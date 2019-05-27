التحكم‭ ‬بأمراض‭ ‬السرطان‭ ‬والسكري‭ ‬عبر‭ ‬تجويع‭ ‬الخلايا‭ ‬

برلين‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

بحسب‭ ‬الأطباء‭ ‬وخبراء‭ ‬التغذية،‭ ‬يمكن‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬ووقاية‭ ‬الجسم‭ ‬من‭ ‬أضراره‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اتباع‭ ‬أنظمة‭ ‬غذائية‭ ‬معتدلة‭ ‬والتحكم‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭. ‬ولكن،‭ ‬هل‭ ‬يمكن‭ ‬تطبيق‭ ‬الشيء‭ ‬نفسه‭ ‬بالنسبة‭ ‬للسرطان؟‭ ‬وفقا‭ ‬للباحثين،‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬ارتباطا‭ ‬بالفعل‭ ‬بين‭ ‬السكر‭ ‬والسرطان‭. ‬منذ‭ ‬عشرينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬كان‭ ‬دكتور‭ ‬أوتو‭ ‬فارتبورغ،‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬الصحة،‭ ‬يتحدثون‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬حب‭ ‬السرطان‭ ‬للسكر‭. ‬وللأسف‭ ‬فإن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬لا‭ ‬يخبرون‭ ‬مرضاهم‭ ‬بالسرطان‭ ‬أنهم‭ ‬طالما‭ ‬استمروا‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬الأطعمة‭ ‬المصنعة‭ ‬والممتلئة‭ ‬بالسكر،‭ ‬فمن‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬معركتهم‭ ‬لمواجهة‭ ‬المرض‭ ‬أكثر‭ ‬صعوبة‭. ‬كان‭ ‬البروفيسور‭ ‬الألماني‭ ‬أوتو‭ ‬فارتبورغ،‭ ‬وهو‭ ‬عالِم‭ ‬فيسيولوجي‭ ‬وكبير‭ ‬علماء‭ ‬الكيمياء‭ ‬الحيوية،‭ ‬وطبيب‭ ‬معالج،‭ ‬وحائز‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل،‭ ‬مقتنعاً‭ ‬بأنه‭ ‬يمكنك‭ ‬تجويع‭ ‬السرطان‭ ‬لطرده‭ ‬من‭ ‬الجسم‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬ربما‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬دائماً‭ ‬بهذه‭ ‬السهولة،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يغير‭ ‬الوضع‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭. ‬ارتكزت‭ ‬نظرية‭ ‬بروفيسور‭ ‬فارتبورغ‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الخلايا‭ ‬الخبيثة‭ ‬تنتج‭ ‬عن‭ ‬الخلايا‭ ‬التي‭ ‬ولدت‭ ‬الطاقة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬أدينوسين‭ ‬ثلاثي‭ ‬الفوسفات‭ ‬ATP،‭ ‬بسبب‭ ‬انهيار‭ ‬غير‭ ‬مؤكسد‭ ‬للجلوكوز‭ ‬(السكر)‭ ‬في‭ ‬الجسم‭. ‬وتوصل‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬تناول‭ ‬السكر،‭ ‬فلن‭ ‬يُصاب‭ ‬الجسم‭ ‬بالسرطان‭. ‬فالعلاقة‭ ‬بين‭ ‬السكر‭ ‬والسرطان‭ ‬ليست‭ ‬بجديدة‭. ‬

يمكن‭ ‬لمعظم‭ ‬الناس‭ ‬بسهولة‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬تناول‭ ‬المسببات‭ ‬الرئيسية‭ ‬للإصابة‭ ‬بالسكري‭ ‬والسرطان‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬السكر‭ ‬المكرر‭ ‬مثل‭ ‬الكعك‭ ‬والبسكويت‭ ‬إلخ‭ ‬بحسب‭ ‬العربية‭. ‬تكمن‭ ‬المشكلة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأطعمة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تعبئتها‭ ‬وبيعها‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬مليئة‭ ‬بالسكر‭ ‬المكرر،‭ ‬ولا‭ ‬يتم‭ ‬ذكرها‭ ‬في‭ ‬المحتويات‭ ‬بوضوح‭ ‬على‭ ‬ملصقات‭ ‬التغليف‭. ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬منتجات‭ ‬صحية،‭ ‬مثل‭ ‬الزبادي‭ ‬«الصحي»‭ ‬والحبوب‭ ‬والقمح‭ ‬الكامل‭ ‬أو‭ ‬خبز‭ ‬الحبوب‭ ‬الكاملة،‭ ‬وحتى‭ ‬العناصر‭ ‬«منخفضة‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية»،‭ ‬مليئة‭ ‬بالسكر‭.‬

إن‭ ‬أسهل‭ ‬طريقة‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬السكريات‭ ‬المكررة‭ ‬غير‭ ‬المرغوب‭ ‬فيها‭ ‬هي‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬شراء‭ ‬الأطعمة‭ ‬المعلبة‭ ‬أو‭ ‬المغلفة،‭ ‬وعلى‭ ‬الأقل‭ ‬مؤقتاً،‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬المطاعم،‭ ‬وذلك‭ ‬لأن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬سلاسل‭ ‬المطاعم‭ ‬يكون‭ ‬مصدر‭ ‬موادها‭ ‬الغذائية‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بـ»تتبيل»‭ ‬طعامها‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬السكر‭ ‬والملح‭ ‬لجعله‭ ‬أكثر‭ ‬قبولاً،‭ ‬بعد‭ ‬تجميده‭ ‬وشحنه‭ ‬عبر‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬شاحنات‭.‬