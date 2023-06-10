سلاح وول مارت وأرامكو وأمازون وأبل لريادة الأرباح المليارية عالمياً

التخطيط الإعلامي جسر لنجاح الدول والمؤسسات

واشنطن – الزمان

أكد مدير عام مركز لندن للبحوث عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام بجامعة منيسوتا الأمريكية د. محمد عبد العزيز أن الفشل في التخطيط يشكل تخطيط للفشل مشيراً إلى أن عدة عوامل مشتركة تقف خلف ريادة شركات وول مارت بإيراداتها التي وصلت 611 مليار دولار العام الأخير ويعمل بها 2.2 مليون موظف في 26 دولة وشركات أمازون وأرامكو وأبل وجوجول ورويال شل ومجموعة فلوكسفاغن العالمية التي تأتي في الترتيب التالي لوول مارت في الإيرادات المليارية ، تقف خلف نجاحاتها عدة عوامل مشتركة في القلب منها مشروع التخطيط الإعلامي الحديث الذي يستند إلى النظريات الإعلامية التي تستشرف المستقبل ، مؤكداً أن العالم الآن يبلغ التقدم عبر نجاحه في أمرين اقتصاد المعرفة والجودة الشاملة وهما يرتبطان بالنجاعة في الملف الإعلامي الذي يقيم دولاً ويهدم آخرى في العقود الأخيرة ولم يعد ترفاً بل أحد ضروريات الحياة فهو مبني على التواصل ولا يحيا الإنسان من دون تواصل وكلما كان التواصل ناجح كلما بلغ الإنسان أهدافه تباعاً لذلك فالتخطيط الإعلامي بات ضرورياً لحياة الفرد والمجتمع بكامل مؤسساته العامة والخاصة . جاء هذا في مستهل المحاضرة العلمية التي القاها في الورشة العلمية التي نظمتها كلية الاعلام بالجامعة مساء 20 مايو على منصة زووم الافتراضية بقاعة المؤتمرات الكبرى وحضرها 203 من الأكاديميين واختصاصي الاعلام وطلاب الجامعات من 18 دولة أوربية وافريقية واسيوية تقدمهم عميد كلية الاعلام أ.د عبد الكريم الوزان وعدد من عمداء كليات الاعلام من غير دولة وكبار الإعلاميين الذين حرصوا على الحضور .

مفاهيم التخطيط

رحب عبد العزيز في مستهل المحاضرة التي امتدت لأكثر من ساعتين وارتكزت على محورين فقط الأول دستور نظرية التخطيط الإعلامي الحديث والثاني تطبيقات عملية عالمية ، رحب بالحضور ثم حرر المعنى اللغوي لكلمة خطة مدللاً على أنها بكسر الخاء وليس بضمها كما هو شائع على وجه الخطأ ، فكل ما وضع معالم فهو خطة بالكسر وكل ما عدا ذلك يكون بالضم . ثم عرف التخطيط بشكل عام على أنه جسر للنجاح وهو أسلوب علمي ومنهج للتفكير العقلاني يمارسه الجميع بكامل المستويات يتعلق برؤية للمستقبل في غيابه تعم الفوضى والعشوائية وردات الفعل الارتجالية وكما عرفه العالم كونتر هو تقرير مسبق لما يجب عمله وكيف يتم ومتى ومن القائم به ؟ شاملاً جوانب ثلاثة رئيسة هي على الترتيب : ( تحديد أهداف المؤسسة – تحديد الإمكانات المتاحة – تحديد أساليب بلوغ الأهداف ) والتخطيط يطبق منذ بداية البشرية لأنه نشاط عقلي يتم من خلاله صناعة المستقبل فلا حياة من دون تخطيط للمستقبل الذي يخشاه الانسان فيلجأ له للحيطة والحذر ، وبعد اكتشاف نظريات علم الإدارة تبين أن التخطيط الابن الأكبر والأهم لعلم الإدارة التي لا غنى عنها لمن أراد العيش فالتخطيط عبارة عن عيش متوقع بينما الحياة واقع معاش . وعزى عبد العزيز التخطيط إلى كتاب الله الخاتم فاستشهد ببعض الآيات الدالة على التخطيط مثل ” وابتغ فيما اتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ” – يأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ” – ” يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول ياليتني قدمت لحياتي ” – والآية 45 من سورة الأنفال أيضاً تعكس أحد تجليات التخطيط لافتاً إلى أن هذه الآيات تظهر تجليات الله سبحانه وتعالى ليعلمنا أهمية التخطيط ، فضلاً عن الآية 43 من سورة يوسف ” أحسن القصص” وما تتضمنه من أسس التخطيط الاقتصادي بكافة مراحله . والتخطيط كما ذكر العالم جون مدلتون يعبر عن قضية شرطية متصلة تتمثل في ( إذا – فإن ) إذا ( اتخذت تدابير معينة ) فإن ( نتائج مرغوبة معينة ستحدث ) وغيابه يعني فقد مال وضياع جهود ، لافتاً إلى أن المخططين الناجحين يسعون إلى تنظيم الموارد التي تتألف من ثلاث مسارات البشرية والمالية واللوجستية . مع ضرورة توافر التخصص والأمانة في القائم بعملية التخطيط ” ان خير من استأجرت القوي الأمين ” ، موضحاً أن التخطيط للفرد والمجتمع قائم على ثلاث أسئلة وجودية ” رحم الله من عرف من أين وإلى أين وفي أين ؟ ) .

