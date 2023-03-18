تحديد أيلول المقبل موعداً لإنجاز طريق بغداد كركوك

التخطيط تطرح خططاً للتنمية وتقليل الإعتماد على النفط

بغداد – ابتهال العربي

تعول وزارة التخطيط ،على القطاعات التنموية التي من شأنها زيادة مصادر الاقتصاد وخلق فرص عمل بعد تقليل الاعتماد على النفط. وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (تفعيل القطاعات التنموية من شأنه تنويع مصادر الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، وخلق فرص عمل كبيرة عبر قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، بشراكة الجانب الحكومي والخاص).

قطاعات تنموية

ولفت الى ان (العراق تتوفر لديه إمكانيات جيدة في القطاعات التنموية التي تمكنه من تطوير القاعدة الصناعية وتحقيق الأمن الغذائي وفتح آفاق السياحة بمختلف أصنافها)، مضيفاً ان (مهمة التخطيط التنسيق بين العراق والمنظمات الدولية عبر آليات التعاون ودائرة التعاون الدولي في الوزارة، التي تتولى التنسيق مع المنظمات الدولية والأممية والوكالات التنموية العالمية، فيما يدعم العراق وفق البرنامج الحكومي المَعني بتحسين الاقتصاد ودعم القطاع الخاص والشرائح الهشة والفقيرة ومحاربة الفساد). وبحث وزير التخطيط محمد علي تميم، معالجة المشاريع المتلكئة وحسمها مع اللجنة المعنية. وذكر بيان تلقته (الزمان) ان (تميم ناقش مع رئيس هيأة النزاهة، حيدر حنون، ورئيس ديوان الرقابة المالية، رافل ياسين خضير، ووكيل الوزارة للشؤن الفنية، ماهر جوهان، الامر الديواني 23034 المكلّفة بمعالجة المشاريع المتلكئة)، مبيناً ان (الاجتماع استعرض المشاريع المنجزة والمتلكئة بضمن البرنامج الاستثماري للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، وبرنامج تنمية الاقاليم الذي تُعنى به الحكومات المحلية في المحافظات)، ولفت الى ان (اللجنة ناقشت مشكلة التلكؤ وتكاليف المشاريع المتلكئة والمبالغ المصروفة، وكذلك الالتزامات المالية المتبقية لإنجازها، فضلاً عن حجم الخسائر السنوية التي يتعرّض لها الاقتصاد الوطني جراء توقف المشاريع وما تتعرض له من اندثارات، تزيد كلفة انجازها)، واكد تميم ان (توجهات اللجنة ترتبط ببرنامج الحكومة، لانجاز عدد من المشاريع تشمل تحديث المستشفيات والمدارس والصرف الصحي والماء)، مشدداً على (تكثيف الجهود لمعالجة المشكلات التي تواجه استكمال المشاريع وحسمها)، وتابع ان (الوزارة تابعت خلال الاشهر الماضية جميع المشاريع المتلكئة وشخصت اسباب التلكؤ، والطرق لمعالجتها). واكدت الوزارة ان نحو سبعة ملايين اسرة تشترك في 49 الف مولدة كهربائية خاصة في البلاد. وقال البيان ان (نتائج مسح مولدات القدرة الكهربائية للقطاع الخاص في جميع المحافظات الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء، كشف عن وجود 48 الف و533 مولدة، وسجل 44 الف و640 عاملاً)، واوضح ان (قيمة الاجور الممنوحة للعاملين في المولدات بلغت اكثر من 200 مليون ديناراً، فيما بلغ عدد المستفيدين الكلي ستة ملايين ونحو 800 الف مشتركاً)، مشيراً الى ان (عدد الامبيرات المجهزة خلال الشهر الواحد وصلت الى 25 مليون ونحو 900 الف، اما اجمالي الايرادات المتحققة بلغ اكثر من ثلاثة مليار دينار)، واضاف ان (كمية الوقود المستخدمية في اوقات الذروة وخارجها بقيمة إجمالية مقدارها مليون واكثر من 900 الف دينار، وكمية زيوت بلغت 33 مليون لتر، بقيمة 123 مليون دينار، وبلغت اجور الادامة والصيانة 65 مليون ديناراً).

معالجة مشكلات

في غضون ذلك، تابعت ملاكات التخطيط، مشروع طريق بغداد كركوك، لمعالجة المشكلات التي تواجه انجازه، لافتة الى انجازه في شهر ايلول المقبل. وذكر البيان ان (فرق المتابعة الميدانية المتخصصة في دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية، اطلعت على المشروع الذي يتضمن تأهيل طريق بغداد ديالى من قوس بوب الشام لغاية تقاطع محمد السكران، فضلاً عن انشاء جسرين للمشاة ضمن المسار نفسه، بطول 150 متراً)، ونوه الى (انشاء شبكة انارة للجسور وسياج حماية ومغلون، بضمن اعمال تطوير وتأهيل الطرق في بغداد)، مبيناً ان (نسبة الإنجاز في طريق بغداد كركوك وصلت الى 67 بالمئة)، ودعت الوزارة الى (تسهيل الاجراءات وتقديم الدعم اللازم بوفير مواد البناء وتسـريع الانجاز).