كلام أبيض

التخبط بالمحاولة والخطأ – جليل وادي

ببرود وعدم تعليق ، هو أقرب الى عدم الاقتناع ، قابل الاستاذ الدكتور قاسم حسين صالح اجابتي على سؤال طرحه في المحاضرة النوعية القيمة التي نظمتها له مؤخرا كلية الفنون الجميلة بجامعة ديالى والتي بدأها بالإبداع الفني وانتهى بها الى التراجع السياسي ، ومفاد السؤال : لِمَ العراق منتج للمتناقضات ، ولِمَ وصل الحال الى هذا المآل ؟، وبعبارة مكثفة كانت اجابتي: ( انها الثقافة يا سيدى ) ، مشكلتنا ثقافية ، ولم يكن في المجال متسع للإيضاح والتفسير ، وكنت اريد القول : ان الظاهرة السياسية هي نتاج للظاهرة الثقافية ، وان واقعنا المر الذي هو حصيلة تراكمات الماضي وافرازات الراهن ، كان العامل السياسي بوصفه متغيرا حاسما يقف في مقدمة العوامل المؤثرة فيه ، فعندما يستسلم الشعب لإرادة سياسية باختلاف أشكالها من الدكتاتورية المقيتة الى الديمقراطية الشكلية ، وعندما ينتخب الشعب غير الأكفاء والطائفيين والناذرين أنفسهم لجهات أجنبية والذين لا يفقهون من أمر السياسة شيئا ، والذين لا يحركهم انتماء للوطن ، ولا يحزنهم خراب البلاد ، فذلك يعني عوزا واضحا في الثقافة المستنيرة التي يفترض ان يتحلى بها الشعب ، فمن شأنها حمل المجتمع على التصدي لكل ما من شأنه قهر العباد وتخريب البلاد . والأمر نفسه ينطبق على المتصارعين على السلطة وليس في ضمائرهم بناء الوطن والارتقاء بالمجتمع ، ولا تحركهم سوى مكاسب ضيقة ،وباختصار شديد نحن ضحايا ثقافة سائدة ، مساحة المتخلف فيها تفوق المستنير، وبالإبقاء على هذه الثقافة لن تتبلور الظاهرة السياسية التي نتطلع الى ان تكون مؤتمنة على وظائفها الوطنية . دعونا نبحث عن جوهر الفرق بين بلداننا المتخلفة وبلدان العالم المتقدمة ، ولنسأل عن المعيار الذي يفترض الاستناد اليه في المقارنة ، نعم، ثمة معايير كثيرة تعتمدها التنمية سواء بمستوى التنمية البشرية او تنمية البنى التحتية ، ولكن الاجابة العميقة تلك التي قالها الدكتور عدنان ابو السعد في ندوة ( الاعلام والاقليات ) التي نظمتها كلية الاعلام بالجامعة العراقية ( انه التحضر ) ، وهو نتاج ثقافي ببعديه المادي والمعنوي . فالفرق يكمن في مستوى التحضر ونمط التفكير ، وما الانجازات التي تحققت للعالم المتقدم الا حصيلة هذين العاملين ، لذا علينا ان نفكر بكيفية بناء ثقافة مستنيرة بقيم أصيلة وأخرى مستحدثة أنتجتها ثقافات الشعوب المتحضرة ، لاشك ان الطريق لتحقيق هذا الحلم طويل ويمتد لأجيال ، لكن علينا ان نبدأ اذا ما أردنا مستقبلا آمنا لأجيالنا . فما الغلو والطرف والارهاب وتراجع الذوق العام وغيرها من مظاهر التخلف ، الا نتيجة اهمال متراكم للثقافة ، فلم تنتج ثقافتنا السائدة فاعلين سياسيين يعملون للحاضر والمستقبل ، وظلت منتجة في الغالب للدكتاتوريين وضيقي الافق وأدعياء الديمقراطية والمهوسين بالماضي . لم يقترح الدكتور قاسم حسين صالح حلا للإشكالية التي طرحها، وما قدمه الآخرون على هامش المحاضرة عزلوا به الظاهرة السياسية عن الظاهرة الثقافية ، مع انه لا يمكن بحال عزل أحدهما عن الاخرى ، وان اصلاح الاولى مرهون بالثانية اذا كنا نطمح لبناء تجربة تمتلك ما يكفي من الحصانة لمواجهة تقلبات السياسة . لقد أدركت المؤسسة الاكاديمية ذلك تماما الا ان بصيرة السياسيين لا ترى مما يجري سوى بريق السلطة ، وهذا ما قلته وقاله غيري في المؤتمر الدولي الذي عقد في مدينة المسيلة الجزائرية بعنوان ( ثقافة الديمقراطية والعملية السياسية في البلاد العربية) قبل ما يقرب من سبع سنوات ، وكان المؤتمر قد شدد على ضرورة الالتفات للثقافة من أجل التغيير السياسي الآمن . ولكن يبدو ان القائمين على السلطة في بلادنا العربية لا يريدون الا ربيعا مخضبا بالدم والخراب . لقد أفادت تجاربنا أن السياسيين غير مؤهلين لبناء الدولة الرشيدة ، وليس أمامنا للنهوض بالحاضر الا القيام بعملية اصلاح عاجلة تتجاوز أخطاء الماضي ، واعداد استراتيجيات ثقافية طويلة المدى لتأمين المستقبل ، يرسم خطواتهما الاكاديميون وينفذها السياسيون ، هل هذا ممكن ؟ ، لكن بغيره نظل نتخبط بالمحاولة والخطأ وهو من أسوء أنواع التفكير .