجدد خلال زيارته منزل مدير ثانوية المطر للبنين محمود موسى ،للاطمئنان على وضعه الصحي عقب تعرضه لحادثة اعتداء من قبل عائلة احد الطلبة (عدم السماح لأيٍ كان بالتطاول على الأسرة التربوية و الحرم المدرسي المقدس)، واضاف انه (سيتابع شخصياً الإجراءات القانونية الرادعة التي ستتخذ بحق المعتدين وسنضع حداً للاعتداءات المتكررة على ملاكاتنا التعليمية)، مشيرا الى ان (الوزارة ستعمل جاهدة لحفظ حياة الملاكات التربوية وستصون كرامتهم من كل إعتداء سافر مستقبلاً ، وستكون اليد الوفية التي تنال مِن كل مَن تسول له نفسه ان يفكر بالتجاوز ولو بكلمة على هذه الشريحة الوطنية التي قدمت للأجيال الكثير من العطاء واسهمت وما تزال في بناء حاضر ومستقبل العراق). وعينت الوزارة ، 350 ألف موظف على الملاك الدائم خلال العام الحالي ،شملت محاضرين وحاملي الشهادات العليا. وقال الوكيل الإداري للوزارة فلاح القيسي في تصريح امس إن (الوزارة أصدرت أوامر وزارية لنحو 350 ألف موظف من المشمولين بالتعيينات من المحاضرين وحاملي الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه خلال العام الحالي)، واشار الى ان (الوزارة عازمة على استثمار هؤلاء المعينين للنهوض بالعملية التربوية من خلال الاستفادة من تخصصاتهم العلمية والإنسانية). من جهة اخرى ، قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طلبا لمجلس الخدمة العامة لفصل الدراستين الصباحية والمسائية بتعيينات الطلبة الأوائل. واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي ،تضمنت (تقديم طلب لمجلس الخدمة لفصل الدراستين الصباحية والمسائية بتعيينات الطلبة الأوائل). كما أعلنت الوزارة ، عن أسماء المتقدمين للزمالة الدراسية الصينية للعام المقبل، الذين ستجرى مقابلتهم وفق المتطلبات والتوقيتات والقوائم المؤشرة.