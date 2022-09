التحوّل الرقمي في المصارف العراقية – محمود ال جمعة المياحي

تمتاز الأنظمة المصرفية الحديثة بانها شاملة لكل الحركات المصرفية، وانها توفر الكثير من الجهد والوقت مع الدقة والأمان في العمل اليومي وعلى مدار السنة ، فقد ساهمت الانظمة المصرفية الحديثة بشكل كبير في تقليص( النظام الورقي ) في المصارف ذو الحجم الكبير في الخزن والحفظ والتنضيد ليمكّن المؤسسات المصرفية من الاختزال الكبير للمساحات المشغولة للارشفة الورقية واستغلال اماكنها في تنصيب الأجهزة والمعدات والأدوات التي تحتاجها كل الخدمات المصرفية السريعة .

ان انفـــــــتاح المصارف الخاصة بشقيها التجاري والإسلامي بعد عام 2003 على العـــــولمة الاقتـــــــصادية التي تتطلب انظمــــــة مــــــصرفية احترافية تحوي على تكنلوجيا متطورة مثل نظـــــام ( BANKS) و( ORIENT) و(QUESSIN) و(IMER) و(FLEX-CUBE) و(TEMENOS) و(KABITY) وما تشتمل عليه هذه الأنظمة من ابعاد مختلفة وبرمجيات متقدمة في الأداء وسريعة في التنفيذ ودقيقة في التطبيق ، فهي مستوفية لجميع الحركات المصرفية من إيداع المبالغ النقدية وسحبها وحساب الفوائد البنكية مع الخدمات الإدارية المضافة على جميع الحسابات المفتوحة ، وتنظيم من يروم الحصول على تمويل للمشاريع بشتى انواعها ، كذلك خطابات الضمان وما تشتمل عليه المخرجات النقدية بين المدفوعات والمقبوضات وحساب الرسوم والفوائد , كذلك اجراءات المقاصة والتحويل الداخلي والخارجي ، مع التذكير ان كل هذه التطبيقات مصانة ومحاطة بنظام امين ورصين وهو ما يعرف بنظام سويفت ( swift) البلجيكي دون ان يتمكن احد من القرصنة والدخول على الحسابات البنكية، إلا اذا حصل على رقم الحساب البنكي او كلمة السر من الغير ..! ويُعد هذا الأسلوب من اهم الفروقات بين النظام البنكي القديم والجديد من حيث السرية المصرفية.

ان سير البنوك العراقية في العمل على الأنظمة المصرفية العالمية ومغادرتها للاساليب الكتابية البسيطة المعمول بها سابقا، شجّع إدارة البنك المركزي العراقي للذهاب بالمصارف الى (المرحلة الثانية ) من خلال إلزامها في تطبيق نظام الاتمتة الالكتروني في جميع مفاصل العمل المصرفي ،وتعني (الاتمتة ) هي استخدام الكومبيوتر وملحقاته في معالجة جميع التصرفات المصرفية لضمان سلامة المعلومات المُدخلة دون أي تلاعب اوحذف اوشطب اوحك او تلف ، والاطمئنان على سريتها دون البوح بما فيها من معلومات تخص العملاء ، اذ شمل نظام الاتمتة جميع الأقسام الساندة مثل الاقسام المالية والحسابية والائتمانية والتشريعية والإدارية والرقابية بفروعها الامتثال وغسل الأموال وإدارة المخاطر.

