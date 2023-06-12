التربية: الهيئات التعليمية تبدأ العطلة الصيفية

بغداد – الزمان

حددت وزارة التربية الثامن عشر من حزيران موعداً لبدء العطلة الصيفية للهيئات التعليمية و التدريسية. وأظهرت وثيقة موقعة من مدير عام التعليم العام والاهلي والاجنبي دايخ جبار الغريري اطلعت عليها (الزمان) أمس، الاعمام بشأن التمتع بالعطلة الصيفية. وقالت الوثيقة انه (بناءاً على مقتضيات المصلحة العامة وحصول موافقة معالي الوزير في 12/6/2023 وبالنظر لانتهاء الامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية وقرب حلول عطلة عيد الاضحى المبارك التي توافق في الاسبوع الاخير من شهر حزيران من عام 2023 تقرر ان تبدأ العطلة الصيفية للهيئات التعليمية والتدريسية في حزيران الجاري عدا المشمولين منهم بالمراقبات الامتحانية النهائية للصف السادس الاعدادي ومراكز الفحص الامتحانية). على صعيد آخر وصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي إلى محافظة بابل أمس. وقال بيان ان (العبودي التقى محافظ بابل وسام اصلان الجبوري وناقش التعاون المشترك لدعم جامعات المحافظة وتطوير مشاريعها الأكاديمية).