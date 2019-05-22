تحديد مواعيد إجراء إختبارات التسريع للطلبة

التربية: إعلان نتائج السادس الإبتدائي خلال أيام

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

أعلنت وزارة التــــــربية عن نجاح خطة الامتحانات النهائية لطلبة الصف السادس الأبتدائي للدور الأول 2018- 2019 من دون اي مشاكل او خروقات امتحانية تذكر, مشيرة الى ان موعد اعلان النتائج سيكون نهاية الاسبوع الجاري او المقبل. وقال الوزير وكالة قصي السهيل في بيان امس ان (الوزارة استطاعت بكل جدارة المحافظة على سرية الاسئلة وبذلت جهوداً استثنائية وواصلت الليل بالنهار من اجل انجاح الامتحانات بجوانبها كافة).

مشيرا الى ان (ملاكات الوزارة راعت ظروف الطلبة والوضع الإستثنائي الذي يمر به العراق), مبينا ان (الوزارة ستبق عملية التصحيح مركزية من اجل الحفاظ على مجهود الطلبة وعدم غبن المتميزين منهم ومنحهم استحقاقهم), مؤكدا ان (الملاكات التدريسية في العراق اثبتت حرصها على سير العملية التربوية وأمانتها طيلة مدة الامتحانات التي جرت لطلبة السادس الابتدائي).

وتابع السهيل انه (سيتم الأعلان عن النتائج خلال نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل وحسب مديريات التربية في بغداد والمحافظات).

وفي النجف اشارت المديرية العامة للتربية في المحافظة الى ان عدد التلاميذ المشتركين في الامتحانات الوزارية بلغ 40436 تلميذاً وتلميذة حيث توزعوا على 386 مركزاً امتحانياً.

انطلاق امتحانات

وقال مدير عام تربية المحافظة عادل البصيصي لـ (الزمان) امس ان (انطلاق الامتحانات الوزارية تزامن مع اجراء امتحانات الكورس الثاني للصفوف غير المنتهية لمرحلة الثانوية والتي بلغ عدد طلبة المشتركين في الدراسة الحكومية 92670 طالباً ومن كلا الجنسين مضافاً اليه التعليم الاهلي والوقف الشيعي ، حيث يكون العدد الكلي 101997 طالباً وطالبة).

ولفت الى ان (المديرية اكملت الاجراءات الامتحانية ووفرت الاجواء المناسبة حيث وجهت ?في اجتماعاتها مع مدارء المدارس على ضرورة توفير وادامة المبردات والمولدات وتحقيق متطلبات الامتحانات كافة), مؤكدا ان (الأجتماعات مع مدراء المراكز الامتحانية تركزت على عدم اعطاء اي فرصة للغش ولاسيما الغش ?الالكتروني مع استخدام اجهزة التشويش وتفتيش الطلبة المشتركين في الامتحانات).

وحددت المديرية العامة للتقويم والامتحانات مواعيد اجراء اختبارات التسريع للتلاميذ والطلبة. واكد البيان انه (تم تحديد 12 حزيران موعداً لتلاميذ المرحلة الابتدائية الصف الخامس الابتدائي و 18 من الشهر ذاته لطلاب المرحلة المتوسطة والإعدادية الثاني المتوسط والخامس الاعدادي علمي بفرعيه).

وأضاف ان (المديرية حددت 3 حزيران أقصى موعد لاستلام اسماء الراغبين في اجراء اختبارات التسريع لتلاميذ الخامس الابتدائي ، اما طلاب الصفين الثاني المتوسط والخامس العلمي فيكون في 13 حزيران قبل انتهاء الدوام الرسمي).

وطالب البيان (المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان التقييد بالسقف الزمني المحدد لتسلم معاملات التلاميذ والطلبة الراغبين بالتسريع ليتسنى للمديرية اصدار الارقام الامتحانية الخاصة بهم).

وتابع البيان ان (جميع الاختبارات تجري في بغداد ويكون لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي التابعين الى المديريات العامة للتربية الكرخ الاولى والثانية والثالثة والرصافة الاولى والثانية والثالثة في مدرسة ثانوية ذات الصواري للبنات الكائنة في شـــــارع فلسطين اما تلاميذ الصف الخامس الابتدائي التابعين الى المديريات الاخرى , فيكون في ثانوية المتمــــــــيزات التابعة الى تربية الرصافة الثانية في الشارع نفسه).