تخطيط النبي

وعرف التخطيط الإعلامي على أنه توظيف الإمكانات البشرية والمادية المتاح والمحتمل اتاحتها خلال سنوات الخطة لتحقيق أهداف معينة في إطار سياسة إعلامية مع الاستخدام الأمثل لهذه الإمكانات . ويختلف تطبيق التخطيط الإعلامي من مجتمع لآخر طبقاً للاستراتيجية العام بالمجتمع والتركيبة الديموغرافية ، ولقد مارس النبي الخاتم محمد – صلى الله عليه وسلم –التخطيط الإعلامي في حياته وكان أحد أسرار بلوغه أهدافه في 23 عاماً عاشها بعد بعثته وهناك صور ومشاهد عديدة تدلل على ذلك وعلى كونه شخصية إعلامية فريدة في التاريخ الإنساني حيث جمع بين الفصاحة والبلاغة وحلو المنطق وحسن الإقناع ، وأرسى النبي سياسة اتصالية إعلامية محكمة برعاية من الله – تعالى – الذي زوده بأكبر قوة إعلامية لإقامة الحجة والبرهان وهي القرآن الكريم . فقد تمكن – من نشر الدعوة في شبه الجزيرة بأكملها في 23 سنة . فهو العبقري الذي يُعد أول إعلامي في الإسلام وأول من نفذ خطة استراتيجية اعلامية وضعها الله – تعالى – . ففضلًا عن القوى الروحية التي اختصه الله بها نهجَ في تبليغ دعوته منهجاً إعلامياً خاصًا أذهل علماء الاتصال استند على مبدأ مخاطبة العقل بالكلمة الطيبة والدعوة بالحسنى والحكمة والموضوعية والاتزان واستشراف المستقبل ، فمع نزول الوحي كان العنصر الأول في العملية الاتصالية للنبي ثم بدأت مرحلة التخطيط لتحقيق هدف المهمة الإعلامية المقدسة وهي الاقناع لبلوغ تغيير حياة الناس بإخراجهن من الظلمات إلى النور من الخضوع لحاكمية بعض الى الخضوع لله ، لقد ارتكزت دعوة النبي على تخطيط سليم في كل مراحلها لذا كتب لها النجاح سواء في المرحلة السرية او الجهرية بمكة او المراحل المختلفة في المدينة حتى فتح مكة ووفاته صلى الله عليه وسلم . ومن أهم مظاهر الخطة الإعلامية للنبي :- دراسة البيئة – اتباع أصول التحدث – البدء بالأهم فالمهم – القوة الإقناعية – الايمان والصبر – القدوة الحسنة – الطريقة التشويقية – الترغيب والترهيب

دستور التخطيط

وقال عبد العزيز : إن دستور التخطيط الإعلامي يتمثل في تسعة مفاصل رئيسة لا غنى عنها هي على الترتيب ( جمع المعلومات – تحليل الموقف – تحديد الأهداف – دراسة المشروع – دراسة الجمهور – اختيار الوسائل – جدول زمني – تحديد الميزانية – المتابعة والتقييم ) ولكي تصاغ الخطة الإعلامية لأية مؤسسة لابد من الأخذ بهذه النظرية الإعلامية الحديثة واعتبار التسعة مفاصل ثوب يرتديه المشروع فيشكل له جسر للنجاح .

