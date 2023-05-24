إستعدادات لتنفيذ المسح الإقتصادي للأسرة

التخطيط يبحث مع الأمم المتحدة تطبيق أهداف برنامج الحماية

بغداد – ابتهال العربي

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

باشرت محافظة كربلاء، بالدورة التدريبية التنشيطية لإعداد المدربين، التي ينظمها الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط، بمشاركة مديري الاحصاء في المحافظات كافة، استعداداً لإجراء المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، المزمع تنفيذه قريباً. واشار مدير احصاءات احوال المعيشة في الجهاز، فاضل خيزران، في تصريح تابعته (الزمان) امس الى (اهمية الدور الذي يؤديه مديرو الاحصاء في تنفيذ المسح، داعياً الى المشاركة الفاعلة في الدورة التدريبية) مبيناً انها (تمثل المنطلق الاساس لتنفيذ المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، الذي يعمل على توفير حزمة كبيرة من المؤشرات عن الحالة الاقتصادية للاسرة في العراق، منها المؤشرات الاقتصادية اللازمة لتحديد مناطق الفقر)، ولفت الى (إعداد دراسة واقع التعليم، وتقييم الوضع الصحي وتحليل السكن والبنى التحتية، فضلاً عن كشف الانفاق العائلي على السلع والخدمات وحساب الدخل، حسب مصادره، ودراسة الامن الغذائي)، واضاف خيزران ان (الدورة لمديري الاحصاء، تضمنت شرحاً وافياً لتفاصيل العمل الخاصة بتوزيع العينة والباحثين ومناقشة العمل الميداني، والتطبيقات البرمجية، واستمارة المسح المتضمنة 25 قسماً تتعلق بالسكن والصحة والتعليم والدخل والانفاق ومؤشرات البيئة والحكم الرشيد وغيرها من الموشرات المعتمدة دوليا في تحديد خط الفقر الوطني العراق والمحافظات). من جهتها بحثت اللجنة التوجيهية لبرنامج الحماية الاجتماعية المشتركة بين الحكومة، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، اجتماعها الرابع، لمناقشة استراتيجية الحماية الاجتماعية والرقمنة.

ملف اصلاح

وذكر بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (وكيل التخطيط للشؤون الفنية، ماهر جوهان، بحث مع الاتحاد الاوروبي، استراتيجية الحماية الاجتماعية والرقمنة)، موضحاً ان (ملف إصلاح نظام الحماية الاجتماعية يعدّ من الملفات المهمة التي اتجهت الوزارة لإنجازها حسب توجيهات رئيس الوزراء، للإسراع في إنجازه عبر العمل على صياغة الآليات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه، فضلاً عن إيجاد آلية عمل مناسبة للتنسيق بين الجهات المنفذة والحكومية المستفيدة، مع مراجعة التحديات والمشكلات التي قد تواجه العمل اثناء التنفيذ، وفق إعداد الخطة بما يضمن تحقيق بناء برنامج حماية اجتماعية فاعل ومترابط مع الضمان الاجتماعي، ودعم الفئات الضعيفة في المجتمع)، وقال وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في كردستان، زكية صالح، في كلمة لها عبر المنصة الإلكترونية زوم ان (هنالك اهتماماً شديداً ببرنامج الحماية الاجتماعية، لكونها من الادوات التي تدعم وصول العراق الى المساواة والتصدي لأماكن الضعف والهشاشة، والتقدم في مجال الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية وتوزيع خدمات الرعاية بين المستحقين)، مؤكدة ان (تشريع قانون الضمان الاجتماعي، يعدّ خطوة مهمة للحكومة، لإسهامه بإدخال البرنامج في الإطار التشريعي، وتحسين نظام البطاقة التموينية والرعاية الاجتماعية)، وبحسب البيان فأن (الاجتماع استعرض قضايا اهمها (استراتيجية الحماية الاجتماعية والرقمنة، ومراجعة التقدم المحرز في العمل مقابل خطة العمل المشتركة، والتحديات وسبل المضي لتنفيذ البرنامج، بمشاركة وزارتي التجارة والعمل وممثلي الاتحاد الاوروبي واليونيسف والعمل الدولية وبرنامج الغذاء العالمي).