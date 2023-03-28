ضبط هدر وإحباط تهريب أدوية مخالفة في منفذ زرباطية

التخطيط يؤكد سلامة مواد التجميل المُباعة على الإنترنت

بغداد – ابتهال العربي

اكدت وزارة التخطيط، ان مستحضرات التجميل المستوردة والمُباعة على مواقع التواصل الاجتماعي سليمة وخاضة للفحص من قِبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

وقال المتحدث بأسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (المنتجات التجميلية الخاصة بالشعر والبشرة تدخل عبر المنافذ الحدودية الرسمية وتخضع الى الفحص على مرحلتين قبل دخولها وبيعها)، مشيراً الى ان (فِرق الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تتولى عملية فحص هذه المنتجات كمرحلة اولى، ثم تُمنح الاجازة للتداول في الأسواق)، واضاف ان (المرحلة الثانية تتضمن متابعة السلع والبضائع في الاسواق المحلية عبر فِرق الجهاز المركزي التي تسحب النماذج من السلع لفحصها والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الموضوعة)، موضحاً انه (في حال عدم توفر الشروط المُطابقة في السلع تتم مصادرتها وفقاً للقانون).

في غضون ذلك، ضبطت هيئة المنافذ الحدودية ،تلاعباً بوصولات الوحدة الضريبية تسببت بهدر 36 مليوناً و 271 الف دينار من المال العام في منفذ زرباطية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (مديرية منفذ زرباطية الحدودي، بعد ورود المعلومات الخاصة ضبطت عملية التلاعب عبر حصولها على اوراق رسمية تثبت السرقة)، مبيناً ان (المديرية احالت الموظف المسؤول عن التلاعب الى مديرية تحقيق النزاهة في محافظة واسط لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقه)، ولفت الى ان (الهيئة تواصل عملها وتنفيذ دورها الرقابي في التصدي لعمليات الغش والتلاعب والتزوير ومنع محاولات الهدر بالمال العام). وشدّد رئيس هيئة المنافذ اللواء عمر الوائلي، على تكثيف عمليات التفتيش للاشخاص والبضائع والشاحنات الواردة عبر المنافذ الحدودية.

عمليات تهريب

وذكر البيان ان (الوائلي وجّه الملاكات والمديريات في المنافذ على منع السماح بدخول شخص و شاحنة اوخروجهم الا بعد الخضوع لإجراءات التفتيش، لمكافحة عمليات التهريب الخاصة بالعملات المالية و المخدرات والمواد الممنوعة من الاستيراد)، مضيفاً انه (اوعز الى مديري الدوائر في المنافذ بتبادل المعلومات ورفع مستوى التنسيق والتكامل، و مضاعفة الجهود بما يتلائم مع فقرات في المنهاج الحكومي، خلال زيارته الى منفذ مندلي)، واشار الى (اهمية تشخيص السلبيات ومعالجتها ميدانياً ووضع الحلول السريعة لها بما يخدم العمل، والمحافظة على المستوى الذي حقّقته المنافذ الحدودية والدوائر العاملة التابعة لها).

وكشفت الهيئة، عن عملية لتهريب المخدرات في منفذ الشلامجة الحدودي.

وبحسب البيان فأن (مديرية المنفذ ضبطت مواداً مخدرة من نوع الكرستال بحوزة مسافرة اجنبية الجنسية).

واضاف ان (العملية تمت بجهود المنتسبات مفتشات النساء التابعات للمديرية بالتعاون مع مفرزة شرطة الكمارك العاملين في قاعة تفتيش المسافرين القادمين في الشلامجة الحدودي)، منوهاً الى (تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط قانوني واحالة المتهمة الى شرطة كمرك الشلامجة، وعرضها امام قاضي التحقيق لإتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبتها قانونياً). على صعيد متصل، احبطت الهيئة العامة للكمارك، ادوية مخالفة لضوابط الاستيراد في كمرك زرباطية الحدودي.

وقال بيان امس ان (فريق مركز الكمرك ضبط ادوية بشرية مخالفة للشروط الاستيرادية، حيث اتخذ الاجراءات القانونية بالتحفظ على المواد ومحاسبة المخالفين).