وكشف عبد العزيز أن الباحثين أجمعوا على أن تخلف القطاعات التعليمية والاقتصادية في الدول النامية كالزراعة والنقل والسياحة يعزى إلى عدم اعتبار البحث العلمي وعدم وجود تخطيط اعلامي ناجح وعدم كفاية خدمات التواصل الناجع ، لذلك يصبح لزاماً على تلك الدول إذا أرادت النهوض أن تستثمر العلاقة بين تكنلوجيا المعلومات والاتصالات والعمليات التنموية في مجتمعاتها في ظل رعاية البحث العلمي والتخطيط الإعلامي السليم فالثورة التكنولوجية في العقود الأخيرة يقف ورائها التخطيط الإعلامي . وطالب عبد العزيز الدول والمؤسسات التي تسعى للتقدم واستشراف المستقبل بتسخير مشروعاتها وأهدافها لنظريات التخطيط الإعلامي الحديث لأنه الضمان الأهم لاستثمار جميع الموارد بطريقة علمية وعملية وإنسانية لبلوغ الأهداف المتمثلة في الخير والنماء للمجتمع في اطار زمني وعدم ترك الأمور للصدفة ، فالدول التي لديها استشراف للمستقبل ونجاح في التخطيط الإعلامي وإعمال التكنولوجيا الحديثة استطاعت أن تنجح في أزمة كوفيد 19 عام 2020 ? وشكل لها التخطيط الناجح جسر لعبور الأزمة .

تطور الاتصال

وأرجع عبد العزيز الفضل في التقدم المذهل في التخطيط الإعلامي إلى خمسة من العلماء أسهموا في نقل العالم من مرحلة نقش الأحجار إلى بث الأقمار وطورا وسائل الاتصال الجماهيري فتقدمت البشرية في القرون الستة الأخيرة أسرع مئات المرات من التقدم في الحقب والقرون السابقة لها ، ولما لا وقد هيأت اختراعات العلماء الخمسة لتعزيز النشاط الإعلامي وهو يشكل أحد شروط بقاء الكائن الإنساني فلا غنى عنه إذ كيف يحيا من دون اتصال مع الغير ، ما يدلل على أن الإعلام قديم بقدم أدم وقد تطورت مفاهيمه ونظرياته مع تطور العصور و الأزمنة ، والعلماء هم الألماني يوهانيس جوتنبرج مخترع الطباعة عام 1440 م ثم الفنان الفرنسي لويس داجر مخترع الكاميرا عام 1787 م ثم رجل الإعمال الأمريكي توماس اديسون مخترع المصباح الكهربي والة التصوير السينمائي وجهاز الفونوغراف الذي هيأ لوجود التسجيل الصوتي والرابع هو العالم الإيطالي ماركوني الذي اخترع الراديو عام 1890 م وأخيراً الأمريكي فلاديمير زوركين الذي اخترع التلفزيون عام 1929 م .