اسس بناء

وقد التزمت اغلب المصارف بتعاميم وارشادات ولوائح البنك المركزي العراقي الذي بدورة أسس لبناء البنى التحتية لمجموعة من الأنظمة الأساسية مثل نظام المقاصة الالكتروني (ACH) Automated Clearing House )ونظام التسوية الإجمالي (RTGS) ( Real Time Gross System) لتكون ( المرحلة الثالثة ) جاهزة للانطلاق وهي معنية بعاملي الزمان والمكان وهما من العناصر الجوهرية في التحول الرقمي ، اذ يتم تحويل المخرجات من صيغتها التقليدية الى الصورة الكترونية تضمن لها توفير الخدمة لمدة أطول وبجهد اقل وجودة اعلى في جميع الاعمال والانشطة المختلفة ، اذ يعتبر التحول الرقمي الصيرفي نقلة نوعية في تقديم ما يحتاجه العميل من فتح الحسابات البنكية بكل أنواعها لمجرد القيام بملئ استمارة ( kyc) ( Know Your Customer ) عن طريق خاصية الاون لاين ( on-line) والدخول على منصة الخدمات (play – appstore) الموجودة في الهواتف النقالة بعد ان كانت في السابق تُوجب حضور الزبون الى المصرف المعني لكتابتها والامضاء عليها ، كما سهلت الرسائل النصية القصيرة (SMS ) ( Short Message Service ) المرسلة عبر الهاتف النقال الى معرفة الرصيد المتوفر لدى العميل إضافة الى وصول إشعارات لكل عمليات الإيداع او السحب الجارية على حسابه وبسرعة كبيرة وسرية تامة ، ذلك بفضل التقنيات الحديثة والاتصالات المتطورة ، كما ساهم انتشار أجهزة الصراف الالي (ATM) ( Automated Teller Machine ) وصول الزبائن الى حساباتهم من اجل حصولهم على الأموال الكاش في كل زمان ومكان من العالم ، وقد عزز التحول الرقمي الى انتشار واسع لأجهزة نقاط البيع POS) ( Point Of Sale ) في أماكن التسوق والتنقل ، مع إمكانية تسديد القوائم والرسوم والفواتير وكل ما يتعلق بالقطع النقدي لمعاملات الزبون من أسباب حياتية ومعيشية ، كما ساهم توطين رواتب الموظفين لدى المصارف العراقية كافة والذي دعي اليه البنك المركزي العراقي الى منح كثير من الثقة للمصارف بزبائنها ، فسّهل عليهم الاقتراض والتمويل بضمان الراتب دون الرجوع الى الضمانات التقليدية كرهن العقار وإيجاد كفيل ضامن ، وانما يكون الاقراض بضمان الراتب المُوطن فقط .

ان ما يقدمه التحول الرقمي الصيرفي من خدمات ومزايا لكافة المواطنين ، والكم الهائل والكبير لعدد الحسابات المفتوحة للعملاء في جميع انحاء العالم ، ، فانه بلا شك يحتاج الى مزيد من الأجهزة والأدوات و البرمجيات و البنى التحتية التي تدير هذه العملية ، والى الكوادر الماهرة المدربة والمتخصصة للقيام بمهام التحول الرقمي بشكل مهني وسليم وامين ، والاهم من هذا كله نحتاج الى نظام حماية محكم ورصين كون هذا النظام يدخل على جميع الحسابات الموجودة في البنوك والمصارف لاجراء التصرفات اللآمرة من قبل الزبون عبر المنصات المصرح بها ، مما جعل هذه الحسابات مكشوفة وربما غير آمنه وتحتاج الى أنظمة حماية كفؤة تمنع حصول أي اختراق من قبل القراصة و المتطفلين و الهاكر، لاسيما وان كامل الاعمال والتصرفات البنكية في التحول الرقمي تـُفـّعل عن بُعد ، ولا ضرورة لوجود الزبون حاضرا داخل المؤسسة المصرفية .

مما تطلب الامر استحداث قسم (امنية المعلومات) للقيام بواجباته من السرية المصرفية الازمة والذي وجه بذلك البنك المركزي العراقي مؤخرا ، فالمتابع للشؤون المالية والنقدية يرى التطور الذي حصل في المنظـــــــومة المصرفية والمستوى الـــــــعالي والراقي للبنوك العراقية في الوقـــــــت الحاضر من تحويل كافة العــــــمليات التي يحتاجها الزبون ويطلبها سوق المنافسة الى خدمات الكترونية تقوم معظمها الأجــــهزة الالكتــــــرونية بدل الموظف .