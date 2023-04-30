النجف: 80 طالباً شاركوا في تحدّي القراءة العربي

التربية تتخذ إجراءات لمنع تسريب أسئلة الصفوف المنتهية

بغداد – ابتهال العربي

النجف – سعدون الجابري

اتخذت وزارة التربية، إجراءات لمنع تسرّب الاسئلة الامتحانية للصفوف المنتهية التي ستجري خلال الشهر المقبل. وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة، كريم السيد، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (اسئلة الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية ستكون عامة وشمولية، تزامناً مع حالة الاستقرار في المناهج خلال العام الجاري)، مبيناً ان (الوزارة تعمل على توفير الإمكانيات كافة لتهيئة الاجواء الامتحانية المناسبة للطلبة، بالتعاون مع الوزارات الاخرى خصوصاً توفير الكهرباء في القاعات الامتحانية)،

واوضح السيد ان (الوزارة تسعى الى تطوير عمليات نقل الاسئلة وتوزيعها بين المدارس، والحفاظ على الاسئلة من التسريب)، مشيراً الى ان (البرنامج التربوي سيقدم خلال الامتحانات خدمة كول سنتر مع فتح خطوط اتصال مباشرة مع الطلبة، لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالامتحانات وغيرها للمراحل المنتهية)، واكد ان (مشكلة تأخر توزيع بطاقات الدخول لطلبة الثالث المتوسط ستُحل في الايام المقبلة). واكدت الوزارة مقاضاة كل من يعتدي على الملاكات التعليمية قانونياً، مشدّدة على اهمية تفعيل قانون حماية المعلم. وذكر بيان امس ان (الوزارة اولت اهتمامها الكبير لقضية الاعتداءات المتكررة على الملاكات التعليمية في جميع المؤسسات التربوية، بالتعاون مع القضاء لمحاسبة المعتدين)، واضاف ان (الوزارة تحاول تفعيل قانون حماية المعلم وتسهل الإجراءات الخاصة بتنفيذه فيما يتعلق بالعقوبات الرادعة للمتجاوزين على الحرم المدرسي والكوادر التعليمية)، لافتاً الى (ضرورة التعاون الاجتماعي والاعلامي للنهوض بواقع التربية واحداث تغيير حقيقي في منظومة التعليم ورفع مستوى للمؤسسة التربوية وإيقاف الاعتداءات). من جهتها اطلقت تربية النجف المرحلة الثانية من اختبارات تحدي قراءة 50 كتاباً بمشاركة 80 تلميذاً في الصف الابتدائي . وذكر المدير العام لتربية المحافظة، مردان البديري، في تصريح تابعته (الزمان) ان (المديرية تجري اختبارات مسابقة تحدي القراءة العربي للموسم السابع بمرحلته الثانية، بحضور رئيس واعضاء لجنة المسابقة)،

ونوه الى (اهمية دعم هذه الطاقات الابداعية والثقافية والفكرية التي يحملها طلبة في المرحلة الابتدائية، مثمناً مساهمة إدارات المدارس و الاقسام المعنية و اولياء الامور في الإعداد الجيد للتلاميذ و الطلبة المشاركين)، مبيناً ان (عدداً من الطلبة سيترشحون للمرحلة النهائية في دولة الامارات)، واوضح البديري ان (مسابقة تحدي القراءة العربي هي احدى المسابقات التي تقيمها الإمارات لرفع الوعي بأهمية اللغة العربية، و إعادة إحياء القراءة لدى الطلبة العرب).