فوائد التخطيط

وتتعدد فوائد التخطيط الإعلامي فهي :- كفاءة وفاعلية الإدارة الإعلامية . – التعرف على المستهدفين بشك لعميق – تحديد القنوات الإعلامية التي ستعبر بمحتواك – مواكبة احدث اتجاهات الميديا والتكنولوجيا – الالتزام بالميزانية اثناء العمل – اجراء تحليلات لقياس وتقييم الأداء . وتعد تفاصيل الوسائط التي ستعمل عليها القناة التي ستعبر عليها افكارك أحد أهم مكونات الخطة الإعلامية . أما عن ركائز الخطة الإعلامية فقال عبد العزيز أنها :- تحديد طبيعة المشروع – تحديد المعلومات التي تحدد جدواه – تعديل وتوضيح طبيعة المشروع بناء عن المعلومات المجمعة – بناء مخطط واضح بتفاصيل المشروع – كتابة خطة العمل بشكل نهائي . وهناك عدد من الإجراءات لبلوغ الأهداف المستقبلية للمؤسسات هي :- جمع المعلومات وتحديدها – تحديد الأهداف الإعلامية وتقسيمها مرحليا – تحديد المزيج الاتصالي والموازنة المالية – تحديد شكل الحملة الإعلامية وجدولتها مرحليا – تقييم كافة مراحل الحملة ” قياس نجاحها ” وأضاف : يحتاج القائم بالتخطيط إلى توافر مجموعة متطلبات، نحددها كالتالي: فهم طبيعة التصور الاجتماعي : ويقصد بالتصور الاجتماعي البيئة المحيطة أو المجتمع الذي تنشأ فيه الظاهرة موضوع الحملة الإعلامية، وفي المجال الدعائي للتخطيط الإعلامي في التصور الإجتماعي هو الرأي العام السائد تجاه القضية التي تتناولها الحملة. ويختلف التعامل مع موضوع الحملة الإعلامية باختلاف طبيعة التصور الاجتماعي كالعادات والتقاليد والأعراف السائدة إلى جانب القيم السلوكية والإيديولوجيا الفكرية نحو موضوع الحملة.

مراحل رئيسة

وأوضح عبد العزبز أن هناك مراحل لعملية التخطيط الإعلامي تتمثل في التالي: – تحليل السوق (Market Analysis)? والتي يتم من خلالها تحديد السوق المُستهدف والعوامل الداخلية والخارجية التي ستؤثر على الخطة الإعلامية. – إنشاء أهداف إعلامية وهي الأهداف المُرتبطة بالبرنامج الإعلامي وباستراتيجيات الوصول إلى الجمهور المُستهدف والتغطية اللازمة للسوق المُستهدف وتكوين صورة إيجابية عن العلامة التجارية وما إلى ذلك. – ????? ا????ا????? ا?????? و?????ها ، وتضم ا????ا?????ت ا?????? ???? و???? ا???م المستخدمة و????? ا???ق ا???????? وا???ول ا???ني اللازم لتنفيذ الخطة الإعلامية، بالإضافة إلى الإ????رات ا??????? ??????ا??? وغيرها. – التقييم والمتابعة (Evaluation and Follow-up)? وهي المرحلة التي تلي تنفيذ الخطة الإعلامية، والتي يُقيّم من خلالها المُعلن الخطة الإعلامية وإن كانت قد نجحت في تحقيق أهدافها أم لا.

تحديات جسام

وثمة بعض التحديات التي تواجه عملية التخطيط الاعلامي تتمثل في :- عدم وضوح الاهداف وغموضها. – عدم الواقعية في تحديد الاهداف. – وضع أهداف غير قابلة للقياس. – عدم مشاركة المستوى الادنى في وضع الأهداف. – التركيز على الأهداف قصيرة المدى بغية الحصول على نتائج سريعة وعدم الاهتمام بالأهداف بعيدة المدى. – عدم دقة المعلومات والبينات. – معارضة اتجاهات العاملين على تنفيذ الخطة. – عدم صحة التنبؤات والافتراضات. – اغفال العامل الانساني أثناء التخطيط – الاعتماد على جهات خارجية في وضع الخطة – القيود الحكومية – التغيرات المستمرة – عدم مراعاة تسلسل خطوات التخطيط.

