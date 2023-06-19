التربية: أكثر من 5 آلاف تلميذ ينهون إختبار التسريع

بغداد – الزمان

أجرت وزارة التربية امس ،اختبارات التسريع لأكثر من خمسة آلاف طالب وتلميذ في بغداد والمحافظات. وقال بيان تلقته (الزمان) امس إنه (على وفق ستراتيجية تقدر الفروق الفردية وفسح المجال للطلبة الراغبين بالانتقال إلى مرحلة دراسية أعلى، أجرت الوزارة اختبارات التسريع لأكثر من خمسة آلاف طالب وتلميذ تقدم لأداء الامتحانات في بغداد والمحافظات )، واشار الى ان (القاعات الأربع المخصصة لاختبارات الثاني متوسط والخامس الإعدادي في بغداد حظيت بزيارة مدير عام التقويم والامتحانات شاكر نعمة عبد عون الذي أطلع على آلية الاختبار واحتياجات الممتحنين المتفوقين تحصيلياً في صفوفهم الدراسية)، مؤكدا ان (الاختبارات كانت تسير ضمن المنهاج المخطط لها بدون خروقات تذكر)، وتابع ان (المحافظات شهدت أيضاً اختبارات التسريع للصف الخامس الابتدائي ،وسط امنيات الوزارة لهم بالموفقية والنجاح ).