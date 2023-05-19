التربية تبحث مع اليونسكو أدوات تنمية القدرات

بغداد – الزمان

بحضور وكيل وزارة التربية للشؤون الإدارية ومجموعة من الملاكات القيادية في الوزارة ورئيس يونسكو القطري سانتوش ، شهد فندق بابل الخميس ، حلقة تشاورية حول خطة تنفيذ تنمية القدرات الوطنية لمشروع بناء نظام معلوماتي ذي جودة عالية ينهض بشكل فاعل بكل مفاصل التعليم ، تناغماً مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم 2022-2030.

و أوضح وقال بيان ان (مناقشات وحوارات دارت أثناء اللقاء لبحث خطة تنفيذ تنمية القدرات للثلاث سنوات المقبلة بُنيت على أسس رصينة تتوافق مع نظرية التغيير الخاصة بالاستراتيجية)، و أشار الى ان (الخطة إشتملت على مرحلة تقييم القدرات واعداد اطار استراتيجي يتبعه التنفيذ بعد أن شخصت مكامن الاحتياج والفجوات تشخيصاً حقيقياً على وفق فلسفة و تصميم دقيقين ، مضيفاً ان الخطة التنفيذية لاقت إستحسان المشاركين في الاجتماع كونها تتمتع بديناميكية قابلة للتطوير و تحتوي مجالات إرشادية وأنشطة متنوعة داعمة للتعليم و معززة لمهارات العاملين على مستوى الأدوار الإدارية والتعليمية للقطاع التربوي العراقي) بحسب البيان.