وهناك صعوبات نوعية تواجه التخطيط الإعلامي في الدول النامية تتمثل في : – عدم اشراك مخططي الإعلام في عملية التخطيط التنموي. – عدم الاستعانة بالمخططين الإعلاميين عند وضع السياسات العامة والسياسات الإعلامية حيث تأتي الخطط التي توضع لوسائل الإعلام في مرحلة متأخرة وتهدف فقط الى نشر معلومات أو أفكار محددة. – قد لا يعرف المخططون تماماً (بسبب نقص الأبحاث) احتياجات الجماهير المستهدفة واتجاهاتها ورغباتها وعادات وأنماط تعرضها لوسائل الإعلام، فهناك نقص شديد في أساليب نقل احتياجات الجماهير الى مخططي التنمية والإعلام وفي بعض الأحوال قد لا يكون لدى المخططين استعداد لاستخدام تلك المعلومات حتى إن وجدت. – وجود اختلاف بين ما يريده الناس على مختلف المستويات وما يحتاجون إليه فقد لا يستطيع الناس التعبير عن احتياجاتهم وعلى المخططين أن يسبقوهم ويعملوا على بلورة الاحتياجات التي قد يعجز الجمهور عن التعبير عنها. – نقص الاتصال بين الإعلاميين الممارسين والباحثين الأكاديميين حيث أكدت العديد من الدراسات الميدانية ذلك، مما يدعو الى إيجاد قنوات تحقق هذا الاتصال المفيد للعمل الإعلامي. – الحاجة الى تبسيط نتائج البحوث حتى تصبح أكثر فائدة للعاملين في المجال الإعلامي، حيث تبين ندرة الاستفادة من الدراسات الأكاديمية التي تظل حبيسة أدراج ورفوف المكتبات لكبر حجمها من ناحية أخرى، كما أن البحوث التي تجريها المؤسسات الإعلامية لا يعرف الممارسون الكثير عن نتائجها وتظل الاستفادة منها محدودة في تطوير الأداء الإعلامي. – عدم وجود تنسيق سواء بين نشاطات المؤسسات الخدمية المختلفة التي تستعين بوسائل الإعلام أو بين الوسائل الإعلامية نفسها وبين الخدمات المتعددة لوسيلة واحدة كالإذاعة في حالة تعدد المحطات الإذاعية. – إغفال الإعلام المحلي وأساليب الاتصال الأفقي بين المواطنين والتركيز على أساليب الاتصال الرأسية المركزية مما يؤدي الى إغفال احتياجات الجمهور المحلي وبالتالي اختلال خطط الاتصال من اجل التنمية.

قوالب التخطيط الاعلامي

هناك عدد كبير من قوالب التخطيط الاعلامي متاحة أمام القائم بعملية التخطيط الإعلامي يمكنه استخدام قالب وسائط واحد منها أو أكثر بناءً على الاحتياجات وهي على النحو التالي:- قالب التخطيط الاعلامي media planning template – لتنظيم جهود وسائل الإعلام المدفوعة والنفقات في موقع مرئي واحد. – قالب استراتيجية مواقع التواصل الاجتماعي social media strategy template – قالب تقويم مواقع التواصل الاجتماعي social media calendar template – قالب التقويم التحريري editorial calendar template – لتخطيط وتحسين كل التسويق بالمحتوى الذي ستنشره وتشاركه بما في ذلك المدونات والشبكات الاجتماعية والحملات. – قالب منشور مدونة blog post template – لملء الفراغات والبدء في كتابة محتوى مدونة جذاب وملائم للجمهور. – قالب تصميم كتاب إلكتروني ebook design template – للتخلص من التخمين حول كيفية جعل كتابك الإلكتروني احترافياً وجذاباً مع توفير وقتك الثمين. – قالب انفوجرافيك infographic template – في باور بوينت PowerPoint أو ايليسترايتر Illustrator لتخصيص طريقة عرض البيانات ومشاركة الرؤى والترويج للعروض بسرعة بطريقة تبدو احترافية. – قالب تحليلات وتقارير analytics and reporting template – لبرنامج إكسل Excel وباور بوينت PowerPoint وجوجل درايف Google Drive لجعل عمليات سحب البيانات وتنظيمها ومشاركتها بسيطة بغض النظر عن المقاييس التي تتبعها. – قالب الميزانية budget template – لإدارة ومراجعة إنفاقك وميزانيتك باستخدام إكسل Excel أو جداول بيانات جوجل. – قالب إعلان advertising template – لمساعدتك في تخطيط وإدارة الحملات الإعلانية بطريقة تضمن تحويل أفراد الجمهور إلى عملاء محتملين وعملاء.

