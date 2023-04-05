التخلف‭ ‬والذكاء‭..‬ الاصطناعيان

فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬

قفزات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬السريعة‭ ‬مذهلة،‭ ‬وبات‭ ‬المرء‭ ‬يتوقع‭ ‬انّ‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يراه‭ ‬أو‭ ‬يستخدمه‭ ‬أو‭ ‬يتعامل‭ ‬معه‭ ‬هو‭ ‬صناعة‭ ‬ذكية‭ ‬،‭ ‬تشبه‭ ‬طفرة‭ ‬وراثية‭ ‬عملاقة‭ ‬تتغير‭ ‬فيها‭ ‬المقاييس‭ ‬والابعاد‭ ‬والدلالات‭ .‬

العالم‭ ‬المتقدم‭ ‬الأقرب‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الخارقة‭ ‬والذي‭ ‬استخدمها‭ ‬في‭ ‬صناعات‭ ‬دقيقة‭ ‬لمجالات‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الطب‭ ‬الى‭ ‬الجراحة‭ ‬والهندسة‭ ‬والتحقيقات‭ ‬الجنائية‭ ‬والصناعات‭ ‬الغذائية‭ ‬أو‭ ‬الثقيلة‭ ‬وسواها‭ ‬الكثير‭ ‬حتى‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬نوعية‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية‭ ‬والامتحانات‭ ‬السنوية‭ ‬للطلبة‭.‬

هناك‭ ‬دول‭ ‬ترى‭ ‬انّها‭ ‬غير‭ ‬مستعدة‭ ‬في‭ ‬بنائها‭ ‬وأنظمتها‭ ‬العامة‭ ‬لكي‭ ‬يكون‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬هو‭ ‬قائد‭ ‬مسيرتها‭. ‬ذلك‭ ‬انّ‭ ‬التقدم‭ ‬الحضاري‭ ‬قد‭ ‬يدفع‭ ‬المجتمعات‭ ‬الى‭ ‬خيارات‭ ‬صعبة،‭ ‬يتحوّل‭ ‬الانسان‭ ‬خلالها‭ ‬الى‭ ‬رقم‭ ‬وومضة‭ ‬واشارة،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬عضواً‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬أو‭ ‬برلمان‭ ‬أو‭ ‬هيئة‭ ‬مالية‭ ‬أو‭ ‬صناعية‭ ‬أو‭ ‬شركة‭ ‬عملاقة،‭ ‬لاسيما‭ ‬انّ‭ ‬مجالات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المتسارعة‭ ‬قد‭ ‬تبلغ‭ ‬بعد‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬العالم‭ ‬يظن‭ ‬انه‭ ‬سيصله‭ ‬بعد‭ ‬عشرين‭ ‬سنة،‭ ‬وتلك‭ ‬إشكالية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬التفاوت‭ ‬الزمني‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬النقلة‭ ‬العلمية‭ ‬المعرفية‭ ‬للتقانة‭ ‬الجديدة‭ ‬وبين‭ ‬مفاصل‭ ‬كثيرة‭ ‬متخلفة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬او‭ ‬عادية‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬الأحوال،‭ ‬لا‭ ‬تمتلك‭ ‬مقومات‭ ‬المواكبة‭ ‬والتقدم‭ ‬الى‭ ‬أمام‭ ‬بسرعة‭.‬

ما‭ ‬حال‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬اليوم‭ ‬وكيف‭ ‬ستكون‭ ‬صورة‭ ‬حياتها‭ ‬وانماط‭ ‬السلوك‭ ‬فيها،‭ ‬اذ‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬جداً‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬سلاحاً‭ ‬بيد‭ ‬غير‭ ‬المعنيين‭ ‬ببناء‭ ‬المجتمع‭ ‬وانّما‭ ‬بهدمه‭ ‬فحسب‭.‬

في‭ ‬دولة‭ ‬مثل‭ ‬العراق،‭ ‬بالكاد‭ ‬يفكرون‭ ‬الان‭ ‬بدمجها‭ ‬بالنظام‭ ‬المالي‭ ‬العالمي‭ ‬الاعتيادي‭ ‬الذي‭ ‬مضى‭ ‬عليه‭ ‬عقود‭ ‬طويلة،‭ ‬تكون‭ ‬الانتقالة‭ ‬نحو‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أمراً‭ ‬شبه‭ ‬مستحيل،‭ ‬إلا‭ ‬اذا‭ ‬جرى‭ ‬توظيفه‭ ‬في‭ ‬سياقات‭ ‬تكرس‭ ‬التخلف‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬الدين‭ ‬والشعائر‭ ‬والغرائز‭ ‬الطائفية‭ ‬والموروثات‭ ‬وعبادة‭ ‬بعض‭ ‬الشخصيات‭. ‬

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