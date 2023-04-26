التخطيط يتابع ميدانياً مشروع إنشاء جسر الكارضية

بغداد – الزمان

كشفت وزارة التخطيط، إن فرقها المتخصصة في دائرة البرامج الإستثمارية الحكومية نفذت زيارة ميدانية إلى مشروع إنشاء جسر الكارضية في قضاء الكوت بمحافظة واسط. الذي يربط المحافظات الجنوبية بمحافظات الوسط . وقال في بيان ان (المشروع يعدّ من المشاريع الإستراتيجية المهمة في المحافظة .كونه يعدّ حلقة وصل لربط الطريق الحولي على ضفتي نهر دجلة الشمالية والجنوبية.

ويربط محافظة بغداد مع المحافظات الجنوبية ،كذلك تبرز اهمية المشروع في مرور الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من المنافذ الحدودية في محافظتي البصرة وميسان. والتي ترتبط بالحدود مع إيران . كما يعدّ معبرا لمرور الشاحنات المحملة بالمواد الإنشائية الأولية من المقالع في محافظتي ميسان وواسط). واشار إلى إن (نسبة الإنجاز للمشروع بلغت 89 بالمئة. ومن المؤمل إنجازه نهاية العام الجاري).

مبينا ان (المشروع عبارة عن جسرين بطول 528 مترا. بممرين ذهاباً وإياباً، وبعدد 17 فضاء). واوضح إن (العمل تضمن تنفيذ حفر ركائز كونكريتية وأعمال صب قبعة الركائز وأعمال صب الأعمدة. إضافة إلى أعمال تثبيت مساند إرتكاز مطاطية وأعمال صب وتنصيب روافد كونكريتية .و أعمال تنفيذ الإنارة والأسيجة الوقائية والحديدية وأعمال فرش طبقة الإسفلت لسطح الجسر).