مواقع التواصل

تعد إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي ثاني أكبر سوق للإعلان الرقمي. – لأنها تُعتبر أمراً بالغ الأهمية لاستراتيجيات نمو معظم الشركات في هذه الأيام كالمحتوى والإعلانات المنشورة تطبيق Facebook : يتيح فيس بوك إنشاء الصور وإعلانات الفيديو وإعلانات التسوق المخصصة. كما يعمل كشبكة إعلانية تربط المعلنين بالناشرين على تطبيقات الجوال. – تطبيق Linkedin : يستخدم لينكد إن الإعلانات الآلية لمساعدة المعلنين على النشر على المنصة وفقاً لهدف الحملة. سواء كان ذلك من أجل رفع الوعي أو الاعتبار أو التحويل. يمكن للمعلنين تعيين ميزانية وتشغيل الحملة مع العديد من الخيارات لاستراتيجية عروض التسعير. كما يتيح النظام الأساسي للمستخدمين أيضاً تشغيل إعلانات محادثة فيديو أو ثابتة أو أصلية . – تطبيق Instagram : يسمح للمعلنين بتشغيل إعلانات الفيديو ويتيح إمكانية التسوق في الإعلانات باستخدام أزرار الحث على اتخاذ إجراء CTA. – نظراً لأنها مملوكة لشركة فيس بوك فهي تتيح لك إنشاء حملات متعددة المنصات multi-platform campaigns وتحويل المنشورات إلى إعلانات على فيس بوك وانستقرام.

عشرية مثالية

وحول كيفية صياغة خطة إعلامية مثالية قال عبد العزيز : لابد في البداية يعرف القائم بالتخطيط مراحل تلك الخطة التي تتمثل في المحتوى التالي: ( تقييم علمي – تحديد الهدف من الاعلام – اعداد الرسائل – تحديد الجمهور المستهدف – اختيار القنوات – تحديد خطة زمنية وأفضل أوقات البدء – تنفيذ – تقييم مرحلي وشامل ) بعد ذلك يبدأ المخطط في اتباع الخطوات العشر التالية بالترتيب :-

معرفة مشكلة التسويق التي تواجهك بأكبر قدر ممكن من الدقة واطرح الأسئلة المتعلقة بها. عند إنشاء الخطة استمر في الرجوع إلى تعريف المشكلة حتى تظل على المسار الصحيح. تأكد من أن الأهداف والغايات محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية وفي الوقت المناسب. استثمر في معرفة جمهورك. كلما زادت معرفتك باهتمامات جمهورك وعاداتهم زادت قدرتك على استهدافهم. يجب أن يشعر الجمهور المستهدف بأنك صديق قديم تعرف جيداً كيف تجذب انتباهه بسهولة. تمتع بشخصية مميزة للعلامة التجارية التي تمتلكها وخذ الوقت الكافي لبناء رسالتك بحيث لا تُنسى ويمكن لجمهورك التعرف عليها في الحال. عند إنشاء الخطة الاعلامية، فكر في كيفية وصول المستهلكين إلى إعلانك وضع نفسك مكانهم . ما هي رحلة العميل وفي أي مرحلة في مسار التحويل هم عندما يصلون إلى هناك. يبقى التخطيط الاعلامي جزءاً لا يتجزأ من قدرة شركتك على إنشاء محتوى الوسائط ونشره ومشاركته بنجاح، لأنه يتطلب فهم شامل لاستخدام أشكال مختلفة من الوسائط الرقمية والتقليدية. إنها الطريقة التي تُبسط بها التواصل والتعاون بين الفرق حول الوسائط بالإضافة إلى ضمان مشاركتها مع جمهورك في الوقت المناسب. توفر استراتيجية إعلامية ذات تصوّر جيد للوقت والمال، وتضمن وصول المحتوى الفعّال للأشخاص المناسبين. لذلك اعمل من خلال خطوات عملية التخطيط الاعلامي أعلاه واختر النماذج التي ستستخدمها لبدء الوصول إلى المزيد من الجمهور.

تطبيقات عملية

التخطيط الإعلامي ودوره في نجاح الشركات العالمية وول مارت وشيل وأرامكو وابل وجوجول وأمازون والأرباح المليارية التي حققت في العقود الثلاثة الأخيرة بفضل انتهاج سياسة الاستشراف الإعلامي للمستقبل وتطبيق بنود دستور التخطيط فجمع المعلومات حول المنافسين والسوق وفق الية بحثية حديثة وتحليل الموقف باليات البحث العلمي واحدث نظريات التحليل ثم تحديد الأهداف بشكل واقعي ومرن والدراسة العلمية المتأنية للمشروع فدراسة للجمهور المستهدف محليا وإقليميا ودوليا فصار لهذه المؤسسات عشرات الفروع حول العالم بعد ذلك مرت تلك المؤسسات بمرحلة اختيار الوسائل الإعلامية السليمة وفق جدول زمني موضوع بعناية يستثمر كل الوقت ولا يهدر دقيقة ما ثم حدد الموازنات المالية وأخيرا وضع مرحلة من أهم المراحل في النهاية ولا غنى عنها وهو التقييم والمتابعة وجعل منها خيوطاً تمر منذ أول المراحل للمشروع حتى اخرها وكان ذلك جسر النجاح لتلك المؤسسات بتحقيق هذه الأرباح الخيالية والأمان الوظيفي لملايين الموظفين المنتسبين لها حول العالم .

كما أن هناك للتخطيط الإعلامي تطبيقات أخرى ضاربة بعمق في التاريخ القديم والحديث نذكر منها المشاهد التالية : –

في الحرب العالمية الأولى 1914 : كان المطلوب استحداث وسيلة ما لتغير اراء الناس فتحول موقف الرأي العام الأمريكي من رافض الى مؤيد للحرب ، وكان الرئيس الأمريكي ويلسون قد أُعيد انتخابه عام 1916 بشعار ” لقد أخرجنا من الحرب ” فكيف يقنع شعبه ان يدخل في حرب ضد المانيا ، فاستلزم الأمر تخطيط عالي المستوى فأصبح أول من لجأ لصناعة البروبوغاندا فأنشأ وكالة لصناعتها اسماها لجنة الإعلام العامة عام 1917 cba برئاسة الصحفي المخضرم جورج كريل وكان مدير الدعاية في الحرب فبنى خطته الإعلامية على تغيير قناعات الناس وصناعة بروبوغانده هيأت الرأي العام الأمريكي بعد أن ركزت على ضرورة أن تتخلص أوربا من هتلر وبالتالي يصبح دخول أمريكا الحرب واجب وقد كان .

التخطيط الإعلامي ودوره الإعلام في الحضارة الفرعونية : تثبيت فكرة هوية الفرعون عبر الرسم على الجدران – حضارة ما بين النهرين نشأت بين العرق وسورية وتركيا حيث عثر على نشرات إعلامية منذ 1800 عام قبل الميلاد تتضمن معلومات للمزارعين ” الإعلام الزراعي” – الحضارة اليونانية : الإغريق ” والاعتماد على الخطابة والمناقشات الفكرية فكان الاسكندر المقدوني 356 ق م وكان الاسكندر أول من أدرك أهمية الاعلام فكان يصطحب معه الشعراء والمفكرين والكتاب لتدوين إنجازاته ثم قدم افلاطون اول نظرية للاتصال . – الحضارة الرومانية : أكبر الحضارات في العالم التي تأسست في روما وسيطرت على معظم العالم القديم- وكان التخطيط الإعلامي فيها يعتمد على الدين فاشتمل على رسائل المبشرين المسيحيين لأوائل المبشرين بالإنجيل . – الحضارة العربية : المناظرات الشعرية في سوق عكاظ وكان منبر اعلامي كبير وظاهرة المعلقات السبع فتميز التخطيط الاعلامي العربي في العصر الجاهلي بالنواحي الثقافية الترفيهية . – العصر الحديث : منذ اختراع غوتنبيرج الة الطباعة وكل شيء تطور وباتت نقطة تحول فزاد الوعي الفكري والثقافي ثم جاءت الثورة الصناعية واتبعتها الثورة التكنولوجية لتغير وجه حاضرنا .